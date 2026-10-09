כבר יממה אחרי ניסיון ריסוק טיסת פליי דובאי , אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי מהחקירה עולה שטייס המשנה העומאני עבר "שטיפת מוח איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית" . אבל רק כעת, מ הודעת התובע הכללי של האיחוד האמירויות , אפשר להבין שההקצנה הזו לא החלה בביקוריו בסוריה אלא הרבה לפני כן - בעת ששהה לפני כמעט עשור באוסטרליה.

בהודעת האמירויות נכתב כי הטייס-מחבל המאם אל-המאמי הודה שבעת לימודיו במלבורן נהג לפקוד בקביעות מסגד המזוהה עם המכון המלכותי לטכנולוגיה של מלבורן (RMIT). במסגרת ביקוריו במקום הכיר אנשים שהיו קשורים למרכז המכונה "My Centre". אל-המאמי שהה באוסטרליה בין 2015 ל-2017, ובראש אותו מרכז - אז וגם היום - עומד סמיר מוהטדי, המכונה "אבו חמזה".

גלריה אבו חמזה בדרשה המסיתה

המרכז האיסלאמי במלבורן

תיעוד מרגעי האימה בטיסת פליי דובאי ( צילום: עמית ברשדסקי )





משפחתו של אבו חמזה היא ממוצא לבנוני, אבל הוא גדל באוסטרליה. פוסט ודרשת שנאה שלו, שפרטיה פורסמו בשנה שעברה, מראים יותר מכל מה היה בית הגידול הג'יהאדיסטי של טייס המשנה. אז כינה אבו חמזה את הציונים "אוכלי נבלות" ו"מוצצי דם" והצהיר שאוסטרליה מנהלת מלחמה נגד האסלאם - תוך שהוא מתכנן הקמת מתחם איסלאמי המכונה "מקלט" בעלות של מיליונים, באמצעות ארגון הצדקה הרשום שלו.

באותה דרשה במרכז איסלאמי במלבורן, שבה נכח כתב העיתון The Australian, קרא האימאם לאללה "להטיל אימה בלבבות הציונים". "הו אללה, הענק ניצחון למוג'הידין שלנו בפלסטין, חזק את רגליהם והענק להם ניצחון ברור”, אמר בערבית. "הו אללה, הרעֵד את האדמה מתחת לרגלי הציונים. הו אללה, שלול מהם את ברכת הביטחון, פזר את התכנסויותיהם וקרע לגזרים את אחדותם”.

הוא הטיף למתפללים כי אינם מחויבים לאמץ את ערכיה של המדינה שאירחה אותם, העניקה להם אזרחות וסיפקה להם זכויות פוליטיות, חברתיות וכלכליות מלאות - לרבות חופש הדת: "המלחמה שמתחוללת כאן מסוכנת בהרבה מהמלחמה בעזה. הם רוצים להטמיע במוחנו את הרעיון שאלוהים אינו קיים. לכן זו מלחמה על התודעה. הם רוצים שנפקפק באללה, שנפקפק ביום הדין ושנפקפק בנביא”.

אבו חמזה. מנהל My Centre, גם אז וגם היום

ביקר במרכז האיסלאמי ותכנן לרסק את המטוס בנתב"ג. אל-המאמי ( צילום: Davidi Vardi/shutterstock, REUTERS/Ammar Awad )

בשיחה עם העיתון האוסטרלי הגן אבו חמזה על זכותו להביע את דעותיו על הציונות, ובפוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק הרשמי של IISNA - רשת המידע והשירותים האסלאמית של אוסטרלאסיה - הצהיר על התנגדותו המוחלטת למדינת ישראל וכינה את הציונים תת-אנושיים: "אנחנו לא מאמינים במדינה שנקראת ישראל. כל אדם צדיק מאמין שיש פלסטין ושאין ישראל. תמיד אמרתי ותמיד האמנתי שהציונים לא נורמלים. הם בני אדם מוצצי דם, הם אוכלי נבלות. הם אינם בני אדם, אני נשבע באללה".