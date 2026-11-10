לשאלת ynet על שותפות אפשרית של גוש השינוי עם המפלגות החרדיות, השיב גולן: "החרדים לא צריכים לבוא על חשבון המפלגות הערביות. הציבור הערבי בישראל הוכיח אחריות ובגרות ושותפות". הוא נשאל אם מנסור עבאס צריך להכיר בחמאס כארגון טרור כתנאי לשותפות, ואישר למעשה את

חשיפת ynet על מו"מ בין גוש השינוי ליו"ר רע"מ