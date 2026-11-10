היום (שלישי) בשעה 16:00 תושבע הכנסת ה-26, אבל עוד לפני זה מקיימות חלק מהמפלגות ישיבות סיעה שבהן חלק מראשיהן מוסרים גם הצהרות לקראת ההמשך. הליכוד, יהדות התורה וש"ס לא יערכו ישיבות היום, שכן כבר אתמול הן עשו זאת. ynet מעביר את ההצהרות בשידור ישיר.
הסיעות שיכנסו היום ישיבות ומוסרות גם הצהרות הן רע״מ, הדמוקרטים, ישראל ביתנו, הציונות הדתית, הרשימה המשותפת ועוצמה יהודית. ישר! וביחד יכנסו ישיבות סיעה אך הן יהיו סגורות לתקשורת ולא צפויות לכלול הצהרה מצד ראשיהן.
יאיר גולן היה ראשון לדבר, ובהצהרה לתקשורת הוא כינה את גוש השינוי "גוש התקומה" וקרא לחבריו: "יש לנו מדינה להציל. אל תפסלו את הציבור הערבי ואת המפלגות הערביות. בואו נקים ממשלה מהר. אם נוכל לחזק אותה בהמשך, נדע לעשות זאת בשום שכל ובנדיבות לב". לדבריו, "אזרחי ישראל בחרו ברוב מוחץ של 67 לעומת 53 מנדטים בהצלה. כל סיפור אחר הוא שקר, הסתה והונאת הציבור".
לשאלת ynet על שותפות אפשרית של גוש השינוי עם המפלגות החרדיות, השיב גולן: "החרדים לא צריכים לבוא על חשבון המפלגות הערביות. הציבור הערבי בישראל הוכיח אחריות ובגרות ושותפות". הוא נשאל אם מנסור עבאס צריך להכיר בחמאס כארגון טרור כתנאי לשותפות, ואישר למעשה את חשיפת ynet על מו"מ בין גוש השינוי ליו"ר רע"מ. "זה לא מכשול מבחינתו להכיר בחמאס כארגון טרור. אני מאמין שכל האמירות וההצהרות יגיעו כתוצאה של משא ומתן", השיב גולן.
עבאס מסר הצהרה לתקשורת אחרי גולן, בישיבת הסיעה של מפלגתו רע"מ. "נמשיך לקדם את המהלך של החלפת הממשלה הנוכחית", אמר והבהיר את שאיפותיו: "רוצים להיות חלק מהקואליציה והממשלה הבאה. זו זכות בסיסית". לדבריו, שותפות של רע"מ בקואליציה תחזק את המעמד הבינלאומי של ישראל: "יש לנו אמונה במשטר הדמוקרטי. כשאתה משלב מפלגות שונות וציבורים שונים זה רק מחזק את הדמוקרטיה".
ליברמן: "אזמן את ראש השב"כ והמפכ"ל לוועדה"
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הביע שוב התנגדות להקמת ממשלה בהישענות על מפלגות ערביות או בשותפות עם מפלגות חרדיות. עם זאת, אמר: "קיוויתי שגוש השינוי יגיע לרוב של 61 מנדטים לפחות, אבל הבוחר פסק אחרת. לכן, נדרשנו להגדיר מחדש את היעדים ואת סדר העדיפויות".
לדברי ליברמן, "היה ברור שעל מנת למנוע סבב בחירות נוסף, עלינו לגלות גמישות ונכונות לפשרות. מבחינתי, גבולות הגזרה החדשים ברורים מאוד: לשים סוף לעידן נתניהו, למנוע בחירות נוספות ולא להקים ממשלת מיעוט הנשענת על רע"ם והרשימה המשותפת. כדי להשיג את היעדים הללו, נאלצנו להתפשר. אבל פשרה אינה חזרה מהבטחות ואינה ויתור על עקרונות".
יו"ר ישראל ביתנו הגן על חוק הפטור מגיוס שיזם וקידם ב-2018, אותו הוא רוצה להטמיע בכנסת הקרובה - בתנאי שיעבור את מבחן בג"ץ. עוד הוא טען כי לא מתקיימים מגעים בינו לבין המפלגות החרדיות. "הכול המצאות, הכול שקרים", אמר. עוד הכחיש ליברמן כי הוא מנסה להיות ראש ממשלה: "אני לא מועמד. תמכנו בגדי איזנקוט, המלצנו עליו בבית הנשיא, וכעת הוא מנהל את המשא ומתן הקואליציוני ואני עומד לימינו. כבר הבהרתי שאני לא מבקש לעצמי לא רוטציה ולא מוטציה. לא אהיה חלק מממשלת אחדות אם נתניהו יהיה חלק ממנה".
בהמשך הבהיר את סדר העדיפויות שלו בכנסת הקרובה: "קודם כול החלפת יו"ר הכנסת, בחירת מבקר המדינה וחקיקת חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות. מיד לאחר מכן, הטיפול בחוקי ההפיכה המשפטית. באשר להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, זו תהיה ההחלטה הראשונה של הממשלה". על מינויו המסתמן ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בכנסת אמר: "לא ביקשתי להגיע לוועדת חוץ וביטחון. דרשתי בכלל את ועדת הכספים. אבל קיבלתי את זה כדי לא להערים קשיים. הדבר הראשון שאעשה בוועדה זה להזמין את ראש השב״כ ואת המפכ״ל ולשאול אותם על ההתערבות הזרה בבחירות".
יו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' פנה בישיבת סיעותו לחברי המפלגות החרדיות, וקרא להם שלא לחבור לגוש השינוי: "אחיי החרדים, אל תיפלו למלכודת הדבש הזו. הם יזרקו אתכם רגע אחרי שיסיימו להשתמש בכם כדי להדיח את נתניהו והימין ולתפוס את השלטון". עוד הוא אמר כי החלפת יו"ר כנסת בתמיכת המפלגות הערביות, אותם כינה "אויבי המדינה", היא "דבר לא לגיטימי" ו"פשיטת רגל מוסרית". הוא קרא למתן כהנא מישר! לסרב לתפקיד.
עוד אמר סמוטריץ': "אני מאמין ביכולתם של אנשים טובים שאני מעריך מאוד ב'גוש השינוי' לגבור על קולות החרם וגניבת הדעת, לאחד כוחות באחווה, להבין שאם העם לא נתן לאף אחד מאיתנו את היכולת להנהיג אותו לבדו הוא דורש מאיתנו לשלב ידיים ולמצוא את הדרך להוביל ביחד בחברות ובהתחשבות הדדית".
בינתיים, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שקיבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג את המנדט להרכיב את הממשלה, עדכן את חבריו לגוש השינוי על כוונתו להביא למינויו של חבר מפלגתו מתן כהנא ליו"ר הכנסת ה-26. זאת במסגרת כוונת גוש השינוי להחליף את היו"ר הנוכחי אמיר אוחנה ולהוביל מהלכים פרלמנטריים משמעותיים בתקופה הקרובה, גם אם לבסוף לא יצליחו להקים ממשלה ולהחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.