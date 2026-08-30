למרות זאת, יו"ר לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, פנה במכתב מיצוי הליכים. הוא שיגר את מכתבו לאוחנה עצמו ודרש כי המבקר ימנע

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