אתמול אלפי נוסעים נתקעו באולמות של נתב"ג, לוח הטיסות השתבש לחלוטין ומזוודות נערמו בטורים ארוכים על הרצפה. לאורך היום פרסמה הנהלת רשות שדות התעופה, שאחראית על ההפעלה של נתב"ג, כמה הודעות שבהן האשימה את ועד העובדים של הרשות ב"שיבושים בעבודה". מנגד, עידן נשמע היום כמי שמכחיש שהייתה שביתה מתוכננת - והתעקש שיש מחסור כבד בכוח אדם, ושאזהרותיו זכו להתעלמות.

אתמול אלפי נוסעים נתקעו באולמות של נתב"ג, לוח הטיסות השתבש לחלוטין ומזוודות נערמו בטורים ארוכים על הרצפה. לאורך היום פרסמה הנהלת רשות שדות התעופה, שאחראית על ההפעלה של נתב"ג, כמה הודעות שבהן האשימה את ועד העובדים של הרשות ב"שיבושים בעבודה". מנגד, עידן נשמע היום כמי שמכחיש שהייתה שביתה מתוכננת - והתעקש שיש מחסור כבד בכוח אדם, ושאזהרותיו זכו להתעלמות.

אתמול אלפי נוסעים נתקעו באולמות של נתב"ג, לוח הטיסות השתבש לחלוטין ומזוודות נערמו בטורים ארוכים על הרצפה. לאורך היום פרסמה הנהלת רשות שדות התעופה, שאחראית על ההפעלה של נתב"ג, כמה הודעות שבהן האשימה את ועד העובדים של הרשות ב"שיבושים בעבודה". מנגד, עידן נשמע היום כמי שמכחיש שהייתה שביתה מתוכננת - והתעקש שיש מחסור כבד בכוח אדם, ושאזהרותיו זכו להתעלמות.

על פי הדין המנהלי ויחסי העבודה בישראל, נקיטת עיצומי עבודה פתאומיים ללא הכרזה מוקדמת על סכסוך עבודה כחוק נחשבת לצעד בלתי חוקי. לכן, פנחס מצידו טען כי לא זה הסיפור, אלא קריסה של מערכת החסרה בכוח אדם.

על פי הדין המנהלי ויחסי העבודה בישראל, נקיטת עיצומי עבודה פתאומיים ללא הכרזה מוקדמת על סכסוך עבודה כחוק נחשבת לצעד בלתי חוקי. לכן, פנחס מצידו טען כי לא זה הסיפור, אלא קריסה של מערכת החסרה בכוח אדם.

על פי הדין המנהלי ויחסי העבודה בישראל, נקיטת עיצומי עבודה פתאומיים ללא הכרזה מוקדמת על סכסוך עבודה כחוק נחשבת לצעד בלתי חוקי. לכן, פנחס מצידו טען כי לא זה הסיפור, אלא קריסה של מערכת החסרה בכוח אדם.