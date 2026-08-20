בליכוד הודיעו אמש (יום חמישי) כי יפעלו להדחתו של יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו במפלגה. "בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שפגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק, ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן - יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה מחברותו בליכוד", נמסר.
אתמול אלפי נוסעים נתקעו באולמות של נתב"ג, לוח הטיסות השתבש לחלוטין ומזוודות נערמו בטורים ארוכים על הרצפה. לאורך היום פרסמה הנהלת רשות שדות התעופה, שאחראית על ההפעלה של נתב"ג, כמה הודעות שבהן האשימה את ועד העובדים של הרשות ב"שיבושים בעבודה". מנגד, עידן נשמע היום כמי שמכחיש שהייתה שביתה מתוכננת - והתעקש שיש מחסור כבד בכוח אדם, ושאזהרותיו זכו להתעלמות.
עידן צמח מלמטה דרך הדרגים בשטח, נבחר לראשונה לוועד העובדים ב-1982, ובשנת 1986 נבחר לעמוד בראש ועד העובדים הכללי. בעוד מנכ"לים, שרי תחבורה וראשי ממשלות מתחלפים בקצב מהיר, עידן נשאר יציב במקומו כמעט ברציפות במשך כארבעים שנה, כשהוא מנהל מערכת חזקה המייצגת כשישה אחוזים מעובדי הרשות ומחזיקה בשריר ארגוני חסר תקדים.
על פי הדין המנהלי ויחסי העבודה בישראל, נקיטת עיצומי עבודה פתאומיים ללא הכרזה מוקדמת על סכסוך עבודה כחוק נחשבת לצעד בלתי חוקי. לכן, פנחס מצידו טען כי לא זה הסיפור, אלא קריסה של מערכת החסרה בכוח אדם.
מערכת היחסים של עידן עם המערכת הפוליטית ידעה עליות ומורדות חריפות. כאיש ליכוד ותיק, חבר מרכז המפלגה ומי שכיהן בין השנים 1998 ל-2000 כראש העיר לוד - עידן החזיק במפקד ארגזים ממושמע של אלפי מתפקדים, שהפך אותו למוקד כוח שפוליטיקאים העדיפו שלא להתעמת איתו. עם זאת, הזהות המפלגתית לא פעם התנגשה חזיתית עם תפקידו כמנהיג עובדים. אירוע שיא נרשם במרץ 2023, כשהורה לעצור את ההמראות בנתב"ג בעקבות הכרזת ההסתדרות על שביתה כללית.
פורסם לראשונה: 23:17, 20.08.26