טרור הפרוטקשן שוב מרים ראש בצפון. לאחר שהשבוע הוצת טרקטור באיילת השחר, וברקע איומים ודרישות לתשלום דמי חסות בקיבוץ עמיעד, עברייני "דמי החסות" הגיעו גם למושב רמת צבי שבעמק המעיינות.

גלריה חקלאי רמת צבי. "גם אם אצטרך לסגור את העסק - לא נשלם פרוטקשן!" ( צילום: עד כאן )

במהלך השבוע קיבלו חקלאים במושב שיחות טלפון שבהן הוצעו להם "שירותי שמירה". אלא שהאופן שבו התנהלו השיחות עורר אצלם חשד כי לא מדובר בהצעה עסקית תמימה. "ביום חמישי בבוקר הטלפון צלצל. כשעניתי אמרו לי: 'אתה מנהל את הרפת? אני רוצה להציע לך אבטחה'", מספר איציק אברמוביץ, חקלאי בן 65. "אמרתי לו שאני לא צריך ושיש לי אבטחה. הוא מיד כעס ושאל בהלם: 'מי מאבטח אותך?!'. הוא הופתע שזה לא הוא ושמישהו נכנס לו כנראה לטריטוריה, ניתקתי את הטלפון".

אברמוביץ הוא דור שני למשק שהקימו הוריו בשנת 1949. "אני נולדתי בתוך הרפת. מיד אחרי הצבא התחלתי לפתח אותה והיום זו רפת מודרנית ורובוטית. לשלם חאווה? זו ממש לא אופציה. לא חסר לי שום דבר, וגם אם אצטרך לסגור את העסק – אצלנו לא נשלם פרוטקשן!".

שיחה דומה קיבל גם פנחס ארבל, רפתן בן 74 ודור שני ברפת המשפחתית. "הציעו לי שירותי שמירה. אמרתי שיש לנו מספיק מערכות וטכנולוגיות ושאין לנו צורך בכך. שאלתי אותו מאיפה הוא והוא ענה 'מגדרה'. כשפנינו למשטרה הבנתי שהוא מכפר סמוך. לשלם זו לא אופציה. אנחנו מאוחדים, כל המושב. אם צריך נתגבר את השמירה, אבל לא ניתן חאווה לאף אחד".

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"ציונות ערכית אמיתית" ( צילום: עד כאן )

בעקבות האירועים החליטו ברמת צבי שלא להמתין להסלמה. עוזי דבלין, תושב המושב, לקח על עצמו לרכז את המאבק, פנה ליריב בן עמי, מייסד ארגון "עד כאן" שנאבק בפרוטקשן, ולמנכ"ל ההתארגנות גידי הררי. במושב החלה פעילות משותפת ויציאה למאבק: "ברגע הראשון הבנו שזו דרישת פרוטקשן והחלטנו שכל המושב יוצא למאבק", אומר דבלין. "רמת צבי לא תיפול ולא תשלם לאף אחד. אנחנו מאוחדים, נילחם ביחד ואף עבריין לא יגבה כאן פרוטקשן, רמת צבי לא תשלם".

מייסד "עד כאן" יריב בן עמי מסר כי "אנחנו רואים כאן ציונות ערכית אמיתית, קהילה שאומרת - רמת צבי לא תיפול. זה מסר שצריך לצאת מכאן לכל הארץ - אפשר להילחם ולנצח את התופעה הזאת, אבל אף חקלאי ואף בעל עסק לא יכול לעשות זאת לבד. אנחנו ראינו בשבת כלי חקלאי שהוצת באיילת השחר ואירועים בקיבוצים שונים כתוצאה מהיעדר משילות במדינת ישראל. אנחנו קוראים למדינת ישראל להתעורר ולציבור להצטרף למאבק ולעזור לרמת צבי לנצח. בהיעדר מדינה אנחנו כאן - רק ביחד נשים סוף לטרור הפרוטקשן".