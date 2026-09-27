אלי שרעבי, שנחטף על ידי החמאס ושוחרר לאחר 491 יום בשבי, הגיע הבוקר (ראשון) לירושלים כדי לבקר בסוכה של בנצ'י וטספיה קסאו שבתם היימנוט נעלמה ב-25 בפברואר 2024.
שרעבי, שהגיע מלווה באחיו שרון, ציין כי עבורו הביקור היה חובה ומצווה, וגם הדגיש את החשיבות שבהענקת תמיכה למשפחה בתקופה הקשה. "היה מאוד מרגש לפגוש את משפחת קסאו", הוא אמר, "משפחה צנועה, שקטה שאפילו נראית קצת אבודה ואנחנו חייבים חייבים לתת להם תקווה ותמיכה ומבחינתי זו הייתה חובה ומצווה שלי להגיע לסוכה".
שרעבי הדגיש את משמעות התמיכה האישית במשפחה שלו, ואמר כי "התמיכה של כל עם ישראל, לאורך כל ימי השבי שלי, במשפחה שלי, נתנה לה המון תקווה ורוח גבית מאוד חזקה והמשפחה שלי עדיין מדברת כל הזמן על התמיכה הזו".
הוא גם קרא לציבור להתאחד סביב משפחת קסאו ולפעול להשבת היימנוט. "אני חושב שחשוב מאוד שבאמת שכולנו נתאחד סביב המשפחה הזו כדי להחזיר אותה הביתה ובאמת לעשות הכול. צריך לעשות הכול אבל הכול כולל לערב את כל גורמי הביטחון האפשריים כדי לתרום לחקירה הזו כדי להחזיר את היימנוט", אמר.
שרעבי גם קרא להגביר את מאמצי החקירה בפרשת היעלמות הילדה ואמר כי "צריך לעשות הכול - אבל הכול, כולל לערב את כל גורמי הביטחון האפשריים כדי לתרום לחקירה הזו כדי להחזיר את היימנוט. כל דבר כולל השב"כ, כדי להחזיר ילדה הביתה. חייבים לשפוך אור על הפרשה הקשה הזו".