שרעבי, שהגיע מלווה באחיו שרון, ציין כי עבורו הביקור היה חובה ומצווה, וגם הדגיש את החשיבות שבהענקת תמיכה למשפחה בתקופה הקשה. "היה מאוד מרגש לפגוש את משפחת קסאו", הוא אמר, "משפחה צנועה, שקטה שאפילו נראית קצת אבודה ואנחנו חייבים חייבים לתת להם תקווה ותמיכה ומבחינתי זו הייתה חובה ומצווה שלי להגיע לסוכה".

שרעבי, שהגיע מלווה באחיו שרון, ציין כי עבורו הביקור היה חובה ומצווה, וגם הדגיש את החשיבות שבהענקת תמיכה למשפחה בתקופה הקשה. "היה מאוד מרגש לפגוש את משפחת קסאו", הוא אמר, "משפחה צנועה, שקטה שאפילו נראית קצת אבודה ואנחנו חייבים חייבים לתת להם תקווה ותמיכה ומבחינתי זו הייתה חובה ומצווה שלי להגיע לסוכה".

שרעבי, שהגיע מלווה באחיו שרון, ציין כי עבורו הביקור היה חובה ומצווה, וגם הדגיש את החשיבות שבהענקת תמיכה למשפחה בתקופה הקשה. "היה מאוד מרגש לפגוש את משפחת קסאו", הוא אמר, "משפחה צנועה, שקטה שאפילו נראית קצת אבודה ואנחנו חייבים חייבים לתת להם תקווה ותמיכה ומבחינתי זו הייתה חובה ומצווה שלי להגיע לסוכה".