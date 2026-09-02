מבצע המעצר הדרמטי של מועין אל-עראביד, "ראש השב"כ" של חמאס ברצועת עזה, כלל הכנות ממושכות בשטח, הסוואה יצירתית, פריצה לווילה וירי מטווח אפס. בכתבה שפורסמה היום (רביעי) בעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי נחשפו פרטים נוספים על הפעולה. השתלשלות האירועים, שלב אחר שלב.
המעקב
שב"כ עקב במשך תקופה ארוכה אחר אל-עראביד - הבכיר הממונה על הביטחון המסכל, המודיעין, והחזקת ושינוע החטופים ובכירי חמאס. אנשי המודיעין חקרו ושרטטו את שגרת יומו ואת נקודות המעבר שלו עד שזוהתה נקודת התורפה שלו.
לפי דיווח בעיתון הסעודי, המבצע בשטח החל לפחות יומיים לפני יום שלישי. תחילה, רכב של הכוח הישראלי הגיע לאזור והושאר שם, ככל הנראה לטובת משימות ריגול ואיסוף מודיעין בזמן אמת. הרכב לא היה חלק מהשיירה שהגיעה בבוקר הפעולה.
ההסתננות
לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים, יצאה הפעולה לפועל תחת פיקוד הדרום. הכוח המיוחד הסתנן אל הווילה של אל-עראביד בעיר עזה תוך שימוש ברכבי הסוואה - ואן לבן ורכב נוסף שנשא סוגים שונים של ירקות.
עם ההגעה לזירה, קבוצה אחת מתוך הכוח המיוחד פרצה אל תוך הבית שבו שהה אל-עראביד יחד עם בני משפחתו, בעוד קבוצה שנייה נשארה מחוץ למבנה כדי לאבטח את ההיקף.
ההיתקלות
ההסתננות לתוך הבית התפתחה במהירות לעימות חם - שניים מבניו של היעד פתחו באש לעבר הכוח הפורץ. שני שומרי ראש שהיו במקום התעמתו אף הם עם הכוח. לפי הדיווח, הלוחמים ירו מטווח אפס בראשה של אשתו של אל-עראביד, והיא נהרגה במקום. שני בניו של הבכיר נפצעו קשה, וכך גם שני שומרי הראש.
אל-עראביד עצמו נורה, נפצע, ונלכד על ידי כוחות השב"כ.
הנסיגה
כדי לאפשר נסיגה בטוחה ולמנוע הגעת איומים נוספים לזירה, הופעל חיפוי אווירי כבד של חיל האוויר. מטוסי קרב תקפו מטרות ויעדים צבאיים באזור כדי להסיר איומים ולבודד את הזירה. בעיתון הסעודי צוין גם כי במהלך הירי מחוץ לבית והתקיפות שליוו את הנסיגה, נהרגו שני ילדים.
הרכב הישראלי שהושאר באזור בימים שקדמו לפעולה הופגז במספר טילים והושמד כליל במהלך הנסיגה כדי למנוע נפילת ציוד או מודיעין בידי חמאס. במהלך ההפצצות אתמול בעיר עזה דיווחו הפלסטינים על ארבעה הרוגים.
החקירה
המבצע שנמשך כמה שעות הסתיים בהצלחה ללא נפגעים לכוחות הביטחון. אל-עראביד הפצוע נלקח מהמקום והועבר לשטח מדינת ישראל להמשך חקירה בשב"כ.
היום ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בקו הצהוב ברצועת עזה, ואמר כי "אתמול לקחנו את ראש השב"כ של החמאס. בטח נלמד כמה דברים". בהמשך קיימו נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הערכת מצב ביטחונית באוגדת עזה, ושם פגשו את לוחמי השב"כ שהובילו את המבצע. הם שיבחו אותם על הפעילות הנועזת והמוצלחת.
מצה"ל ושב"כ נמסר אתמול כי "צה"ל ושב"כ, בפיקוד ובהובלת שב"כ ופיקוד הדרום, יצאו לפעילות ממוקדת להסרת איומים של חמאס בצפון רצועת עזה. במסגרת הפעילות, כוחות מיוחדים של שב"כ פשטו על מבנה במרחב העיר עזה, ועצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס בכלל רצועת עזה".
לפי ההודעה, "במהלך המבצע חיל האוויר תקף באופן ממוקד מספר יעדים צבאיים באזור במטרה להסיר איומים על הכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. המחבל שנעצר פעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה, ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. המחבל הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון בשטח מדינת ישראל".
בצבא ובשב"כ הדגישו, ברקע דרישות מועצת השלום להימנע מתקיפות ברצועה, כי "הפעילות נועדה להסיר איומים, לפגוע בשליטת חמאס במרחב ובתוכניתו לקדם פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".