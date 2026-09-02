, "ראש השב"כ" של חמאס ברצועת עזה, כלל הכנות ממושכות בשטח, הסוואה יצירתית, פריצה לווילה וירי מטווח אפס. בכתבה שפורסמה היום (רביעי) בעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי נחשפו פרטים נוספים על הפעולה.

, "ראש השב"כ" של חמאס ברצועת עזה, כלל הכנות ממושכות בשטח, הסוואה יצירתית, פריצה לווילה וירי מטווח אפס. בכתבה שפורסמה היום (רביעי) בעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי נחשפו פרטים נוספים על הפעולה.

שב"כ עקב במשך תקופה ארוכה אחר אל-עראביד - הבכיר הממונה על הביטחון המסכל, המודיעין, והחזקת ושינוע החטופים ובכירי חמאס. אנשי המודיעין חקרו ושרטטו את שגרת יומו ואת נקודות המעבר שלו עד שזוהתה נקודת התורפה שלו.

שב"כ עקב במשך תקופה ארוכה אחר אל-עראביד - הבכיר הממונה על הביטחון המסכל, המודיעין, והחזקת ושינוע החטופים ובכירי חמאס. אנשי המודיעין חקרו ושרטטו את שגרת יומו ואת נקודות המעבר שלו עד שזוהתה נקודת התורפה שלו.

שב"כ עקב במשך תקופה ארוכה אחר אל-עראביד - הבכיר הממונה על הביטחון המסכל, המודיעין, והחזקת ושינוע החטופים ובכירי חמאס. אנשי המודיעין חקרו ושרטטו את שגרת יומו ואת נקודות המעבר שלו עד שזוהתה נקודת התורפה שלו.

לפי דיווח בעיתון הסעודי, המבצע בשטח החל לפחות יומיים לפני יום שלישי. תחילה, רכב של הכוח הישראלי הגיע לאזור והושאר שם, ככל הנראה לטובת משימות ריגול ואיסוף מודיעין בזמן אמת. הרכב לא היה חלק מהשיירה שהגיעה בבוקר הפעולה.

לפי דיווח בעיתון הסעודי, המבצע בשטח החל לפחות יומיים לפני יום שלישי. תחילה, רכב של הכוח הישראלי הגיע לאזור והושאר שם, ככל הנראה לטובת משימות ריגול ואיסוף מודיעין בזמן אמת. הרכב לא היה חלק מהשיירה שהגיעה בבוקר הפעולה.

לפי דיווח בעיתון הסעודי, המבצע בשטח החל לפחות יומיים לפני יום שלישי. תחילה, רכב של הכוח הישראלי הגיע לאזור והושאר שם, ככל הנראה לטובת משימות ריגול ואיסוף מודיעין בזמן אמת. הרכב לא היה חלק מהשיירה שהגיעה בבוקר הפעולה.

לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים, יצאה הפעולה לפועל תחת פיקוד הדרום. הכוח המיוחד הסתנן אל הווילה של אל-עראביד בעיר עזה תוך שימוש ברכבי הסוואה - ואן לבן ורכב נוסף שנשא סוגים שונים של ירקות.

לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים, יצאה הפעולה לפועל תחת פיקוד הדרום. הכוח המיוחד הסתנן אל הווילה של אל-עראביד בעיר עזה תוך שימוש ברכבי הסוואה - ואן לבן ורכב נוסף שנשא סוגים שונים של ירקות.

לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים, יצאה הפעולה לפועל תחת פיקוד הדרום. הכוח המיוחד הסתנן אל הווילה של אל-עראביד בעיר עזה תוך שימוש ברכבי הסוואה - ואן לבן ורכב נוסף שנשא סוגים שונים של ירקות.

עם ההגעה לזירה, קבוצה אחת מתוך הכוח המיוחד פרצה אל תוך הבית שבו שהה אל-עראביד יחד עם בני משפחתו, בעוד קבוצה שנייה נשארה מחוץ למבנה כדי לאבטח את ההיקף.

עם ההגעה לזירה, קבוצה אחת מתוך הכוח המיוחד פרצה אל תוך הבית שבו שהה אל-עראביד יחד עם בני משפחתו, בעוד קבוצה שנייה נשארה מחוץ למבנה כדי לאבטח את ההיקף.

עם ההגעה לזירה, קבוצה אחת מתוך הכוח המיוחד פרצה אל תוך הבית שבו שהה אל-עראביד יחד עם בני משפחתו, בעוד קבוצה שנייה נשארה מחוץ למבנה כדי לאבטח את ההיקף.