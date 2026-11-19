בכירים בישראל אמרו: "זה בהחלט בעייתי. זה קובע פרמטרים ואמות מידה שאומנם אתה לא יכול להחיל אותם אחד לאחד על ישראל, אבל זה פותח את הדלת. קודם כל את הדלת העקרונית לזה שהכירו שמדינה אחראית על רצח עם, ושהוכחה הכוונה לבצע רצח עם. עכשיו, במקרה שלנו זה קצת יותר מורכב, גם מבחינת מי שרוצה לנגח אותנו, אבל זה בוודאי לא עושה לנו טוב. זה תקדים מסוכן".