"היינו נצורים בתוך הבית שלי. וכשהצבא הגיע, אותנו אזקו": לואי ביירותי, בעל הבית ב קוסרה ש הותקף על ידי פעילי ימין קיצוני , סיפר לסוכנות הידיעות רויטרס על הפרעות - שאותן גינה ראש הממשלה בנימין נתניהו עם צאת השבת וטען כי מדובר ב"קומץ פורעים".

במהלך השבת צה"ל הודיע כי "עשרות פורעים ישראלים" הגיעו לעיירה שבבנימין, והחלו ליידות אבנים "לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים. עם הגעת הכוחות, זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית". הפורעים גם תקפו עיתונאים זרים, השליכו אבנים וניפצו את שמשת רכבם. הם המשיכו לכפר ג'אלוד הסמוך, תועדו רעולי פנים על טנדרים, ולפי שעה איש לא נעצר.

תיעוד: הפורעים היהודים רעולי פנים על טנדרים





בעל הבית בקוסרה: "היינו נצורים. בהתחלה היו שישה מתנחלים, ואז הם הפכו ליותר מ-70" ( צילום: Ammar Awad/Reuters )

רכב של עיתונאים זרים הותקף באבנים, השמשה נופצה

עשרות מתנחלים רעולי פנים על טנדרים באזור קוסרה

"אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים קוסרה וג'אלוד על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצה"ל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם", אמר נתניהו.

ראש הממשלה עדכן לראשונה כי השב"כ מעורב בחקירה, והוסיף: "כוחות הביטחון פעלו במהירות, החרימו שלושה כלי רכב והביאו לסיום האירוע תוך זמן קצר. צה"ל, השב"כ והמשטרה מנהלים חקירה נמרצת בשטח, ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עימם את הדין בהקדם".

"עצרו ואזקו אותנו, הכו כל מי שדיבר"

בריאיון לרויטרס סיפר בעל הבית, לואי ביירותי, על ההתרחשויות: "המתנחלים תקפו אותנו, והיינו נצורים בתוך הבית שלי. הם יידו אבנים לעברנו. התקשרנו למשטרה הישראלית, והם אמרו שהם בדרך. היינו בתוך הבית במשך שעה וחצי, נצורים על ידי המתנחלים, ואף אחד לא הגיע. בהתחלה היו שישה מתנחלים, ואז הגיעו נוספים והם הפכו ליותר מ-70".

לדבריו, כשצה"ל הגיע, ירו הכוחות לעבר הפלסטינים גז מדמיע, "אז עלינו לגג. אז המתנחלים יידו לעברנו אבנים מראש ההר. אמרנו לצבא שהמתנחלים זורקים עלינו אבנים, אבל הם לא עשו דבר. כשהצבא הגיע, הם עצרו אותנו, אזקו אותנו וכיסו לנו את העיניים, כאילו היינו טרוריסטים. לא עשינו דבר. הייתי בבית שלי".

ביירותי הוסיף כי "הצבא הכריז על האזור כשטח צבאי סגור ומנע ממני, בעל הבית, להיכנס לביתי, אף שמתנחלים שהגיעו ממקומות אחרים הורשו להיכנס. הכוחות בעטו בנו ועצרו אותנו. היינו בתוך רכב צבאי במשך יותר מ-40 דקות, אזוקים, והם הכו כל מי שדיבר". לדברי הפרמדיק סדאם עודיי, "40 עד 50 מתנחלים הקיפו את הבית. עלינו לגג, ואז הם התחילו ליידות לעברנו אבנים. נכנסנו לתוך הבית והם התחילו ליידות עלינו אבנים דרך החלונות".

עימותים בקוסרה

כוח צה"ל בקוסרה ( צילום: Jaafar Ashtiyeh/AFP )

( צילום: Jaafar Ashtiyeh/AFP )

תיעודים מקוסרה





בעקבות האירועים הוחלט להציב עד להודעה חדשה כוחות צה"ל וכמה צוותי מג"ב באופן קבוע באזור קוסרה וג'אלוד. במהלך השבת הרמטכ"ל קיים הערכות מצב בנוגע לאירוע ושיבח את הכוחות על תגובתם המהירה.

בצאת השבת גם נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לאירועים הקשים: "אני מגנה בתוקף את אירועי האלימות החמורים בקוסרה. זוהי חציית קו אדום של פורעי חוק הפועלים בניגוד גמור לחוקיה ולערכיה של מדינת ישראל". לדבריו מדובר ב"מקרה נוסף ברצף אירועים המהווים כתם על פניה של ישראל ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת. אני מחזק את צה"ל העושה כמיטב יכולתו. על הממשלה, גופי הביטחון, מערכות המשפט והאכיפה לפעול בכל הכלים ובתיאום מלא כדי לעקור מהשורש את התופעה הפסולה הזו ולמצות את הדין עם הפורעים".

יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט תקף את הממשלה: "האנרכיה הגוברת של מיעוט אלים ואובדן השליטה מולם ביהודה ושומרון, הן חרפה ביטחונית, מנהיגותית, מדינית וערכית שלא מייצגת את הרוב המכריע של אזרחי ישראל והיא הסטה ממשימתו העיקרית של צה"ל. זוהי תוצאה של מדיניות ממשלתית שמובילים נתניהו ושותפיו הקואליציוניים שבה הם מפקירים ביודעין את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל מתוך חולשה פוליטית מביכה ומסוכנת. כל זאת בשעה של אתגרים ביטחוניים משמעותיים בכלל הזירות. מי שנלחץ משותפיו לקואליציה ושומט עבורם או בגללם את האינטרסים הרחבים של ישראל, לא כשיר לעמוד מול אתגרים אלו ולהנהיג את ישראל".

בצה"ל ובמג"ב טענו מוקדם יותר מוקדם יותר כי מוכר דיווח על פלסטינים שנפצעו, ובהם אישה פלסטינית שנפצעה ב"אורח לא דחוף" ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. נמסר כי "הכוחות פעלו תחילה להוצאת הפורעים מהבית ולהפרדה בין האוכלוסיות וזאת במטרה להגן על יושבי הבית".

אחד מכלי הרכב של הפורעים היהודים שהוחרם ( צילום: דוברות המשטרה )

הכוחות בקוסרה ( צילום: Jaafar Ashtiyeh/AFP )

לפי צה"ל, הוחרמו שלושה רכבים של הפורעים היהודים שלפי החשד שימשו אותם להגעה לכפרים. מקוסרה הפורעים המשיכו לכפר ג'אלוד הסמוך - וכאמור תועדו רעולי פנים על טנדרים לבנים. לפי הפלסטינים שישה מתושבי הכפר נעצרו, אך בצה"ל ובמג"ב לא עדכנו על עצורים. ראש מועצת קוסרה סיפר כי "עשרות מתנחלים תקפו בני משפחה שהגיעו לביתם שבבנייה באזור ראס אל-עין, הקיפו אותם ויידו לעברם אבנים. כמה מבני המשפחה נפצעו. כוחות צה"ל השליכו רימוני גז לעבר צעירים ותושבים שניסו להגיע למקום כדי לסייע למשפחה ולחלץ אותה מהבית".