מכתב האישום, שהגישה עו"ד נג'וא סלימאן מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), עולה כי הנאשם הגיע יחד עם אביו לביתה של זיקובה בחיפה, במטרה לבקר אותה ואת בנם המשותף. במהלך הביקור התפתח ויכוח בין השניים, לאחר שהמנוחה ביקשה מהנאשם לטפל בעצמו ולקחת זריקות טיפוליות כפי שהיה נוהג בעבר, והביעה דאגה באשר ליעילות הטיפול התרופתי שהוא מקבל.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד נג'וא סלימאן מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), עולה כי הנאשם הגיע יחד עם אביו לביתה של זיקובה בחיפה, במטרה לבקר אותה ואת בנם המשותף. במהלך הביקור התפתח ויכוח בין השניים, לאחר שהמנוחה ביקשה מהנאשם לטפל בעצמו ולקחת זריקות טיפוליות כפי שהיה נוהג בעבר, והביעה דאגה באשר ליעילות הטיפול התרופתי שהוא מקבל.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד נג'וא סלימאן מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), עולה כי הנאשם הגיע יחד עם אביו לביתה של זיקובה בחיפה, במטרה לבקר אותה ואת בנם המשותף. במהלך הביקור התפתח ויכוח בין השניים, לאחר שהמנוחה ביקשה מהנאשם לטפל בעצמו ולקחת זריקות טיפוליות כפי שהיה נוהג בעבר, והביעה דאגה באשר ליעילות הטיפול התרופתי שהוא מקבל.

על פי כתב האישום, בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורח 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.

על פי כתב האישום, בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורח 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.

על פי כתב האישום, בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורח 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.

לפי האישום, אביו של פלקוש, ששמע את צרחותיה של המנוחה, ניסה להדוף את פלקוש ולהרחיקו ממנה. המנוחה עצמה ניסתה להיאבק בבן זוגה לשעבר ולהדוף אותו. לאחר שהאב הצליח להוציא את הסכין שהייתה נעוצה בכתפה של יאנה, הוא השליך אותה לכיוון מטבח הדירה והכה את בנו בפניו.

לפי האישום, אביו של פלקוש, ששמע את צרחותיה של המנוחה, ניסה להדוף את פלקוש ולהרחיקו ממנה. המנוחה עצמה ניסתה להיאבק בבן זוגה לשעבר ולהדוף אותו. לאחר שהאב הצליח להוציא את הסכין שהייתה נעוצה בכתפה של יאנה, הוא השליך אותה לכיוון מטבח הדירה והכה את בנו בפניו.

לפי האישום, אביו של פלקוש, ששמע את צרחותיה של המנוחה, ניסה להדוף את פלקוש ולהרחיקו ממנה. המנוחה עצמה ניסתה להיאבק בבן זוגה לשעבר ולהדוף אותו. לאחר שהאב הצליח להוציא את הסכין שהייתה נעוצה בכתפה של יאנה, הוא השליך אותה לכיוון מטבח הדירה והכה את בנו בפניו.

בתגובה למכה מצד האב, כך לפי האישום, פלקוש הדף את אביו, שב והתנפל על גרושתו, גרר אותה מהספה אל הרצפה והחל לחנוק אותה בחוזקה. משלא הצליח האב להפסיק את מעשיו של בנו, הוא רץ לשכן וביקש ממנו להזעיק את המשטרה.

בתגובה למכה מצד האב, כך לפי האישום, פלקוש הדף את אביו, שב והתנפל על גרושתו, גרר אותה מהספה אל הרצפה והחל לחנוק אותה בחוזקה. משלא הצליח האב להפסיק את מעשיו של בנו, הוא רץ לשכן וביקש ממנו להזעיק את המשטרה.

בתגובה למכה מצד האב, כך לפי האישום, פלקוש הדף את אביו, שב והתנפל על גרושתו, גרר אותה מהספה אל הרצפה והחל לחנוק אותה בחוזקה. משלא הצליח האב להפסיק את מעשיו של בנו, הוא רץ לשכן וביקש ממנו להזעיק את המשטרה.