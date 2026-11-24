פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שלישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד פבלו פלקוש (34), תושב תל אביב, בגין רצח בנסיבות מחמירות של גרושתו, יאנה זיקובה ז"ל, שבוצע באכזריות מיוחדת לעיני בנם המשותף בן ה-6, בעל צרכים מיוחדים, בדירת הנרצחת בקריית חיים בחודש שעבר.
מכתב האישום, שהגישה עו"ד נג'וא סלימאן מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), עולה כי הנאשם הגיע יחד עם אביו לביתה של זיקובה בחיפה, במטרה לבקר אותה ואת בנם המשותף. במהלך הביקור התפתח ויכוח בין השניים, לאחר שהמנוחה ביקשה מהנאשם לטפל בעצמו ולקחת זריקות טיפוליות כפי שהיה נוהג בעבר, והביעה דאגה באשר ליעילות הטיפול התרופתי שהוא מקבל.
על פי כתב האישום, בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורח 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.
לפי האישום, אביו של פלקוש, ששמע את צרחותיה של המנוחה, ניסה להדוף את פלקוש ולהרחיקו ממנה. המנוחה עצמה ניסתה להיאבק בבן זוגה לשעבר ולהדוף אותו. לאחר שהאב הצליח להוציא את הסכין שהייתה נעוצה בכתפה של יאנה, הוא השליך אותה לכיוון מטבח הדירה והכה את בנו בפניו.
בתגובה למכה מצד האב, כך לפי האישום, פלקוש הדף את אביו, שב והתנפל על גרושתו, גרר אותה מהספה אל הרצפה והחל לחנוק אותה בחוזקה. משלא הצליח האב להפסיק את מעשיו של בנו, הוא רץ לשכן וביקש ממנו להזעיק את המשטרה.
"את כל המעשים הללו ביצע הנאשם לעיני בנם המשותף בן השש, ששהה בסלון הדירה והבחין במתרחש, בעוד המנוחה מודעת לכך שבנה צופה במעשים האכזריים המבוצעים בה", נכתב באישום. כוחות המשטרה ומד"א שהגיעו לדירה מצאו את המנוחה ללא רוח חיים. מהפרקליטות נמסר כי בשל נסיבות ביצוע הרצח ואכזריות המעשים, מיוחסת לנאשם עבירת רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, המתייחס לרצח שבוצע באכזריות מיוחדת.
להלוויה של יאנה הגיעו מאוקראינה הוריה ולדימיר ונאדיה, שמיררו בבכי והתקשו לעכל את האסון הכבד שפקד את משפחתם. האם נאדיה זעקה: "הוא רצח לי את הבת. אף אחד לא יכול היה לעזור לה. הוא דקר אותה 20 דקירות עם הסכין בכל מקום בגוף שלה. זה נורא מה שהוא עשה לה. למה? למה?".
בנה של זיקובה ושל הנאשם פלקוש, תלמיד כיתה א' בעל צרכים מיוחדים, הועבר לטיפול גורמי הרווחה בעיריית חיפה אחרי הרצח המחריד של אימו. סבתו נאדיה, שלהם קשר מיוחד, מסייעת לו.