זיקובה עלתה לישראל מאוקראינה ומשפחתה עדיין חיה שם. היא ופלקוש נפרדו לפני כמה שנים. בנם המשותף, בעל צרכים מיוחדים, שהה בבית בזמן הרצח והיה עד לאירוע. בשלב זה הוא נמצא בטיפול גורמי הרווחה בעיריית חיפה, לשם הועבר כבר בליל הרצח.

זיקובה עלתה לישראל מאוקראינה ומשפחתה עדיין חיה שם. היא ופלקוש נפרדו לפני כמה שנים. בנם המשותף, בעל צרכים מיוחדים, שהה בבית בזמן הרצח והיה עד לאירוע. בשלב זה הוא נמצא בטיפול גורמי הרווחה בעיריית חיפה, לשם הועבר כבר בליל הרצח.

זיקובה עלתה לישראל מאוקראינה ומשפחתה עדיין חיה שם. היא ופלקוש נפרדו לפני כמה שנים. בנם המשותף, בעל צרכים מיוחדים, שהה בבית בזמן הרצח והיה עד לאירוע. בשלב זה הוא נמצא בטיפול גורמי הרווחה בעיריית חיפה, לשם הועבר כבר בליל הרצח.

"הילד נמצא במסגרת טיפולית מסורה של עיריית חיפה", סיפרה קרובת משפחה. "יש קשר בינו לבין הסבתא שהגיעה לארץ. היא טיפלה בו במסירות בחודשים שיאנה הייתה פצועה לאחר שעברה תאונת דרכים קשה - ודאגה להביא אותו להסעות שלו למסגרת החינוכית ולטפל בו. הסבתא והנכד קשורים מאוד במשפחה. יאנה הייתה בתה היחידה והיא שבורה ממש".

"הילד נמצא במסגרת טיפולית מסורה של עיריית חיפה", סיפרה קרובת משפחה. "יש קשר בינו לבין הסבתא שהגיעה לארץ. היא טיפלה בו במסירות בחודשים שיאנה הייתה פצועה לאחר שעברה תאונת דרכים קשה - ודאגה להביא אותו להסעות שלו למסגרת החינוכית ולטפל בו. הסבתא והנכד קשורים מאוד במשפחה. יאנה הייתה בתה היחידה והיא שבורה ממש".

"הילד נמצא במסגרת טיפולית מסורה של עיריית חיפה", סיפרה קרובת משפחה. "יש קשר בינו לבין הסבתא שהגיעה לארץ. היא טיפלה בו במסירות בחודשים שיאנה הייתה פצועה לאחר שעברה תאונת דרכים קשה - ודאגה להביא אותו להסעות שלו למסגרת החינוכית ולטפל בו. הסבתא והנכד קשורים מאוד במשפחה. יאנה הייתה בתה היחידה והיא שבורה ממש".