בני משפחתה של יאנה זיקובה, שנרצחה לפני כשבוע וחצי בחיפה, ינסו להשיג אישור משפטי כדי לגדל את בנה הקטן. זיקובה, בת 43, אותרה במצב אנוש בדירתה בשכונת קרית חיים, ומותה נקבע על ידי צוותי רפואה של מד"א שהוזעקו למקום. בן זוגה לשעבר פאבל פלקוש, שממנו התגרשה לפני כמה חודשים, החשוד במעשה, נעצר זמן קצר לאחר מכן.
זיקובה עלתה לישראל מאוקראינה ומשפחתה עדיין חיה שם. היא ופלקוש נפרדו לפני כמה שנים. בנם המשותף, בעל צרכים מיוחדים, שהה בבית בזמן הרצח והיה עד לאירוע. בשלב זה הוא נמצא בטיפול גורמי הרווחה בעיריית חיפה, לשם הועבר כבר בליל הרצח.
הוריה של זיקובה, ולדימיר ונאדיה, שהגיעו מאוקראינה להלוויית בתם, בודקים בימים האחרונים, בסיוע גורמים משפטיים, דרכים להישאר בארץ כדי לקבל משמורת על נכדם בן השש, שרק החל את לימודיו בכיתה מיוחדת בבית הספר גורדון בעיר.
"הילד נמצא במסגרת טיפולית מסורה של עיריית חיפה", סיפרה קרובת משפחה. "יש קשר בינו לבין הסבתא שהגיעה לארץ. היא טיפלה בו במסירות בחודשים שיאנה הייתה פצועה לאחר שעברה תאונת דרכים קשה - ודאגה להביא אותו להסעות שלו למסגרת החינוכית ולטפל בו. הסבתא והנכד קשורים מאוד במשפחה. יאנה הייתה בתה היחידה והיא שבורה ממש".
בהלוויה שנערכה ביום שישי האחרון, מיררה נאדיה בבכי, ואמרה בין השאר: "איזה סיכוי בכלל היה לה. הוא דקר אותה אולי יותר מ-20 דקירות בכל הגוף. איזה סיכוי יש לאישה בכלל. לא שמעו אותה. הוא דקר ודקר לי את הבת. איזה אסון גדול".