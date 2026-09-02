לאחר שחתם אמש על הסכם לריצה משותפת בבחירות עם משה פייגלין , שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית) מתראיין הבוקר (רביעי) במסגרת ועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. בפתח הריאיון אמר השר כי הוא תומך ב"איחוד של כל הכוחות שמימין לליכוד למפלגה אחת גדולה - יחד עם בן גביר ווינטר".

סמוטריץ': "תמיד הייתי בצד הנכון של ההיסטוריה| ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





השר הנוסף במשרד הביטחון נשאל אם הוא מעדיף איחוד עם יו"ר "עמך ישראל" או עם יו"ר "עוצמה יהודית", לנוכח העובדה שבן גביר פסל סופית איחוד אפשרי עם הציונות הדתית. סמוטריץ' סירב להשיב באופן ישיר את מי הוא מעדיף, וטען כי ימשיך לפעול בנושא עד לסגירת הרשימות ביום שלישי בחצות. הוא קרא "לרכז את כל הכוחות בימין ולשים את האגו והפוליטיקה הקטנה בצד".

סמוטריץ' נשאל אם שוחח על הנושא באופן אישי עם עופר וינטר, והשיב כי "אני לא עושה מו"מ בתקשורת. אני חותר למגע בכל דרך אפשרית מול כל אדם". על הסירוב של בן גביר ווינטר להתאחד, ועל ההסכם עם פייגלין, אמר השר כי "אני גאה ושמח לעשות את הצעד הראשון. אני מאוד מקווה ואומר לחבריי - אסור לקחת סיכונים וללכת להרפתקאות".

השר אומת עם הדברים של וינטר על כך שהוא "מציע משהו חדש", אחרי שלא היה בפוליטיקה ב-7 באוקטובר כשבמקביל "הציבור רוצה משהו אחר". סמוטריץ' השיב: "אם היה לו 10 מנדטים בסקרים אז לא הייתי מתווכח. לדבר בשם הציבור כשאתה מדשדש על אחוז החסימה וברוב הסקרים מתחת... לא רוצה לדבר בשם עם ישראל, יש צורך בחידוש ולכן זה טוב שנכנסים שחקנים חדשים".

סמוטריץ' גם רמז שווינטר חסר ניסיון: "צריך לזכור שפוליטיקה זה מקצוע, צריך לדעת לחוקק, למשול, לקדם תהליכים. יש משהו בניסיון שאנו מביאים איתנו. אני חושב שתמיד הייתי בצד הנכון של ההיסטוריה, מההתנגדות כילד בכיתה ח' להסכמי אוסלו והמאבק בגירוש מגוש קטיף. אני מאלה שבמשך שנים כפרו בקונספציה ש'חמאס מורתע'".

( צילום: יריב כץ )

השר נשאל על דברים שאמר בעבר הלא רחוק כשתקף את פייגלין שאיתו התאחד כעת, אז ביקר אותו על סוגיית הלגליזציה, כינה אותו "מגלומן חסר אחריות" וטען כי 'זהות' עשויה "לחבור לשמאל". סמוטריץ' טען כי "אפשר לנבור בציוצי עבר. אני חושב שהוא (פייגלין) איש ראוי מאוד וחכם ועם הרבה מאוד עומק וניסיון. אנו לא חייבים להסכים על כל דבר. כל מפלגה ביום שאחרי הבחירות יכולה לפעול קצת אחרת בתוך הקואליציה, זה לגיטימי לחלוטין".

סוגיה נוספת שהוא התבקש להתייחס אליה היא הטענות על כך שמפלגתו לא מייצגת את הזרם הליברלי של הציונות הדתית. "אני גאה להציג את הציבור הכי מסור, הכי אידיאליסט, הכי משרת, הכי מקריב", אמר, אך הודה: "הרשימות עוד לא נסגרו ואני ער לביקורת הזאת שיש בה מידה רבה מאוד של אמת. אנו נשתדל להרחיב את הרשימה". השר נשאל גם על הכישלון בחקיקת חוק שיוביל לגיוס חרדים, על אף שהממשלה השלימה קדנציה מלאה. הוא התעקש ש"אני נחוש לחולל שינוי היסטוריה בסוגיית גיוס החרדים. לא הצלחנו לצערי בגלל המקסימליסטים במחנה שלנו, שמנעו העברת חוק טוב, כמו אדלשטיין ואחרים".

הוועידה מפגישה תחת קורת גג אחת נבחרי ציבור מכל קצות הקשת הפוליטית, שרים, בכירי מערכת המשפט לשעבר, ראשי רשויות אכיפת החוק, אנשי ונשות אקדמיה, חוקרי וחוקרות המכון הישראלי לדמוקרטיה, בכירי השירות הציבורי, כלכלנים ונציגי החברה האזרחית, ליום של דיונים, ראיונות ופאנלים שיעסקו בסוגיות המרכזיות המעצבות את דמותה של המדינה.

התוכנית ל"ייהוד הגליל": "לזרוק פוסט-ציוניים ולהשתלט על המערכות"

שר האוצר התבקש לתת את עיקרי התוכנית שלו ל" ייהוד הגליל ", ואמר כי הוא מתכוון "לשנות את המנגנון, המכניזם והתשתית". כשנשאל אם "יחסום בנייה של ערבים בגליל", אמר: "נחוקק מערכת חוקית שתאפשר להקים יישובים מאוד מהר. אני אבטל תוכניות שקודמו בעשורים האחרונים שהן אנטי-ציוניות מסוכנות, שעשו אותן במכוון בפוסט-ציונות כדי לאפשר השתלטות, ועשו את זה לאורך כל השנים".

הוא הרחיב ואמר כי "רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) ומנהלת תכנון אלה גופים שהשתלטו עליהם בתקופה פוסט-ציונית בעשורים האחרונים. אני הולך לבטל תוכניות שיצרו רצפים של ערבים וחנקו את ההתיישבות היהודית, תוכניות שאין להן הצדקה. אני הולך לדרוש אחריות על רשות מקרקעי ישראל ומנהל תכנון, אני הולך לזרוק משם אנשים פוסט-ציוניים, לתכנן חקיקה ולא להתחנן לפקידים ולא ליועצים משפטיים. אני הולך להשתלט על המערכות האלה".