שבוע וחצי לסגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת - ובגוש הימין הבלגן חוגג: בימים האחרונים מספרים ב ליכוד כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שקוע כולו בסידור הגוש ובחשש גדול מפני הסירוב של שחקנים משמעותיים בו להתאחד.

עופר וינטר , ש השיק השבוע מפלגה חדשה , צובר תאוצה ועובר לאחרונה את אחוז החסימה. הוא העביר לנתניהו מסרים חדים בימים האחרונים שלפיהם הוא לא מעוניין במיזוג או בחיבור, ומבחינתו דוגל במפלגה חדשה שחבריה מהראשון ועד האחרון לא נגועים במחדל 7 באוקטובר.

גלריה האפשרויות של נתניהו הולכות ומצטמצמות ( צילום: ABIR SULTAN / POOL / AFP )

גם יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שבינו ובין נתניהו שוררים משקעים בימים האחרונים, הודיע לנתניהו בארבע עיניים ואז גם באמצעות הודעות רשמיות לתקשורת כי החלטתו לרוץ בנפרד היא סופית ולא נתונה למשא ומתן. אחרי שבחמישי נתניהו קרא לו ולסמוטריץ' להתאחד , ובן גביר סירב, אתמול רה"מ פרסם הודעה שלפיה הוא מזמין את השניים לפגישה ובן גביר שוב סירב . אלא שבפועל בן גביר כלל לא הוזמן: אנשיו של נתניהו לא יצרו קשר כדי לתאם שעה או מיקום, כנראה בהנחה שהשר יסרב בכל מקרה.

בסביבת נתניהו יצאו למערכת הבחירות עם תרחיש אחד: עיצוב ארבע רשימות ימין שיאפשרו הסכמי עודפים ויבטיחו שאף רשימה לא תיפול מתחת לאחוז החסימה. אלא שככל שמערכת הבחירות התקדמה נתניהו הבין כי במצב הנוכחי ישנן שש רשימות ימין - דבר שלדעתו עלול לעלות לו ביוקר.

ביממות האחרונות החליש נתניהו את הווליום סביב הקמפיין השלילי נגד יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט, וממקד את הקשב בהפעלת לחץ על גוש הימין, בראש ובראשונה על בן גביר. בשבוע האחרון פרסם נתניהו כמה סרטונים עם מסרים חדים נגד השר, ואף פוסטים ברשתות החברתיות השונות כדי להפעיל עליו גם לחץ ציבורי. בחמישי הודיע נתניהו כי בכוונתו לערוך פגישה משולשת עם בן גביר וסמוטריץ' כבר בראשון, אולם הבין כי בן גביר מסרב להגיע ואף לדבר על הנושא, מלבד המסר היחיד שבכוונתו לרוץ לבד.

רה"מ קורא לבן גביר וסמוטריץ' להתאחד





בן גביר לנתניהו: "רוצה עוצמה יהודית קטנה"





נתניהו רואה בכך אירוע הרסני, שכן החיבור הנרקם בין משה פייגלין לסמוטריץ' לא מספיק לדעת נתניהו כדי להעביר את שניהם את אחוז החסימה ועדיין מסכן את הגוש. במקביל, וינטר, על פי כל הבדיקות שנמשכות עד רגע זה, רוכב על המומנטום של שחקן חדש ורענן, וחושש שחיבור עם שחקן קיים יחליש אותו משמעותית וימנע ממנו לממש את הפוטנציאל.

מאחורי הלחץ האדיר של הליכוד ישנו לא רק החשש של נתניהו בהסתכלות על הגוש, אלא גם מתוצאה אחרת: בן גביר גדול, משמעותו ליכוד קטן יותר. במפלגת השלטון מבינים את המשוואה הזאת, וכשבן גביר מספר על מצביעים מזרחים שיגייס מהפריפריה, נתניהו למעשה מבין שהם מצביעים שלו.

"בן גביר לא יגדיל את הגוש", אומר בכיר בימין, "הוא פשוט עשוי לסדר אותו מחדש. הנחת העבודה היא שלא יהיו שינויים טקטוניים בין הגושים אבל סימן שאלה גדול מרחף מעל בן גביר. אם עוצמה יהודית תחצה לבד את מערכת הבחירות הזאת עם 10 מנדטים או יותר, מה זה אומר על הימין הישראלי? ברור שזו כבר מפלגה אחרת לגמרי. ברור שזה אירוע פוליטי אחר".

היעד של העצמאים מהימין: מאוכזבי הליכוד

נתניהו מבחינתו חושש מתרחיש שבו בן גביר יגדל אבל גם יעשה זאת על חשבון הליכוד. מבחינתו, הוא רוצה את כל השחקנים לידו בגודל "סביר וטבעי", ובעיקר את סמוטריץ' ובן גביר שיתרכזו בימין האידיאולוגי העמוק יותר. בימים האחרונים מפעיל נתניהו לחצים גם דרך הרבנים ומקורבים לבן גביר כדי שישפיעו עליו לשנות את החלטתו, אך עד רגע זה ללא הצלחה.

וינטר: "נמליץ רק על נתניהו"





באשר לוינטר, הוא עצמו מספר כי הקים את המפלגה על טיקט "החדש" והוא פונה ל"ימין המאוכזב". הנימוק המרכזי שלו לבני שיחו בימים האחרונים נוגע לכך שבכנסת היוצאת יש מספר גבוה מאוד של מנדטים ימניים ואילו בסקרים הימין נחלש. הסיבה לדבריו: שאין בית ימני אותנטי להצביע לו. וינטר מעריך את אוכלוסיית המאוכזבים בלא מעט מנדטים, אפילו כזה שיכול להגיע לדו-ספרתי נמוך.

מבחינתו, הוא מייצג מפלגה ימנית מעורבת, בשעה שסמוטריץ' מציג מפלגה ימנית-דתית-חרד"לית, שונה מהרעיון שאותו הוא מוביל. בתחילת דרכו נהג לומר: 'אם לא ארוץ לבד, לא ארוץ בכלל'. הקו הזה רק התחזק ככל שהסקרים מנבאים הצלחה מסוימת. "הימין הישראלי חייב 'קולט ברקים'", אמר מקורב לוינטר, "זה בדיוק מה שאנחנו שואפים להיות. הבית החדש שמביא בשורה אחרת".

אצל וינטר סבורים שכל מי שיתעקש איתם על חיבור יוכיח שלא הבין את הרעיון ואת התשתית. מפלגת "עמך ישראל", הם טוענים, הוקמה על ידי עשרות חייליו של וינטר מכל רחבי הארץ לא למטרת חיבור, אלא למטרת יתדות שינעצו באופן יציב בקרקע של הפוליטיקה הישראלית. המפלגה, סבורים מקימיה, עשויה עוד להפתיע לא מעט במערכת הבחירות.

"המועמדים שלנו לא ידעו אחד על השני עד הרגע האחרון", אומר בכיר ב"עמך ישראל". "לדבריו, "מוטיב ההפתעה גם למועמדים, גם לתקשורת וגם למערכת הפוליטית היה פה חזק והוא ימשיך ללוות את הדרך שלנו".

בימים האחרונים עלה לאוויר גם קמפיין של המפלגה במגזר הערבי: תמונותיהם של וינטר יחד עם המועמד יוסף חדאד מככבות ביישובים רבים, ובמפלגה סבורים שאפשר להביא באמצעות חדאד גם לא מעט צעירים מהמגזר - אירוע שסמוטריץ' למשל לא יכול להשתלב בו.

החיבור בין פייגלין לסמוטריץ' לא מספיק בעיני נתניהו ( צילום: אוראל כהן, ריאן פרויס )

על כן, בפני נתניהו הולכות ומצטמצמות הפעם האפשרויות. מה שבעבר נחשב מבחינתו פשוט יחסית, הופך במערכת הבחירות הזאת לאתגר מורכב בשל עצמאותם הרבה של השחקנים והרצון שלהם לכבוש את הקהלים המאוכזבים מהליכוד. בהיעדר ברירה אחרת נתניהו יצטרך לחבר את סמוטריץ' לליכוד באמצעות מספר שריונים, אולם אז יישאר עם מספר לא זוגי של מפלגות והסכמי העודפים יהפכו לכאב הראש החדש שלו. מבחינתו, חצי מנדט אבוד עשוי לשנות את התמונה, אירוע שהוא כשלעצמו לא פשוט לפתרון.

בינתיים, והמשא ומתן בין סמוטריץ' ל"זהות" של פייגלין מתקדם ועשוי להיסגר השבוע. לפי שעה מדובר על מקום 2 לפייגלין יחד עם מקומות 8 ו-10. הרעיון מאחורי המספרים הוא שיש הבנה שפייגלין מביא מנדט, ולכן הוא יקבל את המקום השני לעצמו; מקום 8 נבחר כי סמוטריץ' מעוניין לשמור את האפשרות שלו להשיג שישה מנדטים משלו.

נתניהו מצידו מעודכן על המו"מ בין סמוטריץ' לפייגלין, ובגוש הקואליציה אומרים שרה"מ מנצל את ההזדמנות לתקוף את בן גביר כדי "להקטין אותו", אבל גם כי הוא מעדיף עדיין חיבור של עוצמה יהודית והציונות הדתית. מנגד, סמוטריץ' היה מעדיף בכלל חיבור עם וינטר, אבל נתניהו החליט לא ללחוץ עליו פומבית וללחוץ דווקא על בן גביר, מאחר שהוא לא סומך על יו"ר "עמך ישראל".