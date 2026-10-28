נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לראשונה הבוקר (רביעי) לתוצאות הבחירות בישראל, וייחס את הישגיו של בנימין נתניהו לעצמו. "אני שומע שהוא הצליח מאוד. זה די צמוד, טוב מאוד. כשהתפרסמה הודעת התמיכה, זה עזר לו מאוד. אבל למעשה שמעתי שהוא הצליח לא רע בכלל. הוא כנראה מנצח או נמצא בתיקו. אבל שמעתי שהוא מצליח די טוב", אמר בשיחה עם כתבים בדרך חזרה מעצרת בחירות בטקסס.
"זה עדיין קצת מוקדם. אבל אני שומע שבישראל, כלומר, אנשים בכירים אומרים: 'וואו, הוא הצליח הרבה יותר טוב'. משהו כמו תיקו, אולי אפילו ניצחון. נראה מה יהיה".
במקביל, טראמפ פרסם פוסט ברשת Truth Social שבבעלותו, שבו מופיע ציטוט ארוך שמיוחס לאדם בשם Irving C. Schwartz. זהו נוסח הציטוט המלא שפרסם טראמפ: "כשהנשיא טראמפ תמך בביבי נתניהו כל המגמה התהפכה, וכעת במקום הפסד מכריע לראש הממשלה הנהדר, זה נראה כמו תיקו גדול של חזרה מפיגור, או אפילו ניצחון לנתניהו. כל זה קרה לאחר התמיכה של הנשיא טראמפ, שרוצה רק במה שטוב למזרח התיכון, לישראל ולארצות הברית".