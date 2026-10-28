נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לראשונה הבוקר (רביעי) ל

תוצאות הבחירות בישראל

, וייחס את הישגיו של בנימין נתניהו לעצמו. "אני שומע שהוא הצליח מאוד. זה די צמוד, טוב מאוד. כשהתפרסמה

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