אחרי לחץ מצד אנשיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב וקרא הלילה (בין ראשון לשני) לישראלים להצביע לליכוד בבחירות שייערכו מחר, ופרסם מחדש את הודעת התמיכה שלו בנתניהו משבוע שעבר. הוא פנה לעם ישראל ברשת החברתית שלו Truth Social וכתב: "עבור אלו שטרם ראו זאת, אני מצרף את הבעת התמיכה שהענקתי לפני שבוע לראש הממשלה שלכם, ביבי נתניהו".
טראמפ ציין כי "כפי שכולם יודעים – כולל האויב – לביבי ולי הייתה מערכת יחסים מצוינת שהובילה לניצחונות משותפים". לדבריו, "לאיראן אין כיום לא חיל ים ולא חיל אוויר, והצבא והכלכלה שלה נמצאים בהריסות – כאשר שיעור האינפלציה באיראן עומד על 301%. הסגר הימי מנע מהם להשיג נפט, ושני דרגים בהנהגה – הן בדרג הצבאי והן בדרגים אחרים – חוסלו. כשאתם ניגשים לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל". הוא סיכם: "הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה; עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו!".
הודעת התמיכה הזו פורסמה קצת יותר מ-24 שעות לפני פתיחת הקלפיות בישראל - וכשבוע לאחר הודעת התמיכה הקודמת. יריבו המרכזי לפי הסקרים של נתניהו בבחירות, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, הגיב הבוקר על הודעת התמיכה וכתב כי "אתמול ראינו את נתניהו נשען שוב על קמפיין הפחדה, שקרים ואיומים הכוללים תמונות של פצצות אטום בלב תל אביב. הפעם זה לא יעבוד לו".
לפי איזנקוט, "טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם. אזרחי ישראל, אני מאמין בכם שתבחרו על פי צו מצפונכם ועבור עתיד מדינת ישראל. תסמכו עליי". הוא המשיך בקמפיין המפלגה הגדולה וכתב ברשת X: "ישר! גדולה בפער מהליכוד תבטיח את השינוי ותביא לניצחון הרוב הציוני ממלכתי בישראל".
לפי דיווח באתר "אקסיוס" הודעת התמיכה הנוספת של טראמפ הגיעה אחרי בקשות של נתניהו מנשיא ארה"ב, שבבית הלבן פירשו כ"סימן לייאוש" מצד רה"מ. בריאיון לרשת MSNOW התייחס הלילה נשיא המדינה יצחק הרצוג לאפשרות כי טראמפ יפעיל עליו לחץ להעניק לנתניהו קדנציה נוספת: "אני לא חושב שנשיא ארה"ב או כל אחד אחר יכול להתערב בשיקול הדעת שלי, שיקול הדעת צריך להתבסס לפי העובדות - ונראה מה יהיו העובדות, כלומר, מי יכול להרכיב קואליציה. זו שאלה שונה ממי תומך במי".
גורמים מקורבים לבית הלבן של טראמפ סיפקו בימים האחרונים מספר הסברים לתמיכת טראמפ בנתניהו, כאשר אחד מהם היה טענה כי "נתניהו הבטיח לטראמפ ממשלת אחדות". מאידך, באופוזיציה סבורים שפוסט התמיכה היה למעשה פיצוי לנתניהו על דחיית התקיפה באיראן.
נזכיר כי הבעת תמיכה מצד טראמפ אינה ערובה להצלחה בבחירות. מי שלמד זאת השנה הוא ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן. בחודש פברואר הביע טראמפ תמיכה במועמדותו של אורבן לכהונה נוספת וסגן הנשיא ג'יי די ואנס אף הגיע לעצרת בחירות של אורבן בבודפשט שם קרא לו "מגן הציוויליזציה המערבית". בסופו של דבר הסיוע האמריקני לא עזר ואורבן איבד את השלטון לפטר מגיאר.
רק הלילה, בבחירות בברזיל, נבחר במפתיע לכהונה נוספת נשיא ברזיל ואיש השמאל לואיס אינזיו לולה דה סילבה והביס את איש הימין העמוק פלאביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, שהושלך לכלא - ושבו טראמפ תמך בבחירות לנשיאות ב-2022, לפי שהפסיד גם כן ללולה. תבוסתו של בולסונרו כעת מהווה מכה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמנם לא תמך בו מפורשות אבל ניצחון של איש הימין היה מרחיב עוד יותר את השפעתו באמריקה הלטינית, כשהנשיא לולה מנגד מרבה להתעמת עמו.
בתחילת העשור הנוכחי טראמפ הביע תמיכה גם בנתניהו במערכות הבחירות שנערכו בישראל, אך בבחירות אלו לא הושגה הכרעה ברורה.