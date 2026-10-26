שלו בנתניהו משבוע שעבר. הוא פנה לעם ישראל ברשת החברתית שלו Truth Social וכתב: "עבור אלו שטרם ראו זאת, אני מצרף את הבעת התמיכה שהענקתי לפני שבוע לראש הממשלה שלכם, ביבי נתניהו".

שלו בנתניהו משבוע שעבר. הוא פנה לעם ישראל ברשת החברתית שלו Truth Social וכתב: "עבור אלו שטרם ראו זאת, אני מצרף את הבעת התמיכה שהענקתי לפני שבוע לראש הממשלה שלכם, ביבי נתניהו".

אחרי לחץ מצד אנשיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב וקרא הלילה (בין ראשון לשני) לישראלים להצביע לליכוד בבחירות שייערכו מחר, ופרסם מחדש את

אחרי לחץ מצד אנשיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב וקרא הלילה (בין ראשון לשני) לישראלים להצביע לליכוד בבחירות שייערכו מחר, ופרסם מחדש את

טראמפ ציין כי "כפי שכולם יודעים – כולל האויב – לביבי ולי הייתה מערכת יחסים מצוינת שהובילה לניצחונות משותפים". לדבריו, "לאיראן אין כיום לא חיל ים ולא חיל אוויר, והצבא והכלכלה שלה נמצאים בהריסות – כאשר שיעור האינפלציה באיראן עומד על 301%. הסגר הימי מנע מהם להשיג נפט, ושני דרגים בהנהגה – הן בדרג הצבאי והן בדרגים אחרים – חוסלו. כשאתם ניגשים לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל". הוא סיכם: "הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה; עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו!".

טראמפ ציין כי "כפי שכולם יודעים – כולל האויב – לביבי ולי הייתה מערכת יחסים מצוינת שהובילה לניצחונות משותפים". לדבריו, "לאיראן אין כיום לא חיל ים ולא חיל אוויר, והצבא והכלכלה שלה נמצאים בהריסות – כאשר שיעור האינפלציה באיראן עומד על 301%. הסגר הימי מנע מהם להשיג נפט, ושני דרגים בהנהגה – הן בדרג הצבאי והן בדרגים אחרים – חוסלו. כשאתם ניגשים לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל". הוא סיכם: "הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה; עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו!".

טראמפ ציין כי "כפי שכולם יודעים – כולל האויב – לביבי ולי הייתה מערכת יחסים מצוינת שהובילה לניצחונות משותפים". לדבריו, "לאיראן אין כיום לא חיל ים ולא חיל אוויר, והצבא והכלכלה שלה נמצאים בהריסות – כאשר שיעור האינפלציה באיראן עומד על 301%. הסגר הימי מנע מהם להשיג נפט, ושני דרגים בהנהגה – הן בדרג הצבאי והן בדרגים אחרים – חוסלו. כשאתם ניגשים לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל". הוא סיכם: "הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה; עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו!".

הודעת התמיכה הזו פורסמה קצת יותר מ-24 שעות לפני פתיחת הקלפיות בישראל - וכשבוע לאחר הודעת התמיכה הקודמת. יריבו המרכזי לפי הסקרים של נתניהו בבחירות, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, הגיב הבוקר על הודעת התמיכה וכתב כי "אתמול ראינו את נתניהו נשען שוב על קמפיין הפחדה, שקרים ואיומים הכוללים תמונות של פצצות אטום בלב תל אביב. הפעם זה לא יעבוד לו".

הודעת התמיכה הזו פורסמה קצת יותר מ-24 שעות לפני פתיחת הקלפיות בישראל - וכשבוע לאחר הודעת התמיכה הקודמת. יריבו המרכזי לפי הסקרים של נתניהו בבחירות, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, הגיב הבוקר על הודעת התמיכה וכתב כי "אתמול ראינו את נתניהו נשען שוב על קמפיין הפחדה, שקרים ואיומים הכוללים תמונות של פצצות אטום בלב תל אביב. הפעם זה לא יעבוד לו".

הודעת התמיכה הזו פורסמה קצת יותר מ-24 שעות לפני פתיחת הקלפיות בישראל - וכשבוע לאחר הודעת התמיכה הקודמת. יריבו המרכזי לפי הסקרים של נתניהו בבחירות, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, הגיב הבוקר על הודעת התמיכה וכתב כי "אתמול ראינו את נתניהו נשען שוב על קמפיין הפחדה, שקרים ואיומים הכוללים תמונות של פצצות אטום בלב תל אביב. הפעם זה לא יעבוד לו".

לפי איזנקוט, "טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם. אזרחי ישראל, אני מאמין בכם שתבחרו על פי צו מצפונכם ועבור עתיד מדינת ישראל. תסמכו עליי". הוא המשיך בקמפיין המפלגה הגדולה וכתב ברשת X: "ישר! גדולה בפער מהליכוד תבטיח את השינוי ותביא לניצחון הרוב הציוני ממלכתי בישראל".

לפי איזנקוט, "טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם. אזרחי ישראל, אני מאמין בכם שתבחרו על פי צו מצפונכם ועבור עתיד מדינת ישראל. תסמכו עליי". הוא המשיך בקמפיין המפלגה הגדולה וכתב ברשת X: "ישר! גדולה בפער מהליכוד תבטיח את השינוי ותביא לניצחון הרוב הציוני ממלכתי בישראל".

לפי איזנקוט, "טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם. אזרחי ישראל, אני מאמין בכם שתבחרו על פי צו מצפונכם ועבור עתיד מדינת ישראל. תסמכו עליי". הוא המשיך בקמפיין המפלגה הגדולה וכתב ברשת X: "ישר! גדולה בפער מהליכוד תבטיח את השינוי ותביא לניצחון הרוב הציוני ממלכתי בישראל".