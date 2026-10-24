סמ"ר רון יונתן רויטמן, שנפל אתמול ב פיגוע הירי הקטלני ליד חברון, חלם לשרת בשייטת והתאמן קשה לקראת המיונים, אך פציעה שינתה את תוכניותיו - והוא נלחם כדי לשרת בתפקיד קרבי. בסרט שצילם לפני גיוסו עבור מגמת תקשורת שבה למד בכפר הנוער כדורי, הוא תיעד את ההכנות המפרכות לקראת המיונים וסיפר על מסע חייו: "אני רוצה הכי גבוה, כי אם כבר יש לך את האופציה - מקסימום תגיע לכוכבים". צפו בסרט המצמרר:

( צילום: יותם מיכאלוב )





הסרט, שנקרא "מים עמוקים", מתעד את ההכנות של רון לשירות קרבי. "אני בן 18 ואני רוצה להגיע לשייטת", נשמע רון בפתיחת הסרט. "אני שוחה מגיל 6 בערך. תמיד רציתי להגיע למקום גבוה בצבא, מהילדות אבא שלי הריץ אותי לחשוב דווקא על השייטת, ותמיד אמר 'שמע - זה המקום שאתה תגיע אליו'. הייתי ילד קטן וזה נשאר לי בראש".

על ההכנות סיפר כי דווקא ברגעים הקשים ביותר - הכול התבהר. "היה קצת בלאגן בהתחלה, ואז בשלב מסוים, דווקא כשהתחיל להיות קשה - הרגשתי שפתאום כולם הבינו איך אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו מתנהלים ביחד".

על ההגעה לפנימייה בכיתה ט' אמר כי "זה סיפור מטורף. הגעתי לפנימייה בכיתה ט' מאשקלון, ילד בן 15 שלא יודע כלום מהחיים שלו" וכששיתף על החלומות לעתיד, אמר את הדברים המצמררים: "אני רוצה הכי גבוה כי אם כבר יש לך את האופציה לעשות הכי גבוה - אז מקסימום תגיע לכוכבים. אם כבר אני עושה משהו, אז למה לא לעשות את זה הכי טוב שאפשר?".

בכפר הנוער כדורי, שבו למד רון, קיבלו בכאב את הבשורה הקשה. איתי יורמן (22), חברו הקרוב עוד מימי הלימודים שאף ביים את הסרט עליו, עודכן במהלך טיול באיטליה - ושב לישראל. "עזבתי הכול. הוא היה הרבה יותר מאח בשבילי", סיפר. "היינו הכי קרובים אחד לשני, שנינו ילדי פנימייה והחיבור בינינו היה מיידי. מהרגע הראשון ועד האחרון עברנו הכול יחד. נשבענו להיות יחד כל החיים".

גלריה "עכשיו כל המדינה יודעת שהוא גיבור". רון ( צילום: מתוך אתר צה"ל )

איתי סיפר כי רון עשה בכל מקום שאליו הגיע הכי טוב שהוא יכול וכי גם לקראת הצבא כיוון הכי גבוה לשייטת, אבל הפציעה שינתה את התוכניות. בחודש הבא השניים היו אמורים לטוס לחופשת סקי. "סגרנו הכול, כ"כ התרגשנו", שיתף בכאב. "ידענו תמיד שהוא גיבור - ועכשיו כל המדינה יודעת את זה".

על הסרט, שמקבל אחרי הפיגוע משמעות אחרת, סיפר כי "לקראת המיונים לשייטת חיפשנו מישהו משמעותי, ולא היה מישהו יותר ראוי ממנו. כשפתחנו את המצלמה הוא הבין כמה זה מביך לדבר על עצמו. הוא היה ראוי לכל רגע בסרטון והרבה יותר מזה".

מנהל כפר הנוער שבו למדו השניים, רועי בר אילן, הצטרף: "הוא היה נער מלא מוטיבציה לשירות קרבי משמעותי וערכי - מהטובים שבתלמידינו ואחד שהותיר חותם משמעותי. כשהוא סיפר לי על החלום להגיע לשייטת, סידרנו לו מנוי בבריכה של כפר תבור כדי שהוא ימשיך להתאמן. אחרי שסיים את כדורי המשיך לשנת שירות בפנימייה בקרית יערים. רק לאחרונה הוא הגיע לבקר בכדורי והיה מרגש לפגוש אותו".

יובל שי סוילם ז"ל ( צילום: מתוך אתר צה"ל )

ענת אבו חצירה, אם הבית של רון, ספדה גם היא: "נער מהטובים שחינכתי, מלח הארץ, עם ערכים של חברות, אהבת הארץ וכבוד האדם. הוא היה ערכי ציוני ופטריוט, שנשבע להיות לוחם - ועמד בכך. הוא אהב את כדורי אהבת נפש, לפני שנה הוא הגיע אלינו ביום שישי בערב על מדים. תמיד כשהגיע פגש חניכים צעירים ועודד אותם להתאמץ ולהשקיע. זה יום עצוב לכולנו, נשארתי עצובה ובוכייה".