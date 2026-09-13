איראן רוצה את הגרסה המשודרגת לכטב"מים שהיא עצמה מכרה לרוסיה: גורמי ביטחון מערביים ומקורב לקרמלין אמרו ל"פייננשל טיימס" כי טהרן ביקשה השנה לרכוש ממוסקבה כטב"מי גראן מתקדמים, לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית. אותו כטב"ם הוא הגרסה המשודרגת לשאהד האיראני, שרוסיה החלה לייצר בעצמה ב-2023.
הכטב"מים הרוסיים החדשים, גראן 4 וגראן 5, המונעים במנועי סילון, הלמו בערים באוקראינה בשבועות האחרונים. הם מצליחים לחמוק ממערכות ההגנה האווירית בשיעור גבוה בהרבה מקודמיהם, שהונעו באמצעות מדחפים, ובכך מציבים איום חדש ומשמעותי בפני אוקראינה.
לאחרונה אחד מאותם כטב"מים פגע במטה שירות הביטחון של אוקראינה - מתקפת הרחפנים הישירה הראשונה על בניין ממשלתי בקייב. אחר כמעט פגע במטוסו של הנשיא וולודימיר זלנסקי, בדיוק כאשר עמד להמריא ממולדובה. מאות נוספים הציתו מחסנים והשביתו את נמלי אוקראינה.
ביום חמישי התרסק כטב"ם שכזה לתוך תחנת דלק במחוז הולוסייבסקי בקייב, ולמחרת נהרגו שני בני אדם לאחר ששתי תחנות דלק נוספות נפגעו בתקיפות, שאותן תיאר זלנסקי כ"בעלות אופי טרוריסטי". לפי חיל האוויר האוקראיני, שיגורי הכטב"מים הרוסיים הגיעו לשיא של 2,800 בחודש אוגוסט. הן אירעו במקביל לתקיפות האוקראיניות נגד בתי זיקוק לנפט ומחסנים מסחריים ברוסיה.
ההצלחה הרוסית בשדרוגי הכטב"מים היא שינוי בולט לצבא שהישגיו בשדה הקרב מאז הפלישה לאוקראינה ב-2022 הושגו במחיר אנושי עצום - שמוערך ב-1.5 מיליון הרוגים ופצועים - ובאבדות כבדות של ציוד מהתקופה הסובייטית. בזמן שאוקראינה הצטיינה בחדשנות בתחום טכנולוגיות ההגנה מתוצרת מקומית, מומחים אומרים שהכטב"מים החדשים מראים שגם רוסיה מסוגלת לפתח, לשכלל ולפרוס כלי נשק חדשים בהיקפים גדולים.
הדור הראשון של אותם כטב"מים, גראן 1, נושא ראש קרבי במשקל של עד 20 ק"ג, מהירותו המרבית היא 185 קמ"ש והוא כולל מערכות הנחיה בסיסיות ביותר. לעומתו, גראן 5, המתקדם ביותר, מונע במנוע סילון ולפי הדיווחים הופעל לראשונה על ידי רוסיה בינואר השנה. הוא מסוגל לטוס במהירות של עד 600 קמ"ש כשהוא נושא ראש קרבי במשקל 90 ק"ג לטווח של 1,000 ק"מ, המבנה שלו דומה לטיל שיוט והוא נושא מצלמות תרמיות ומערכות זיהוי מטרות המופעלות בבינה מלאכותית.