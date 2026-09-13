גורמי ביטחון מערביים ומקורב לקרמלין אמרו ל"פייננשל טיימס" כי טהרן ביקשה השנה לרכוש ממוסקבה כטב"מי גראן מתקדמים, לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית. אותו כטב"ם הוא הגרסה המשודרגת לשאהד האיראני, שרוסיה החלה לייצר בעצמה ב-2023.

גורמי ביטחון מערביים ומקורב לקרמלין אמרו ל"פייננשל טיימס" כי טהרן ביקשה השנה לרכוש ממוסקבה כטב"מי גראן מתקדמים, לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית. אותו כטב"ם הוא הגרסה המשודרגת לשאהד האיראני, שרוסיה החלה לייצר בעצמה ב-2023.

איראן רוצה את הגרסה המשודרגת לכטב"מים שהיא עצמה מכרה לרוסיה: גורמי ביטחון מערביים ומקורב לקרמלין אמרו ל"פייננשל טיימס" כי טהרן ביקשה השנה לרכוש ממוסקבה כטב"מי גראן מתקדמים, לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית. אותו כטב"ם הוא הגרסה המשודרגת לשאהד האיראני, שרוסיה החלה לייצר בעצמה ב-2023.