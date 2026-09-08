לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, ל-ynet נודע היום (שלישי) כי בכירים במשרד האוצר מקיימים שיח עם גורמים במשטרה בניסיון לגבש "ציר עוקף". אותה תוכנית מתגבשת אמורה לאפשר העברת כספים ישירות לארגון - לא דרך המשרד לביטחון לאומי.
גורמים במשרד האוצר, הבקיאים במהלך, הבהירו כי "מדובר בכסף שמדינת ישראל הקצתה למשטרה". לדבריהם, "לא ניתן לאפשר למשטרת ישראל להפוך לבת ערובה של השר".
המהלך הנוכחי מגיע בצל העימות בין השר בן גביר למפכ״ל המשטרה רב-ניצב דני לוי על סבב המינויים שהוקפא. ל-ynet נודע כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ"ל למנות את נצ"מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"ש המשטרה. גורם בלשכת בן גביר טען: "זה מינוי של היועמ"שית". בלשכת בן גביר הוסיפו כי הייתה מלחמה גדולה על זה, ובמשטרה אישרו שהתקיימו "דיונים משמעותיים" לגבי נצ"מ ליברטי.
עם זאת, סבב המינויים הנרחב במשטרה יצא לדרך ביום ראשון. למרות התנגדות בן גביר, המפכ"ל מינה בין היתר את הקצינה שבמחלוקת - ניצב-משנה תמר ליברטי - לתפקיד סגנית היועץ המשפטי של המשטרה. בנוסף, מונו גם קצינים בכירים נוספים במשטרה לתפקידים מרכזיים, למרות הודעת בן גביר - שעדיין צריך לחתום על אותם מינויים.
בשבוע הבא אמור המפכ"ל להמשיך במינויים לתפקידים נוספים, תפקידי רוחב - וכעת השאלה איך יפעל השר. בינתיים, גורם במשטרה הסביר כי "קצינים בסבב אמרו שאם לא ימנו אותם, אולי הם יעתרו לבג"ץ".
ברקע המחלוקת הבהיר אתמול המשנה ליועמ"שית גיל לימון ליועמ"ש המשטרה כי קיימת מגבלה חמורה על מינוי קצינים בכירים במשטרה בתקופת בחירות. לדברי לימון, קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק, בדרגת סגן-ניצב ומעלה, יכול להיעשות בזמן בחירות רק בהתאם להמלצות סגל הפיקוד של המשטרה ותוך הודעה של שבוע מראש ליועצת המשפטית לממשלה - שתהיה רשאית לחוות את דעתה.