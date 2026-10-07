המלחמה של סעודיה בחות'ים מתעצמת - וכעת המדינה שהייתה נתונה במלחמת אזרחים במהלך יותר מעשור שלם שוקלת לתת לה סיוע. גורם אמריקני וגורם צבאי שתודרכו בנושא סיפרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוריה שוקלת "בזהירות" לספק סיוע צבאי לבעלת בריתה סעודיה.
לפי הגורמים, האפשרויות שנבחנות כוללות סיוע הגנתי שנועד להגן על הממלכה מפני מתקפות, או פריסת כוחות כדי לסייע לכוחות התימניים הנתמכים בידי סעודיה להילחם בחות'ים. הגורם האמריקני אמר שסעודיה ביקשה מסוריה לפרוס כוחות כדי להילחם בחות'ים. סוריה אינה היחידה שממנה סעודיה ביקשה סיוע. לאחר שבועות של מתקפות טילים וכטב"מים של החות'ים, היא ביקשה עזרה ממדינות רבות, מארצות הברית ועד מדינות באירופה ובמזרח התיכון, הן לתמיכה הגנתית והן לתמיכה התקפית.
דיפלומט סורי אמר בתגובה שסוריה עומדת לצד סעודיה לנוכח מתקפות החות'ים, אך שהמיקוד העיקרי של הממשלה הוא בסדרי עדיפויות פנימיים, כגון השיקום לאחר מלחמת האזרחים. "אם סעודיה תבקש שיתוף פעולה צבאי כלשהו או חילופי מומחיות, הדבר ייעשה אך ורק באמצעות ערוצים רשמיים ובמסגרת ההסכמים הבילטרליים המסדירים את היחסים בין שתי המדינות האחיות שלנו", אמר הדיפלומט.
אתמול ביקר בריאד נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ונפגש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. לפי הגורם האמריקני, הוא דן איתו בין היתר בסיוע צבאי סורי אפשרי לממלכה. בתיעוד ששידרה התקשורת הממלכתית הסורית נראה כי שר ההגנה הסעודי חאלד בן סלמאן, אחיו של יורש העצר, מלווה את א-שרע בחזרה למטוס. חאלד בן סלמאן נחשב לאחראי על "תיק תימן" בסעודיה.
אבל לא ברור אם הסורים אכן ישתכנעו להעניק סיוע צבאי. מעורבות בקרב נגד החות'ים הנתמכים בידי איראן עלולה להיתפס כפעולה עוינת מצד איראן ובעלות בריתה - חיזבאללה בלבנון והמיליציות בעיראק - שלכולן היסטוריה של עימות עם המורדים הסורים שהפכו לשליטי המדינה.
בינתיים, סעודיה ממשיכה לספוג אבדות - גם בעורף. היום היא הודתה בהודעה רשמית כי שלושה נהרגו במתקפות טילים של החות'ים על שדות תעופה שלה ביומיים האחרונים. מנגד, מסרה הקואליציה בראשותה כי "השמידה פלטפורמת שיגור טילים בליסטיים בצנעא ששימשה לתקיפת ריאד", ואף פרסמה תיעוד. הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע טען כי ביממה האחרונה ביצעה סעודיה 156 תקיפות אוויריות ושיגורי טילים. לפי החות'ים, מתחילת המלחמה הנוכחית, סעודיה ביצעה 1,798 תקיפות אוויריות ותקיפות טילים.
אתמול הכחיש הדובר החות'י את טענות הממשלה התימנית, זו שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת על ידי סעודיה, ולפיהן כוחותיה הצליחו להדוף את החות'ים ולכבוש את השטחים החולשים על מצר באב אל-מנדב האסטרטגי, בדרום-מערב המדינה. כוחות הממשלה, בסיוע אווירי נרחב של מטוסי קרב סעודיים, הכריזו לפני כן על התקדמות דרמטית בשטח הזה, שהחות'ים כבשו רק לפני חודש, אבל עדיין לא ברור מה היקף ההתקדמות בפועל – והחות'ים כאמור מכחישים אותה.
ממשלת תימן הכריזה ביום ראשון על פתיחתו של מבצע קרקעי נרחב, תחת שם הקוד "שחר תימן", שמטרתו לכבוש מחדש את השטחים שהכוחות הפרו-סעודיים איבדו במסע הכיבושים המהיר של החות'ים בתחילת ספטמבר, שבו הם השתלטו על כמה יישובים אסטרטגיים בדרום-מערב תימן, בפרט העיירות אל-מוחא ודובאב הסמוכות מאוד למצר באב אל-מנדב, כמו גם על איים הנמצאים ממש בתוך באב אל-מנדב, באופן שהעניק להם שליטה הדוקה על התנועה במצר האסטרטגי – שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ושדרכו עוברים 12% מכלל הסחר העולמי.
חשיבותו של המצר, במיוחד עבור סעודיה, גברה דרמטית בעקבות חסימת מצר הורמוז בצדו השני של חצי האי ערב במלחמה עם איראן, וההשתלטות החות'ית על באב אל-מנדב הביאה לזינוק במחירי הנפט מחשש לטלטלה נוספת ביכולת להזרימו לשווקי העולם.