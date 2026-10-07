דיפלומט סורי אמר בתגובה שסוריה עומדת לצד סעודיה לנוכח מתקפות החות'ים, אך שהמיקוד העיקרי של הממשלה הוא בסדרי עדיפויות פנימיים, כגון השיקום לאחר מלחמת האזרחים. "אם סעודיה תבקש שיתוף פעולה צבאי כלשהו או חילופי מומחיות, הדבר ייעשה אך ורק באמצעות ערוצים רשמיים ובמסגרת ההסכמים הבילטרליים המסדירים את היחסים בין שתי המדינות האחיות שלנו", אמר הדיפלומט.

דיפלומט סורי אמר בתגובה שסוריה עומדת לצד סעודיה לנוכח מתקפות החות'ים, אך שהמיקוד העיקרי של הממשלה הוא בסדרי עדיפויות פנימיים, כגון השיקום לאחר מלחמת האזרחים. "אם סעודיה תבקש שיתוף פעולה צבאי כלשהו או חילופי מומחיות, הדבר ייעשה אך ורק באמצעות ערוצים רשמיים ובמסגרת ההסכמים הבילטרליים המסדירים את היחסים בין שתי המדינות האחיות שלנו", אמר הדיפלומט.

דיפלומט סורי אמר בתגובה שסוריה עומדת לצד סעודיה לנוכח מתקפות החות'ים, אך שהמיקוד העיקרי של הממשלה הוא בסדרי עדיפויות פנימיים, כגון השיקום לאחר מלחמת האזרחים. "אם סעודיה תבקש שיתוף פעולה צבאי כלשהו או חילופי מומחיות, הדבר ייעשה אך ורק באמצעות ערוצים רשמיים ובמסגרת ההסכמים הבילטרליים המסדירים את היחסים בין שתי המדינות האחיות שלנו", אמר הדיפלומט.

אתמול ביקר בריאד נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ונפגש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. לפי הגורם האמריקני, הוא דן איתו בין היתר בסיוע צבאי סורי אפשרי לממלכה. בתיעוד ששידרה התקשורת הממלכתית הסורית נראה כי שר ההגנה הסעודי חאלד בן סלמאן, אחיו של יורש העצר, מלווה את א-שרע בחזרה למטוס. חאלד בן סלמאן נחשב לאחראי על "תיק תימן" בסעודיה.

אתמול ביקר בריאד נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ונפגש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. לפי הגורם האמריקני, הוא דן איתו בין היתר בסיוע צבאי סורי אפשרי לממלכה. בתיעוד ששידרה התקשורת הממלכתית הסורית נראה כי שר ההגנה הסעודי חאלד בן סלמאן, אחיו של יורש העצר, מלווה את א-שרע בחזרה למטוס. חאלד בן סלמאן נחשב לאחראי על "תיק תימן" בסעודיה.

אתמול ביקר בריאד נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ונפגש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. לפי הגורם האמריקני, הוא דן איתו בין היתר בסיוע צבאי סורי אפשרי לממלכה. בתיעוד ששידרה התקשורת הממלכתית הסורית נראה כי שר ההגנה הסעודי חאלד בן סלמאן, אחיו של יורש העצר, מלווה את א-שרע בחזרה למטוס. חאלד בן סלמאן נחשב לאחראי על "תיק תימן" בסעודיה.

אבל לא ברור אם הסורים אכן ישתכנעו להעניק סיוע צבאי. מעורבות בקרב נגד החות'ים הנתמכים בידי איראן עלולה להיתפס כפעולה עוינת מצד איראן ובעלות בריתה - חיזבאללה בלבנון והמיליציות בעיראק - שלכולן היסטוריה של עימות עם המורדים הסורים שהפכו לשליטי המדינה.

אבל לא ברור אם הסורים אכן ישתכנעו להעניק סיוע צבאי. מעורבות בקרב נגד החות'ים הנתמכים בידי איראן עלולה להיתפס כפעולה עוינת מצד איראן ובעלות בריתה - חיזבאללה בלבנון והמיליציות בעיראק - שלכולן היסטוריה של עימות עם המורדים הסורים שהפכו לשליטי המדינה.

אבל לא ברור אם הסורים אכן ישתכנעו להעניק סיוע צבאי. מעורבות בקרב נגד החות'ים הנתמכים בידי איראן עלולה להיתפס כפעולה עוינת מצד איראן ובעלות בריתה - חיזבאללה בלבנון והמיליציות בעיראק - שלכולן היסטוריה של עימות עם המורדים הסורים שהפכו לשליטי המדינה.

בינתיים, סעודיה ממשיכה לספוג אבדות - גם בעורף. היום היא הודתה בהודעה רשמית כי שלושה נהרגו במתקפות טילים של החות'ים על שדות תעופה שלה ביומיים האחרונים. מנגד, מסרה הקואליציה בראשותה כי "השמידה פלטפורמת שיגור טילים בליסטיים בצנעא ששימשה לתקיפת ריאד", ואף פרסמה תיעוד. הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע טען כי ביממה האחרונה ביצעה סעודיה 156 תקיפות אוויריות ושיגורי טילים. לפי החות'ים, מתחילת המלחמה הנוכחית, סעודיה ביצעה 1,798 תקיפות אוויריות ותקיפות טילים.

בינתיים, סעודיה ממשיכה לספוג אבדות - גם בעורף. היום היא הודתה בהודעה רשמית כי שלושה נהרגו במתקפות טילים של החות'ים על שדות תעופה שלה ביומיים האחרונים. מנגד, מסרה הקואליציה בראשותה כי "השמידה פלטפורמת שיגור טילים בליסטיים בצנעא ששימשה לתקיפת ריאד", ואף פרסמה תיעוד. הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע טען כי ביממה האחרונה ביצעה סעודיה 156 תקיפות אוויריות ושיגורי טילים. לפי החות'ים, מתחילת המלחמה הנוכחית, סעודיה ביצעה 1,798 תקיפות אוויריות ותקיפות טילים.

בינתיים, סעודיה ממשיכה לספוג אבדות - גם בעורף. היום היא הודתה בהודעה רשמית כי שלושה נהרגו במתקפות טילים של החות'ים על שדות תעופה שלה ביומיים האחרונים. מנגד, מסרה הקואליציה בראשותה כי "השמידה פלטפורמת שיגור טילים בליסטיים בצנעא ששימשה לתקיפת ריאד", ואף פרסמה תיעוד. הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע טען כי ביממה האחרונה ביצעה סעודיה 156 תקיפות אוויריות ושיגורי טילים. לפי החות'ים, מתחילת המלחמה הנוכחית, סעודיה ביצעה 1,798 תקיפות אוויריות ותקיפות טילים.