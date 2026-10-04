אף שהקואליציה מנעה מהחות'ים להשתלט על כל תימן, היא לא הצליחה להביס אותם. החות'ים המשיכו לשלוט בצפון-מערב המדינה ושיגרו לאורך השנים טילים וכטב"מים לעבר ערים, שדות תעופה ומתקני נפט בסעודיה. במקביל, המלחמה הובילה לאחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם, והקואליציה הסעודית ספגה ביקורת בינלאומית חריפה על פגיעה באזרחים ובתשתיות. על הרקע הזה סעודיה שינתה כיוון וב-2022 הגיעה עם החות'ים להסכם הפסקת אש – שנותר יציב במשך ארבע שנים, עד ש

קרס ביולי השנה