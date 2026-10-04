בתימן מדווחים היום (א') על הסלמה נוספת בקרבות בין המורדים החות'ים לבין כוחות הממשלה התימנית, זו שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית וזוכה לתמיכה נרחבת מסעודיה, שבימים האחרונים מפציצה שוב ושוב את החות'ים מהאוויר. על רקע דיווחים שלפיהם החות'ים ממשיכים להתקדם במסע הכיבושים שלהם בדרום-מערב תימן, כיבושים שהביאו להם בחודש שעבר שליטה אסטרטגית על מצר באב אל-מנדב, אחר הצהריים הודיעה הממשלה הפרו-סעודית על תחילתו של מבצע קרקעי נרחב שמטרתו לסלק את בעלי בריתה של איראן מהאזורים החדשים שכבשו.
"עברנו משלב ההכנות לשלב הפעולה", הודיע ראש מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן רשאד אל-עלימי. "אנחנו מכריזים על המערכה למען המדינה, עד לשחרור תימן מהחות'ים. עמדתנו היום היא לשאת באחריות הלאומית להתמודדות עם החות'ים, אחרי שמוצו כל ההזדמנויות להרגעת המצב. זו לא מלחמה נגד בני עמנו בצנעא, סעדה או כל מחוז אחר והיא לא מכוונת נגד שבט כלשהו", הוא אמר – אחרי שבסוף השבוע האחרון כבר פורסמו דיווחים על כך שהממשלה התימנית נערכת, יחד עם סעודיה, לפתוח במערכה נרחבת נגד החות'ים במטרה להדוף אותם ולהשיב לידי הכוחות הפרו-סעודיים את השליטה במצר באב אל-מנדב. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי התוכנית היא ש-100,000 חיילים תימנים ישתתפו במבצע, שייערך תחת פיקוחה של ריאד ובסיוע של הפצצות אוויריות סעודיות.
ההכרזה על המבצע מגיעה כשבשטח דווקא מדווחים על התקדמות נוספת של החות'ים, שבחודש שעבר פתחו כאמור במתקפה קרקעית שבה הצליחו להפתיע את הכוחות התימניים הפרו-סעודיים ולהשתלט על שטח נרחב בדרום-מערב תימן, הכולל את האזורים החולשים על מצר באב אל-מנדב – זה שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום, וחשיבותו לכלכלת העולם רק גברה מאז חסימתו של מצר הורמוז במלחמה עם איראן. ממש במקביל להכרזה על המבצע החדש נגד החות'ים, בכמה כלי תקשורת בינלאומיים דווח כי המורדים עומדים לכתר – או כבר מכתרים – את תעז, העיר השלישית בגודלה בתימן שנחשבת למעוז מרכזי של כוחות הממשלה.
גורמים צבאיים אמרו היום לרויטרס כי ב-48 השעות האחרונות החות'ים רשמו הישגים בלחימה מול כוחות הממשלה בגבעות אסטרטגיות סמוך לתעז, וכי הם מתקדמים אל עבר הציר האחרון המחבר בינה לבין עדן, העיר השנייה בגודלה בתימן המשמשת כמקום מושבה של הממשלה התימנית, אחרי שנסוגה מהבירה צנעא כבר בתחילת מלחמת האזרחים שם ב-2014. שליטה חות'ית על הנתיב הזה תאפשר להם לנתק משלוחי כוחות ואספקה לתעז, שבה מאות אלפי אזרחים והמוני לוחמים, ולכתר אותה. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציטטו במקביל גורמים ביטחוניים שטענו כי הכביש המחבר בין תעז לעדן כבר נחסם על ידי החות'ים – וכי בפועל הם מכתרים כעת את תעז. "נאמר לנו שהחות'ים השתלטו על אזור א-ספייה, ניתקו את הכביש הראשי והשתלטו על תחנת המשטרה", אמר ל-AFP גורם במשטרה המקומית.
שלושה מקורות נוספים מקרב כוחות הממשלה התימנית אישרו גם הם שהחות'ים השתלטו על האזור ועל נתיב האספקה מדרום לתעז. עדי ראייה אמרו כי שמעו לחימה עזה בא-ספייה ובא-סמסארה, שני יישובים שנמצאים לאורך הנתיב המחבר בין תעז לעדן. מוחמד אל-קאדי, פרשן ועיתונאי תימני ותיק יליד תעז, אמר לרויטרס כי ההתקדמות החות'ית באזור תבצר עוד יותר את שליטתם באזורי החוף המערביים יותר, אלו שחולשים על באב אל-מנדב, באמצעות שליטה על ההרים הנמצאים באזור הכפרי שממערב לעיר תעז. "זה יעזור להם להגן על העורף שלהם במקרה של מבצע (נגדם) בקו החוף, ויקשה מאוד על כיבוש מחדש של האזורים האלה", הוא אמר.
החות'ים טרם התייחסו להכרזה על מבצע קרקעי חדש נגדם, אבל דוברם הצבאי יחיא סריע טען אחר הצהריים כי המורדים הצליחו להדוף ניסיון של "האויב החות'י" להתקדם לעבר עמדותיהם באזור אחר בתימן, במחוז אל-ג'וף שבצפון המדינה. "המבצע הוביל לשריפת כלי רכב השייכים לכוחות האויב הסעודי, הרוגים ופצועים בקרב הכוחות (המזוהים עם סעודיה), מרדף אחר הכוחות הנותרים ותקיפות נגד התקהלויות של האויב באמצעות טילים בליסטיים וכטב"מים", הוא אמר. בהמשך גם קיבל סריע אחריות על מתקפות טילים וכטב"מים שלטענתו שוגרו לעבר מתקני ענקית הנפט הסעודית "ארמקו", בבירה ריאד ובאזור חריס בסעודיה. "הכוחות ימשיכו להכות בבסיסים ובמתקני הנפט של האויב הסעודי באמצעות טילים וכטב"מים מתוצרת תימן, אמצעי לחימה שהוכיחו את יכולתם לפגוע במטרות בדיוק רב ולחדור בהצלחה את מערכות ההגנה והיירוט המערביות", הוא איים.
מלחמת האזרחים בתימן, נזכיר, פרצה ב-2014 על רקע גל מחאות "האביב הערבי" בתחילת העשור שעבר, שהביאו ב-2011 להדחתו של הרודן עלי עבדאללה סאלח ששלט במדינה עשרות שנים. שלוש שנים לאחר מכן, ותוך ניצול חולשתה של הממשלה החדשה שקמה בתימן, פתחו המורדים החות'ים במתקפה נרחבת שבה השתלטו על הבירה צנעא. סעודיה ראתה בכך איום ישיר על ביטחונה ועל השפעתה האזורית, וב-2015 הקימה קואליציה צבאית של מדינות ערב ופתחה במבצע רחב שכלל אלפי תקיפות אוויריות, מצור ימי ואווירי ותמיכה בכוחות הממשלה התימנית.
אף שהקואליציה מנעה מהחות'ים להשתלט על כל תימן, היא לא הצליחה להביס אותם. החות'ים המשיכו לשלוט בצפון-מערב המדינה ושיגרו לאורך השנים טילים וכטב"מים לעבר ערים, שדות תעופה ומתקני נפט בסעודיה. במקביל, המלחמה הובילה לאחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם, והקואליציה הסעודית ספגה ביקורת בינלאומית חריפה על פגיעה באזרחים ובתשתיות. על הרקע הזה סעודיה שינתה כיוון וב-2022 הגיעה עם החות'ים להסכם הפסקת אש – שנותר יציב במשך ארבע שנים, עד שקרס ביולי השנה, בצל המלחמה עם איראן, כאשר החות'ים ניסו לשבור את המצור האווירי והימי שמטילה עליהם הקואליציה הסעודית.
בהסלמה שהתחוללה מאז הכריזו החות'ים גם על "מצור ימי" נגד סעודיה, שבמסגרתו תקפו מכליות וספינות סעודיות שניסו לחצות את מצר באב אל-מנדב. מסע הכיבושים שלהם בחודש שעבר בדרום-מערב תימן, שהעניק להם שליטה הדוקה עוד יותר במצר, נתפס לפיכך כמכה אסטרטגית קשה עבור ריאד. זו ניסתה בשבועות האחרונים לגייס תמיכה בינלאומית במאבקה בחות'ים, אבל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלא מעוניין כעת בהסתבכות נוספת במזרח התיכון, דחה את הפצרותיו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן להצטרף לתקיפות נגד המורדים – ונציגים אמריקנים אף נפגשו עמם וקיבלו מהם ערובה שספינות אמריקניות לא יותקפו. במקביל, גם "ברית מכה" שנחתמה רק בחודש אוגוסט בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן – ושבה התחייבו השלוש כי כל מתקפה על אחת מהן תיחשב מתקפה על כולן – לא הוכיחה את עצמה, ואנקרה ואיסלאמאבאד הסתפקו עד כה רק בגינויים של התקיפות החות'יות.