הדובר הצבאי של המורדים החות'ים ב תימן , יחיא סריע, הכחיש הבוקר (יום שלישי) את טענות הממשלה התימנית, זו שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת על ידי סעודיה , ולפיהן כוחותיה הצליחו להדוף את החות'ים ולכבוש את השטחים החולשים על מצר באב אל-מנדב האסטרטגי, בדרום-מערב המדינה. כוחות הממשלה, בסיוע אווירי נרחב של מטוסי קרב סעודיים, הכריזו אמש על התקדמות דרמטית בשטח הזה, שהחות'ים כבשו רק לפני חודש, אבל לפי שעה לא ברור מה היקף ההתקדמות בפועל – והחות'ים כאמור מכחישים אותה.

לוחמים בחוף, ובנמל תעופה: "תיעוד מהתקדמות הכוחות הפרו-סעודיים בתימן"





גלריה תומכי החות'ים בצנעא. הם מכחישים שנסוגו: "שולטים בכל ההישגים בשטח" ( צילום: AP Photo/Osamah Abdulrahman )

"הכוחות שולטים בכל ההישגים שלהם בשטח", טען הבוקר סריע. "מה שהאויב מקדם זה ניצחונות מומצאים. יותר מ-200 כוחות המזוהים עם האויב הסעודי נפגעו בשעות האחרונות, כתוצאה מעשרות תקיפות שביצעו כוחותינו. האבדות של האויב חסרות תקדים מבחינת כוח אדם וציוד, בהשוואה לכל העימותים הקודמים". ההכחשה הזו מצטרפת להכחשות נוספות אמש של החות'ים, ובכיר המורדים חזאם אל-אסד טען למשל: "האויב הסעודי ממשיך להפיץ שקרים ולמכור אשליות לשכירי החרב שלו. ה'ניצחונות' שלהם קיימים רק בתקשורת וברשתות החברתיות. במציאות, הכוחות שגויסו על ידם נמצאים בנסיגה מתמדת".

ממשלת תימן, נזכיר, הכריזה כבר ביום ראשון על פתיחתו של מבצע קרקעי נרחב, תחת שם הקוד "שחר תימן", שמטרתו לכבוש מחדש את השטחים שהכוחות הפרו-סעודיים איבדו ב מסע הכיבושים המהיר של החות'ים בתחילת ספטמבר , שבו הם השתלטו על כמה יישובים אסטרטגיים בדרום-מערב תימן, בפרט העיירות אל-מוחא ודובאב הסמוכות מאוד למצר באב אל-מנדב, כמו גם על איים הנמצאים ממש בתוך באב אל-מנדב, באופן שהעניק להם שליטה הדוקה על התנועה במצר האסטרטגי – שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ושדרכו עוברים 12% מכלל הסחר העולמי. חשיבותו של המצר, במיוחד עבור סעודיה, גברה דרמטית בעקבות חסימת מצר הורמוז בצדו השני של חצי האי ערב במלחמה עם איראן, וההשתלטות החות'ית על באב אל-מנדב הביאה לזינוק במחירי הנפט מחשש לטלטלה נוספת ביכולת להזרימו לשווקי העולם.

תיעוד שפרסמו הכוחות הפרו-סעודיים ובו נטען שהם נראים מתקדמים באזורי החוף בדרום-מערב תימן ( צילום: רויטרס )

( צילום: רויטרס )

( צילום: רויטרס )

( צילום: רויטרס )

אתמול דיווחו כאמור גורמים מטעם הכוחות התימניים הפרו-סעודיים על התקדמות מהירה בשטחים שאבדו להם בחודש שעבר, אבל כלי תקשורת בינלאומיים מדגישים כי לפי שעה קשה לאמת את הטענות הללו. עם זאת, בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו הבוקר כי הצליחו לאמת את המיקום הנטען בסרטון שפרסמו הכוחות הפרו-סעודיים, ולדבריה חלקים ממנו אכן צולמו בשדה תעופה דרומית לעיירה דובאב, השוכנת על חופי מצר באב אל-מנדב.

במקביל, הלילה דיווחה סוכנות AP כי גורמים תימניים טענו בפניה שהכוחות הפרו-סעודיים כבשו את א-דובאב וכן את העיירות באב וחדיד, כשלפי עדי ראייה ששוחחו עם הסוכנות הם הבחינו בטנקים ובכוחות שנכנסו לשתי העיירות הללו. ברויטרס ציטטו לפני כן ארבעה גורמים מממשלת תימן שטענו כי הכוחות הגיעו צפונה יותר, עד לשולי העיירה אל-מוחא שכיבושה על ידי החות'ים בחודש שעבר נחשב לנקודת המפנה שאפשרה להם להשתלט על שאר השטחים החולשים על המצר. בדיווחים אחרים מתימן נטען כי אל-מוחא כולה נכבשה מחדש על ידי הכוחות הפרו-סעודיים, אבל כך או כך – לפי שעה אין לטענות הללו אימות חיצוני.

הלחימה בשטח נעשית בחסות הפצצות סעודיות נרחבות נגד הכוחות החות'יים, ואמש אמרה ריאד כי 100 מטוסי קרב שלה מפציצים "מסביב לשעון" וכי השמידו כבר 324 יעדים "רבי-ערך" מאז תחילת המתקפה הקרקעית. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה אמש בנוסף כי כוחותיה הימיים ערכו "מבצע צבאי" באזור נמל חודיידה, הנשלט בידי החות'ים: "המבצע כלל השמדת מטרות צבאיות השייכות לחות'ים. סיכלנו מזימה לביצוע התקפות מיידיות שכוונו נגד נתיבי שיט בדרום הים האדום. השמדנו מאגרי נשק, מחסנים של סירות ממולכדות ומוקשים ימיים. המבצע עולה בקנה אחד עם יעדי הקואליציה, לשמירה על ביטחון השיט הימי במצר באב אל-מנדב", נמסר. הבוקר גם טענה הקואליציה הסעודית כי במתקפות בצנעא הושמד משגר טילים בליסטיים, וכי בתקיפה נפרדת באזור סעדה הושמד מחסן עם 20 טילים בליסטיים.

מתקן נפט עולה באש בריאד, בסוף השבוע ( צילום: AFP )

החות'ים מצדם ממשיכים לשגר מתקפות טילים וכטב"מים כנקמה על ערי סעודיה, ואמש טען הדובר הצבאי יחיא סריע על שיגור מתקפות נגד כמה יעדים בממלכה, ובהם נמל התעופה הבינלאומי "המלך חאלד" בבירה ריאד, בית זיקוק של ענקית הנפט "ארמקו" באזור ראבר וכן נמל התעופה בעיר אבהא. בניסיון אולי לפגוע בענף התעופה הסעודי, סריע הוסיף: "הכוחות מזהירים את כל חברות התעופה הבינלאומיות העושות שימוש במרחב האווירי הסעודי מפני המשך טיסותיהן. המרחב הזה הפך לזירה לפעולותינו, חוץ מהמרחב האווירי שמעל מכה ואל-מדינה (הערים הקדושות לאיסלאם). אנחנו מסירים מעצמנו כל אחריות לתוצאות הנובעות מהתעלמות מאזהרה זו. בידינו היכולות והאמצעים להתמודד עם הסלמה תוקפנית זו. נערכנו היטב ליום כזה".

בחזית אחרת: העיר השלישית בגודלה בתימן "מכותרת"

גם אם החות'ים אכן נחלו תבוסה באזור באב אל-מנדב, בחזית סמוכה לשם דווח במקביל על התקדמות שלהם – וכעת לפי דיווח ברויטרס הם מכתרים את העיר תעז, העיר השלישית בגודלה בתימן עם חצי מיליון תושבים, שמהווה מעוז חשוב מאוד של כוחות הממשלה הפרו-סעודית. תעז נמצאת גם היא בדרום-מערב תימן, אך מזרחית יותר לאזורי החוף, וכבר שלשום היו דיווחים שהחות'ים הצליחו לנתק את הציר המחבר בינה לבין העיר השנייה בגודלה בתימן, עדן, שמשמשת כמקום מושבה של הממשלה התימנית. ניתוק הציר יאפשר להם לכתר את תעז ולמנוע מהממשלה לשלוח אליה תגבורת ואספקה. כעת אומרים חמישה גורמים צבאיים בממשלה התימנית שתעז אכן מכותרת על ידי החות'ים, אולם גורם נוסף בממשלה הכחיש בשיחה עם רויטרס שהדרך לתעז חסומה. החות'ים מצדם טענו אמש כי הצליחו להשתלט על אזור אל-מוואסט שבמחוז תעז, ובניסיון להביך את הממשלה הפרו-סעודית הפיצו תיעוד של לוחמיהם נכנסים לביתו לכאורה של מנהיגה, ראש המועצה הנשיאותית של תימן רשאד אל-עלימי.

דובר החות'ים יחיא סריע. "שמי סעודיה לא בטוחים", הוא איים

ההסלמה בין החות'ים לסעודיה ולכוחות הנאמנים לה בתימן עוררה בשבועות האחרונים תהיות באשר להפעלתה האפשרית של " ברית מכה ", שנחתמה רק בחודש אוגוסט בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן – ברית הגנתית שקובעת כי התקפה על אחת מהן היא בגדר התקפה על כולן. עד כה הסתפקו אנקרה ואיסלאמאבאד רק בגינויים למתקפות החות'יות, אבל אמש, בתום דיון חירום של בכירים משלוש המדינות בריאד, הן הודיעו כי סיכמו לשלוח כוחות ויכולות צבאיות לסעודיה. עם זאת, בהודעה לא נאמר מתי בדיוק הדבר יקרה והאם הכוחות שיישלחו ישתתפו בפועל במבצעים כלשהם.

"הוועדה האסטרטגית המדינית-ביטחונית" שהוקמה במסגרת הברית, כך נמסר בהודעה המשותפת, "החליטה לפעול ליישום המעשי של מחויבויות ההגנה המשותפת ולנקוט את הצעדים הנדרשים להעמדת הכוחות והיכולות הצבאיים המוסכמים, ולפריסתם המהירה בתוך הממלכה, בהתאם להסדרים המאושרים ולחקיקה הלאומית של המדינות החברות. צעדים אלו נועדו לשפר את המוכנות, את השילוב הצבאי ואת היכולת המשותפת להתמודד עם איומים ולבלום אותם. המדינות אישרו כי ביטחונה של כל אחת מהן מהווה חלק בלתי נפרד מהביטחון המשותף של שלוש המדינות". בהודעה הן גם גינו את "הניסיון לפגוע" בערים הקדושות לאיסלאם מכה ואל-מדינה – טענות שהחות'ים הכחישו – אבל בהודעה לא היה אזכור מפורש של המורדים בתימן.

ישלחו כוחות, אבל ישתתפו בלחימה? ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף ונשיא טורקיה ארדואן עם יורש העצר הסעודי בן סלמאן בחתימה על "ברית מכה" באוגוסט ( צילום: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS )

מלחמת האזרחים בתימן, נזכיר, פרצה ב-2014 על רקע גל מחאות "האביב הערבי" בתחילת העשור שעבר, שהביאו ב-2011 להדחתו של הרודן עלי עבדאללה סאלח ששלט במדינה עשרות שנים. שלוש שנים לאחר מכן, ותוך ניצול חולשתה של הממשלה החדשה שקמה בתימן, פתחו המורדים החות'ים במתקפה נרחבת שבה השתלטו על הבירה צנעא. סעודיה ראתה בכך איום ישיר על ביטחונה ועל השפעתה האזורית, וב-2015 הקימה קואליציה צבאית של מדינות ערב ופתחה במבצע רחב שכלל אלפי תקיפות אוויריות, מצור ימי ואווירי ותמיכה בכוחות הממשלה התימנית.

כבר 170,000 פליטים, המוני הרוגים ופצועים

אף שהקואליציה מנעה מהחות'ים להשתלט על כל תימן, היא לא הצליחה להביס אותם. החות'ים המשיכו לשלוט בצפון-מערב המדינה ושיגרו לאורך השנים טילים וכטב"מים לעבר ערים, שדות תעופה ומתקני נפט בסעודיה. במקביל, המלחמה הובילה לאחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם, והקואליציה הסעודית ספגה ביקורת בינלאומית חריפה על פגיעה באזרחים ובתשתיות. על הרקע הזה סעודיה שינתה כיוון וב-2022 הגיעה עם החות'ים להסכם הפוגה שברירי – ש קרס ביולי השנה , בצל המלחמה עם איראן, כאשר החות'ים ניסו לשבור את המצור האווירי והימי שמטילה עליהם הקואליציה הסעודית.

בהסלמה שהתחוללה מאז הכריזו החות'ים גם על "מצור ימי" נגד סעודיה, שבמסגרתו תקפו מכליות וספינות סעודיות שניסו לחצות את מצר באב אל-מנדב. מסע הכיבושים שלהם בחודש שעבר בדרום-מערב תימן, שהעניק להם שליטה הדוקה עוד יותר במצר, נתפס לפיכך כמכה אסטרטגית קשה עבור ריאד. זו ניסתה בשבועות האחרונים לגייס תמיכה בינלאומית במאבקה בחות'ים, אבל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלא מעוניין כעת בהסתבכות נוספת במזרח התיכון, דחה את הפצרותיו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן להצטרף לתקיפות נגד המורדים – ונציגים אמריקנים אף נפגשו עמם וקיבלו מהם ערובה שספינות אמריקניות לא יותקפו.

לוחמים חות'ים בצנעא. כבר יותר מ-170,000 תימנים הפכו לפליטים מאז חידוש הקרבות ( צילום: AP Photo )

ירי ארטילקי של כוחות הממשלה הפרו-סעודית, בחודש שעבר ( צילום: AFP PHOTO / NATIONAL RESISTANCE FORCES IN YEMEN / HANDOUT )