כוחות ממשלת תימן הודיעו היום (ראשון) שהם נסוגים מהאזור הסמוך למצר באב אל-מנדב, כדי להתמקד בהגנה על הבסיס המרכזי שלהם בעיר עדן, מפני תקיפות החות'ים. המהלך מהווה מכה קשה למערכה שמובילה סעודיה נגד המורדים בתימן, שנתמכים בידי איראן.

גלריה באב אל-מנדב ( צילום: AFP )

בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו כי ההודעה מסמנת ככל הנראה את סוף מתקפת הנגד של הממשלה, שנמשכה שישה שבועות . מטרתה הייתה להשיב לשליטתה את רצועת החוף שבפתח ים סוף. החות'ים כבשו את הרצועה בספטמבר בהתקדמות בזק, שפגעה בייצוא הנפט.

הנסיגה, שמעלה את החשש שהחות'ים יתקדמו עוד לעבר עדן, ממחישה עד כמה קשה לסעודיה לעצור את מתקפות הכטב"מים והטילים של החות'ים על שטחה . כוחות הממשלה יושבים בעדן, שבחוף הדרומי, מאז 2015, אז השתלטו החות'ים על הבירה צנעא.

"הכוחות המזוינים של הדרום, מודיעים על ביצוע מבצע היערכות מחדש של כוחותיהם משדה התעופה דובאב ומאזור באב אל-מנדב, ממערב למחוז תעז", נמסר בהודעה של הכוח הצבאי העיקרי שנלחם לצד ממשלת תימן בדרום המדינה. "הצעד ננקט מתוך מתן עדיפות לאבטחת הבירה עדן והמחוזות הסמוכים לה, וכן לחיזוק קווי החזית ולהתמודדות עם האיומים הקיימים".

כוחות הממשלה הפרו-סעודית במבצע בתחילת אוקטובר ( צילום: AFP PHOTO / YEMEN SOUTHERN GIANTS BRIGADES MEDIA CENTRE )

מלחמת האזרחים בתימן נמשכת כבר עשור, והייתה רדומה מאז 2022. הקיץ היא התלקחה מחדש בבת אחת, כהשלכה של המערכה מול איראן. החות'ים התקדמו לאורך ים סוף במהירות וכבשו את מצר באב אל-מנדב, ששולט בכניסה אליו. במקביל הם הטילו מצור על כוחות הממשלה בתעז, העיר השלישית בגודלה במדינה, ששוכנת בהרים שמעל הדרך לעדן.

מתקפה של הממשלה, בגיבוי סעודי בחודש שעבר, השיבה במהירות עמדות מפתח סביב המצר, ובראשן דובאב. אבל היא לא הצליחה לסלק את החות'ים מהאזור לגמרי, וגם לא לכבוש מחדש את העיר אל-מוחא, שנמצאת צפונית יותר לאורך החוף.

החות'ים הגיבו בהגברת מתקפות הכטב"מים והטילים על סעודיה. תקיפות על שדות התעופה המרכזיים שלה השביתו טיסות, והפגיעה במתקני אנרגיה פגעה בשווקי האנרגיה העולמיים. המורדים גם התקדמו משמעותית באזורים מצפון לעדן. בתחילת אוקטובר הם ניתקו את תעז, והגבירו את הלחץ על הקואליציה המפוצלת של הכוחות שנלחמים בשם הממשלה המוכרת בעולם.

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לדברי מקורות צבאיים בתימן, באזור באב אל-מנדב נערכו כוחות הממשלה מחדש באל-סוקיה, ממש מדרום לדובאב וכ-150 ק"מ מערבית לעדן. הם עדיין מנסים לדחוק את החות'ים מאזורי חוף סמוכים. באזור שמדרום לתעז, החות'ים ממוקמים ממש מחוץ למחוז טור אל-באחה שבנפת לחג', כ-80 ק"מ מעדן.