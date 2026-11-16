בהצהרתו אמש האשים זלנסקי כי האסטרטגיה הרוסית היא להפציץ אזורים מסוימים במשך ימים, עד להריסת תשתיות האנרגיה שלהם. לדבריו, מאז תחילת ספטמבר מחוז דניפרופטרובסק למשל ספג 131 תקיפות, ובמחוז קייב, שמקיף את הבירה, נרשמו 125 תקיפות. לדברי זלנסקי, רק במהלך השבוע האחרון שיגרה רוסיה לעבר אוקראינה יותר מ-2,300 כטב"מים, 1,590 פצצות גלישה ו-15 טילים מסוגים שונים. "אלה תקיפות אכזריות שקשה להתמודד איתן", הוא אמר. באוקראינה מזהירים שגם

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