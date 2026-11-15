שני גורמים המעורים בתכנון הפסגה אמרו אמש לסוכנות הידיעות רויטרס כי משא ומתן קדחתני שנערך עד הרגע האחרון אמנם הוביל לסיכום העקרוני על קיום המפגש – אבל לדבריהם עדיין אין סיכום על הפורמט שלו ועל הסוגיות שיידונו בו. כבר בחודש שעבר, נזכיר,

נחשף ב"וול סטריט ג'ורנל" כי פוטין מקדם את קיומה של הפסגה המשולשת