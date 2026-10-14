גורמים בכירים באוקראינה מאשימים היום (ד') כי ארה"ב הטילה הגבלות על יכולתה של קייב להשתמש ברשת הלוויינית

סטארלינק

, השייכת לחברת SpaceX של אילון מאסק, עבור פעולות מבצעיות במלחמה עם רוסיה. השימוש ברשת התקשורת הלוויינית הוא קריטי עבור הצבא האוקראיני, וכעת מדווחים בקייב על הגבלות בשימוש בו במהירויות גבוהות, באופן שמשבש בין היתר מתקפות כטב"מים נגד הכוחות הרוסיים. מאסק והחברה שלו לא התייחסו עד כה לטענות הללו, אבל הן מגיעות על רקע הלחץ הכבד שמפעיל על קייב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – שמאסק הוא מקורבו –

בדרישה שזו תעצור את מתקפותיה על מתקני נפט בעומק רוסיה