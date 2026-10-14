גורמים בכירים באוקראינה מאשימים היום (ד') כי ארה"ב הטילה הגבלות על יכולתה של קייב להשתמש ברשת הלוויינית סטארלינק, השייכת לחברת SpaceX של אילון מאסק, עבור פעולות מבצעיות במלחמה עם רוסיה. השימוש ברשת התקשורת הלוויינית הוא קריטי עבור הצבא האוקראיני, וכעת מדווחים בקייב על הגבלות בשימוש בו במהירויות גבוהות, באופן שמשבש בין היתר מתקפות כטב"מים נגד הכוחות הרוסיים. מאסק והחברה שלו לא התייחסו עד כה לטענות הללו, אבל הן מגיעות על רקע הלחץ הכבד שמפעיל על קייב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – שמאסק הוא מקורבו – בדרישה שזו תעצור את מתקפותיה על מתקני נפט בעומק רוסיה, כשלפי הדיווחים הוא אף איים לעצור את הסיוע המודיעיני לקייב או את אספקת הנשק אליה.
מאסק, נזכיר, אפשר לכוחות האוקראיניים להשתמש בלווייני האינטרנט של סטארלינק כבר בימיה הראשונים של הפלישה הרוסית לעומק אוקראינה ב-2022, ומאז אמצעי התקשורת והניווט שהם מספקים הפכו לקריטיים בשדה הקרב. שירות סטארלינק נחשב גם לעמיד יותר בפני אמצעי שיבוש אלקטרוניים, ולפיכך הוא משמש לצורך מתקפות כטב"מים שקייב מוציאה לפועל, בעיקר בשטחים הכבושים במזרח ובדרום אוקראינה. לפי סוכנות הידיעות רויטרס הכטב"מים האוקראיניים לא משתמשים בסטארלינק כשהם חודרים לשטחי רוסיה, ושם הם נעזרים באמצעי תקשורת אחרים.
אבל כעת כאמור לפי גורמים בכירים באוקראינה הוטלו על השימוש הצבאי בסטארלינק הגבלות המקשות מאוד על פעילותם של הכוחות האוקראיניים, במיוחד באזורי החזית. יועצו של הנשיא וולודימיר זלנסקי, סרהיי בסקרסטנוב, אמר הבוקר כי לפני שההגבלות הוטלו לא ניתנה על כך שום הודעה מראש, והדבר גרם לשיבוש של כמה "משימות". לדבריו ההגבלות מפסיקות את השימוש בגרסה הצבאית של השירות במהירות של יותר מ-160 קמ"ש. הוא הוסיף כי סטארלינק חשוב מאוד גם עבור מערכות הגנה אווירית המשמשות כעת את קייב ליירוט כטב"מי הסילון המהירים שרוסיה החלה לשגר במתקפותיה על ערי אוקראינה בחודשים האחרונים – כטב"מים מהירים שקשה יותר ליירטם – והוא רמז שמדובר בצעד מכוון: "ברור שהצעד הזה אינו יכול להיות מקרי והוא קשור למצב הפוליטי הנוכחי".
בצבא אוקראינה אמרו כי ההגבלות גרמו לניתוק במהלך טיסות של כטב"מים גם במהירויות נמוכות יותר של, 120-110 קמ"ש. "הכטב"מים המשיכו לנוע, אך הניתוקים הללו הקשו על השליטה בהם", מסר "הקורפוס השביעי לתגובה מהירה", כוח של חיל האוויר האוקראיני הפועל בדרום-מזרח המדינה. מקור במשרד ההגנה האוקראיני הוסיף בשיחה עם רויטרס כי ההגבלות מסבכות באופן משמעותי את הפעילות הלוגיסטית ואת הפעלתם של כמה סוגי כטב"מים.
להגבלות על השימוש בסטארלינק מצטרפות גם טענות שמשמיעים בימים האחרונים הנשיא זלנסקי ואנשיו ולפיהן בכמה מקרים קייב לא קיבלה מראש התרעות מהמערב על מתקפות טילים שרוסיה שיגרה לעברה. המודיעין המערבי הוא קריטי עבור קייב גם בהיערכות למתקפות שכאלו, ובשני הלילות האחרונים לא היו התרעות בעיר הבירה כשטילים רוסיים שוגרו לעברה. לפי חיל האוויר האוקראיני, הלילה שיגרה רוסיה עוד 39 טילים בליסטיים וטילי שיוט, לצד 128 כטב"מים, ומתוכם רק ארבעה טילים ו-1150 כטב"מים יורטו. במתקפה הלילה על קייב נהרגו לפחות ארבעה בני אדם ועוד כ-20 נפצעו. שני אזרחים נוספים נהרגו במחוז דניפרופטרובסק, ואזרח שלישי נהרג באזור זפוריז'יה. "מתקפת טילים בליסטיים רוסית על קייב. שוב, לא קיבלנו התרעה מוקדמת מבעלות בריתנו", אמר הבוקר הנשיא זלנסקי.
גורם אמריקני ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית AFP טען כי וושינגטון "לא שינתה את מדיניותה בנוגע לשיתוף מודיעין" עם אוקראינה, אבל בכיר בקייב אמר לסוכנות כי ארה"ב כן איימה לעצור את הסיוע המודיעיני אם קייב לא תפסיק לתקוף בתי זיקוק רוסיים, ובפועל לדבריו בשני מקרים וושינגטון לא הזהירה את קייב מפני שיגורי טילים בליסטיים. "בנוסף לכל זה, הם הגבילו את מהירויות סטארלינק", אמר הבכיר האוקראיני בעילום שם, "ברור שהם מסייעים לרוסיה, מסיבה כזו או אחרת".
טראמפ, נזכיר, דורש מאוקראינה לעצור את התקיפות על בתי זיקוק ברוסיה בטענה שהן אלו שגרמו לזינוק במחירי הסולר בעולם – אף שלפי מומחים הסיבה המרכזית לכך היא המלחמה באיראן – באופן שפוגע בסיכויי הרפובליקנים לשמור על השליטה בקונגרס בבחירות האמצע בארה"ב. אחרי שהדהים את קייב ובעלות בריתה באירופה כשהסיר בסוף השבוע שעבר סנקציות על רוסיה, על מנת לאפשר לה לייצא סולר לשווקי העולם, טראמפ גם הכריז ביום ראשון על "הפסקת אש" בתחום האנרגיה, לכאורה בהסכמת שני הצדדים, אך בפועל הסכמה שכזו לא הייתה.
זלנסקי חשף אתמול כי ארצו כן עצרה ליומיים את התקיפות על מתקני נפט ברוסיה, אבל לדבריו זו ממשיכה כל העת לתקוף מתקני אנרגיה בארצו. לדבריו גם התקיפות הלילה כוונו נגד תשתיות אנרגיה אוקראיניות, בפרט באזור קייב וחרקוב, וגרמו לניתוקם מחשמל של 600,000 בני אדם. "אנחנו קוראים לארה"ב ולכל אדם בעולם שלא מעלים עין מהמציאות להגיב — ובנחישות. רוסיה החמיצה את ההזדמנות להפחתת המתיחות, ובחרה בבירור להמשיך במלחמת ההשמדה המטורפת שלה", מסר זלנסקי אחרי המתקפה הרוסית הלילה על מתקני אנרגיה אוקראיניים. זלנסקי קרא לטראמפ לחדש את הלחץ על מוסקבה, והזכיר את גישתו של הנשיא הרפובליקני המיתולוגי רונלד רייגן: "השלום יכול להגיע רק באמצעות עוצמה, ואנו מבקשים מארה"ב לזכור את העיקרון הזה של רייגן".