צה"ל פרסם אחר הצהריים (יום שישי) את זהותם של שני מחבלי חמאס שחוסלו השבוע ברצועת עזה. הוא מסר כי אחד מהם - המחבל חסן מחמוד סיאם, שהיה מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור - לקח חלק בטבח 7 באוקטובר והחזיק בחטופים עמית סוסנה, קית' ואביבה סיגל ודפנה אליקים. הוא חוסל בעיר עזה.
המחבל השני, אדהם סבחי סלים זיארה, פעיל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל גם הוא בעיר עזה. על פי דובר צה"ל, המחבלים, שחוסלו מהאוויר, היו מעורבים בירי לעבר כוחות צה"ל והטמנת מטענים באזור הקו הצהוב - תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.
מוקדם יותר, הודיע צה"ל כי חיסל אתמול בדיר אל-בלח שבמרכז רצועת עזה, את ג'בר מקבל, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס שהוביל רשת חלפנות שהעבירה מיליוני שקלים בכספי חוץ לארגון הטרור. בתקיפה אחרת אתמול בחאן יונס שבדרום רצועת עזה חוסל המחבל חסן אלבטה, ששימש בתור פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי הודעת הצבא, שני המחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור.
שלשום חוסל מנהל מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן, בתקיפת צה"ל ברצועת עזה. בהודעת הצבא נמסר כי המחבל הצליח להעביר יותר ממיליארד שקלים למימון הפעילות של חמאס לאורך המלחמה. לפי הודעת צה"ל, אבו עלואן החל את פעילותו לפני כעשור. במסגרת פעילותו במחלקת הכספים, עסק בתקצוב כלל מערכי ארגון הטרור של חמאס. בתקופה האחרונה פעל לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.
החיסולים מהווים המשך הלחץ שמפעילים צה"ל ושב"כ על חמאס, באמצעות תקיפת מחבלי ארגון הטרור. לפני עשרה כשבועיים, חוסל גם נאיל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח בחמאס, בתקיפת כטמ"ם. אבו עביד החליף במאי בשנה שעברה את קודמו מוחמד שבאנה, שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.