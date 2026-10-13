- שנשלח יום לאחר שהכריז על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות והגיע לידי ynet - מתח היועץ המשפטי של משרדו, עו"ד חנן ארליך, ביקורת על אופן קידום המהלך. "למרות המשמעות המשפטית הברורה הנובעת מהכרזה כאמור", כתב, "לא הייתי מעורב בהכנת המסמכים הנזכרים ועבודת המטה שקדמה להם, ככל שהתקיימה, ואף לא צוינתי בהם כמכותב". הוא הוסיף כי המהלך לא נבחן על ידו מבחינה משפטית, "כמי שאחראי על הייעוץ המשפטי למשרד". ארליך גם הדגיש כי מאחר שמדובר בתקופת בחירות, יש לתת את הדעת להיבט זה בעת קבלת ההחלטות בנושא.

- שנשלח יום לאחר שהכריז על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות והגיע לידי ynet - מתח היועץ המשפטי של משרדו, עו"ד חנן ארליך, ביקורת על אופן קידום המהלך. "למרות המשמעות המשפטית הברורה הנובעת מהכרזה כאמור", כתב, "לא הייתי מעורב בהכנת המסמכים הנזכרים ועבודת המטה שקדמה להם, ככל שהתקיימה, ואף לא צוינתי בהם כמכותב". הוא הוסיף כי המהלך לא נבחן על ידו מבחינה משפטית, "כמי שאחראי על הייעוץ המשפטי למשרד". ארליך גם הדגיש כי מאחר שמדובר בתקופת בחירות, יש לתת את הדעת להיבט זה בעת קבלת ההחלטות בנושא.