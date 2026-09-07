האווירה ב רכס עלי טאהר שבדרום לבנון מתוחה מאוד, השקט היחסי ששרר באזור הולך ונפרם במהירות. בימים האחרונים הפך האזור האסטרטגי לזירת קרב מתוחמת אך קטלנית, שבה כל ירי עלול למוטט את המארג השביר של הסכם הפסקת האש בין ישראל לממשלת לבנון .

עדכון של צה"ל על סיום טיהור התשתיות ברכס עלי טאהר ( צילום: דובר צה"ל )





המבחן בשטח הגיע כעת לימים המכריעים, שבמהלכם צפוי צה"ל להשמיד את תשתיות הטרור סביב הרכס. רצף התקריות הולך ומחריף. במהלך סריקות שערך היום (שני) כוח מסיירת גולני במרחב הבופור, מחבל חיזבאללה שהסתתר בתוך מבנה פתח באש מטווח קצר לעבר הלוחמים. הם השיבו בירי בקרב פנים אל פנים מהיר ומדויק, וחיסלו את המחבל. הלוחמים הסתייעו בירי פגזים ממוקד לעבר מקור האיתור. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לבית חולים. הודעה נמסרה למשפחותיהם.

האירוע בבופור הוא רק חוליה אחת בשרשרת הסלמה גוברת. במהלך הלילה החולף שוגרו שוב שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במרחב האבטחה ברכס עלי טאהר. התגובה הישראלית לא איחרה לבוא : מטוסי חיל האוויר תקפו שורה של תשתיות טרור, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב נבטיה וכפר רומאן, תוך סיכול מחבלים ברכב שהעבירו אמצעי לחימה.

תמונת לוויין של רכס עלי טאהר ( צילום: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS )

בלבנון טענו כי באחת התקיפות נהרגו תשעה בני אדם, בהם אזרחים בלתי מעורבים. הדיווח נמצא כעת בתחקיר מעמיק בצה"ל. בצבא הדגישו כי התקיפות נעשו תוך הדגשה על שימוש בחימוש מדויק כדי לצמצם פגיעה בסביבה האזרחית.

מאחורי חילופי המהלומות הטקטיים עומדת דרמה אסטרטגית רחבה בהרבה. בצה"ל נחושים כאמור להשלים את טיהור תשתיות הטרור ברכס עלי טאהר בימים הקרובים, לקראת ההיערכות מחדש והנסיגה המתוכננת לקווים אחוריים יותר. ואולם, בדרג הביטחוני מבינים היטב כי חיזבאללה מנסה לשמר את הנכסים כך שהם לא יושמדו. מעבר לכך, בארגון הטרור השיעי היו רוצים לגרור את ישראל להסלמה נרחבת שתביא להתפוררות הסכם הפסקת האש ומתווה הפיילוט שיצא לדרך בין ישראל ללבנון.

העיניים גם לטהרן

מעבר לזירה הלבנונית, עיני גורמי המודיעין נשואות לטהרן. בחיזבאללה מנסים להכניס את איראן באופן ישיר למשוואה, בעוד הרפובליקה האיסלאמית עצמה חשה לחץ גובר בעקבות הפעולות האמריקניות נגדה. לפי הערכות באמ"ן ובחיל האוויר, אף שאין מידע קונקרטי על תקיפה איראנית מיידית, נלקחת בחשבון האפשרות של ירי ישיר מאדמתה לעבר ישראל. הסיבה לכך נעוצה בלחץ שבו נמצא משטר האייתוללות בשבועות האחרונים.

ירי מצד איראן יגרור סבב לחימה, ואם להקשיב להתבטאויות של ראש הממשלה ושר הביטחון ישנן תוכניות מוכנות לפגיעה קשה כהגדרתם אם "איראן תעשה את הטעות ותתקוף את ישראל". ירי מסוג זה עלול להוביל לסבב עז של כמה ימים או אפילו רחב יותר.