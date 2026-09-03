שר הביטחון אמר כי איראן "אוהבת לתקוף בחגים יהודיים", בטהרן איימו שתקיפה ישראלית כוללת על רכס עלי טאהר תיענה ב"תגובה עוצמתית" - אבל על אף אותן אזהרות, איומים ופרסומים המעידים לכאורה על אפשרות להסלמה מול איראן, גורמים בכירים בישראל מבהירים: לא שמענו על כוונה איראנית לפעול נגד ישראל בטווח הקרוב.

היום דווח ברויטרס שבחודש שעבר איראן העבירה לארצות הברית מסר ולפיו כל "תקיפה ישראלית כוללת" על הרכס האסטרטגי בלבנון, שם נטען כי שהו אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה, תיענה בתגובה איראנית. הערב הודיע צה"ל כי השיג שליטה מבצעית ברכס , סיים את טיהורו ונערך לנטרולו - וציין כי "חלק מהמחבלים חוסלו, וחלק נמלטו".

הצהרת נתניהו על סיום טיהור רכס עלי טאהר





המסר שהועבר מטהרן משקף את המעורבות הישירה והמתמשכת של איראן בדרום לבנון ואת החיבור לחיזבאללה, אבל לא בהודעת צה"ל על סיום טיהור התשתיות התת-קרקעיות בעלי טאהר ולא בסרטון שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו היה אזכור לאיראנים. לדברי בכיר ישראלי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעלה את הטון סביב האפשרות להסלמה, אך מדובר בעיקר בחשש כללי. עם זאת, בימים האחרונים כן הצטברו כמה אירועים שיוצרים תחושה כי "קורה משהו".

אתמול אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ ב וועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" כי "ככל שהלחץ של ארצות הברית על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם יתקפו. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודים כי הם שונאי יהודים".

בצה"ל נערכים לנטרול התשתיות התת-קרקעיות ( צילום: דובר צה"ל )





היום, בטקס הרמת כוסית במשרד הביטחון, אמר כ"ץ כי "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש". הוא המשיך ואיים כי תקיפה איראנית על ישראל "תשחרר אותנו מכל מגבלה" ותוביל לתקיפת "כל התשתיות - כולל תשתיות האנרגיה".

עם זאת, גורם המעורה בנושא אמר כי "כ"ץ רוצה להיות רלוונטי ולתפוס כותרות". באותה נשימה הובהר כי אין היערכות מיוחדת בצה"ל. זה לא שבישראל לא נערכים גם לאפשרות של הסלמה. יש כל הזמן היערכות בהגנה, כולל למגוון תרחישים שבהם איראן תתקוף את ישראל - אבל אין הערכות שזה יקרה. להפך. בישראל סבורים שלאיראן אין באמת אינטרס להכניס את ישראל למערכה. גם טראמפ לא רוצה אותנו בכך, כדי שהעימות לא יהפוך לאזורי.

בהרמת כוסית בקריה אמר נתניהו כי המשטר האיראני "מקרטע, הוא חלש מאי פעם. הוא נלחם על חייו, ואני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. כלומר, להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה. היא לא בלתי אפשרית. היא בהישג יד. הם לא סתם לא תוקפים אותנו. הם תוקפים את כולם, רק לא אותנו. הם יודעים את עוצמתנו, את נחת זרוענו ואת נחישותנו. אני אומר לאויבים שלנו - אל תתעסקו איתנו".

כ"ץ בוועידת ynet, אתמול: "איראן אוהבת לתקוף בחגים יהודיים" ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





בכל מקרה, בישראל תקופת חגים היא תמיד רגישה במיוחד ולכן כ"ץ הרגיש צורך ליצור הרתעה מול איראן כדי שלא תתפתה לתקוף. לצד זאת, ההערכה המקצועית בצה"ל ובמערכת הביטחון היא שאין כוונה איראנית ממשית לפעול, ואין שינוי בהיערכות הצבאית.

במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס שב והאשים היום את אירופה במחירי הדלק: "הם כל כך גבוהים כי האיראנים יורים לעבר ספנות מסחרית. וזה ממחיש את ההתנוונות המגוחכת שראינו אצל בעלות הברית האירופיות שלנו, ואת חוסר היכולת שלהן לעשות משהו בפועל כדי לסייע לשמור על אספקה סדירה לשוקי האנרגיה העולמיים. למה מוטל על ארצות הברית להיות המדינה היחידה בעולם שבאמת מסוגלת להבטיח ששוקי האנרגיה העולמיים ימשיכו לקבל אספקה?".

על אף חילופי האש השבוע בין האמריקנים לאיראנים, טען ואנס כי "לא הייתי מכנה את זה מלחמה, כרגע אין ירי פעיל". הוא אמר כי "יש הרבה דברים שאנחנו עושים כדי להפעיל לחץ על האיראנים ולגרום להם להפסיק לירות לעבר ספנות מסחרית, גם מתוך הבנה שהם עדיין ינסו לעשות זאת. יש כמובן כלים נוספים רבים שעומדים לרשותנו. בחלקם הנשיא ישתמש ובחלקם לא. אבל כל האפשרויות נמצאות על השולחן: לחץ כלכלי, לחץ צבאי, לחץ דיפלומטי ולחץ חשאי".