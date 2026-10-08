משטרת

בריטניה

הודיעה הערב (יום חמישי) כי עצרה שני אזרחי לטביה בחשד שפרצו לבסיס חיל האוויר המלכותי מולסוורת', בסיס המופעל על ידי ארה"ב. לא ברור לפי שעה מדוע פרצו השניים לבסיס ומה הם תכננו, אבל המשטרה הדגישה כי לפי שעה אין ראיות המצביעות על קשר בין האירוע הזה לבין ניסיון

הפיגוע שסוכל בשבוע שעבר בבסיס אווירי אחר, פיירפורד