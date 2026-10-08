משטרת בריטניה הודיעה הערב (יום חמישי) כי עצרה שני אזרחי לטביה בחשד שפרצו לבסיס חיל האוויר המלכותי מולסוורת', בסיס המופעל על ידי ארה"ב. לא ברור לפי שעה מדוע פרצו השניים לבסיס ומה הם תכננו, אבל המשטרה הדגישה כי לפי שעה אין ראיות המצביעות על קשר בין האירוע הזה לבין ניסיון הפיגוע שסוכל בשבוע שעבר בבסיס אווירי אחר, פיירפורד, במזימה שמאחוריה לפי החשד עמדה איראן.
בסיס מולסוורת', השוכן כ-110 ק"מ צפונית ללונדון, מופעל על ידי חיל האוויר האמריקני ומאכלס אנשי מודיעין של פיקוד אפריקה של ארה"ב ושל מרכז המיזוג המודיעיני של נאט"ו, המספק מידע לפיקוד העליון של בעלות הברית באירופה. בנוסף, סוכנות ביון ההגנה של צבא ארה"ב (DIA) הודיעה לפני שנתיים כי בבסיס החלו עבודות להקמת מרכז מודיעין צבאי לאזורי אירופה ואפריקה, בעלות של כחצי מיליארד דולר.
לפי הודעת המשטרה הבריטית הערב, שני האזרחים הלטבים נעצרו בתוך מתחם הבסיס סביב השעה 2 לפנות בוקר. השניים, בני 32 ו-36 שמתגוררים בבריטניה, נתפסו אחרי שרכבם הנטוש אותר בסיור אבטחה שגרתי ובעקבות זאת נערכו חיפושים בגדר, ופרצה קטנה אותרה בה. השניים נעצרו תחילה בחשד לעבירות של הסגת גבול וגרימת נזק, אבל בהמשך הוחמר החשד לעבירה של "כניסה לאזור אסור מתוך מטרה הפוגעת בבריטניה". את החקירה מובילה היחידה למאבק בטרור במשטרה הבריטית.
התקרית מגיעה כאמור כשבממלכה מתיחות שיא על רקע המתקפה שסוכלה בבסיס פיירפורד, המשמש מוקד חשוב לפעילות חיל האוויר האמריקני באירופה ושמפציצים אמריקניים המריאו ממנו גם לתקיפות באיראן במהלך המלחמה עמה, וזו איימה לתקוף אותו בתגובה בחודש יולי האחרון. חמישה חשודים נעצרו באישון לילה ביום ראשון בשבוע שעבר מחוץ לבסיס, עם רכבים שבהם אותר בנזין, אבל הם ושני חשודים נוספים שנעצרו בהמשך במסגרת החקירה שוחררו כולם בערבות. גם לאחר המעצר והשחרור נותר חשש גדול ממתקפה איראנית על הבסיס, וארה"ב פינתה באופן בהול את כל מפציצי ה-B-1 שלה משם בתחילת השבוע – כשלפי דיווחים החשד הוא שטהרן תכננה לפגוע באנשי הצוות ובמטוסים בבסיס עם מתקפת רחפנים.
ראש היחידה למאבק בטרור במשטרת לונדון, הלן פלנגאן, הבהירה הערב כי אין כרגע שום ראיה המקשרת בין האירועים בפיירפורד ובמולסוורת'. "החקירה שלנו בנוגע לתקרית הזו נמצאת בשלבים מוקדמים מאוד. חלק מרכזי ממנה הוא לבחון כל מניע אפשרי לכך שהגברים היו במקום, אבל חשוב לי להדגיש שבשלב הזה אנחנו שומרים על ראש פתוח, והחקירה נמשכת במלוא המרץ", היא מסרה, וקראה לציבור לשמור על עירנות: "אם אתם מבחינים במשהו שמעורר חשש, פנו למשטרה".