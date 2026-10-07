נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם בטקס הזיכרון בנובה . יו"ר ישר! גדי איזנקוט, ששכל את בנו במלחמה, היה הבוקר במיגונית ברעים לצד חברת מפלגתו, האם השכולה שירה שפירא. יו"ר ביחד נפתלי בנט השתתף בתפילה במתחם הנובה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן השתתף בטקס האזכרה לנרצחים בכפר עזה, לשם גם הגיע יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שאף נכח באזכרת רוני אשל לצד איזנקוט. אבל איפה היו בכירי הקואליציה ביום השנה השלישי ל-7 באוקטובר?

יום הזיכרון הלאומי לטבח הוא כ"ד בתשרי, יומיים לאחר שמחת תורה, והוא חל השבוע ביום שני. אבל רבות מהמשפחות השכולות מקיימות את הטקסים המרכזיים ב-7 באוקטובר. לאותם טקסים לא הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם לא הרוב הגדול של שרי הממשלה.

אלקנה בוחבוט אומר "יזכור" במקום שממנו נחטף. ראשי הקואליציה לא היו שם ( צילום: דותן גואטה )





גלריה נתניהו במשרד ראש הממשלה ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

נתניהו רק פרסם תמונה שלו מדליק נר במשרד ראש הממשלה בירושלים. "הדלקתי נר זיכרון במשרד לזכר כל נרצחי 7 באוקטובר על ידי מפלצות חמאס. העם מתאחד ביום הזה בגעגוע ליקירינו. נשלים את המשימה - באנו ונבוא חשבון עם כל המרצחים", כתב. באחת מתמונות החללים הופיעה תמונתו של יובל קסטלמן, שהסתער על מחבלים במהלך פיגוע בירושלים ונורה למוות לאחר שזוהה בטעות כמחבל. הוא היה עובד נציבות שירות המדינה, השייכת למשרד ראש הממשלה.

הבוקר פרסם נתניהו קטע משיחה בינו לבין טליק גואילי, אימו של החלל החטוף האחרון שהוחזר רן גואילי, שאותה שריין ברשימת הליכוד. "את האמנת שנחזיר אותו?", שאל אותה נתניהו בתחילת השיחה. הערב הוא פרסם את הודעת הליכוד, שבה השתלחה המפלגה בתקשורת ובבכירי מערכת הביטחון - בעיצומו של הטקס שנערך בנובה.

מעוצמה יהודית נמסר כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פתח את היום בניצני עוז שבקו התפר, כשהוא מזהיר מפני טבח נוסף. פעילי מפלגתו תלו שלטי תעמולה שעליהם נכתב כי אם בן גביר יהיה שר הביטחון הוא לא יאפשר ל-7 באוקטובר לחזור על עצמו בשרון. בהמשך היום קיים דיונים בענייני משרדו ופגש נציגי משפחות שכולות.

מטעמה של הציונות הדתית לא נמסר היכן העביר את יום השנה שר האוצר והשר במשרד הביטחון היום וב-7 באוקטובר, בצלאל סמוטריץ'.

חברי ש"ס בטקס של איחוד והצלה

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר לצד שורד השבי בר קופרשטיין

יו"ר ש"ס אריה דרעי, המשתתף לעיתים בישיבות הפורום הביטחוני המצומצם והקבינט, השתתף בטקס לציון 7 באוקטובר של ארגון איחוד הצלה, אשר מתנדביו קפצו לזירות בעוטף בבוקר המדמם. הוא ניצל את הטקס כדי לתקוף את הקוראים לגיוס חרדים: "לצערי יש כאלו שמנסים משיקולים פוליטיים להדיר ולהפוך את כל הציבור החרדי שמתנדב בהמוניו - ללא לגיטימיים. ומצד שני הם מחבקים דווקא תומכי חמאס". דרעי נכח בטקס ביחד עם שר הבריאות בזמן הטבח, אוריאל בוסו.

שר הרווחה דאז יעקב מרגי מש"ס כתב פוסט ברשתות: "לוח השנה של מדינת ישראל נצבע היום הזה בצבע אדום ושחור. אדום על הטבח הנורא והזוועות. בשחור על המחדל הגדול, ביותר שהיה כאן. מתפלל ששני הצבעים הללו לימדונו פרק חשוב וכואב, על הגורל המשותף ועל האתגרים שעוד נכונו לנו. הם ציוו לנו את החיים זו לא קלישאה, זו צוואתם".