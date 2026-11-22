"יש אפס התראות על האירועים, אין מודיעין", מאשים גורם בכיר המעורה בפרטים. "לוחמים צריכים להתעסק 80% מהזמן באירועי פשיעה לאומנית. יש רק כלי אפקטיבי אחד, וכולם יודעים מה הוא", אמר ברמיזה ל

צווי המעצר המנהליים לחשודים יהודים

ששר הביטחון

ישראל כ"ץ