ליל ההצתות בכפרים הפלסטיניים ביהודה ושומרון זכה הבוקר (ראשון) לגינויים מהגוש של גדי איזנקוט, ולהתייחסות בודדת של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שטען כי איזנקוט שכינה את האירועים "טרור יהודי" לא מכיר את העובדות ואת החקירה. צה"ל פרסם הבוקר הודעה שבה מסר כי הוא "מגנה בתוקף אירועים מסוג זה", ובמשטרה אמרו שייכנסו לגבות עדויות ולחקור. אף חשוד במעשים לא נעצר.

גלריה כפר מאלכ, הבוקר ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

הרכבים עולים באש

ליל ההצתות ביהודה ושומרון





בהודעת צה"ל הבוקר נמסר: "כוחות צה"ל ומג"ב קפצו לאורך הלילה למרחב הכפרים דיר אסודאן, דיר אבו משעל, כפר מאלכ וא-טוואני בעקבות דיווחים ותיעודים של הצתות וריסוס גרפיטי. שוטרי מחוז ש"י וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי נערכים לכניסה לזירות באבטחת כוחות צה״ל במטרה לאסוף ממצאים וראיות וכן לגביית עדויות לטובת החקירה שהחלה. צה"ל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה אשר פוגעים בסדר הציבורי, מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים גם בפעילות המבצעית והסיכולית של כוחות צה"ל".

המשטרה מצידה מסרה כי פתחה בחקירה, ולא הזכירה את הכישלון במעצרים: "בעקבות מקרים של הצתות, ריסוס כתובות גרפיטי וגרימת נזק בארבעה מוקדים באזור יהודה ושומרון, משטרת מחוז ש"י פתחה בחקירה. כוחות המשטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י נערכים לכניסה לזירות בליווי כוחות צה"ל, לצורך איסוף ממצאים, ראיות וכן גביית עדויות לטובת החקירה שהחלה".

"זה לקח בערך עשר דקות"

תושבים בכפר מאלכ שממזרח לרמאללה סיפרו ל-ynet כי שבעה כלי רכב הוצתו בחלק הצפוני של הכפר. בדיר אבו משעל, שמצפון-מערב לרמאללה, הוצתו שלוש מכוניות נוספות, ובדיר א-סודאן הוצתו שתי מכוניות השייכות לתושבים. בכל שלושת הכפרים רוססו כתובות גזעניות על קירות בתים. בין הכתובות שאותרו גם "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש". כתובת אחרת שתועדה היא "ד"ש סוסיא". לא דווח על עצורים.

הרכבים השרופים במאלכ ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

ג'יהאד אל-קאק, תושב כפר מאלכ, סיפר ל-ynet על הלילה שעבר על הכפר: "בין 1:00 ל-1:30 בלילה נשמעו קולות באזור הכפר. אחד מבעלי הבתים היה במקום וזיהה את המתרחש. הוא שלח הודעה לתושבים והתריע שיש מתנחלים באזור ושמכוניות עולות באש. הוא סיפר שראה ארבעה מתנחלים, אבל רק אחרי שכבר הציתו את כלי הרכב". לדבריו, התושבים מיהרו להגיע למקום בניסיון להציל את המכוניות ולכבות את האש. "הם הציתו את המכוניות, וריססו כתובות על קירות הבתים. כל הפעולה נמשכה בערך עשר דקות. הם הציתו את המכוניות, כתבו על הקירות ונמלטו".

לפי אל-קאק, התושבים פנו לשירותי הכיבוי, ולמקום הגיעו גם כוחות צה"ל. "הם שאלו מי ראה את המתנחלים והאם יש מצלמות אבטחה. אמרנו שאין מצלמות, אבל יש אנשים שראו אותם במו עיניהם מציתים את המכוניות ונמלטים. בהמשך הצבא עזב והמשטרה הישראלית הגיעה למקום", הוא תיאר. לדבריו, מדובר כבר בשגרה: "זו לא הפעם הראשונה. במהלך חודש המסיק, בחודש שעבר, הותקפו גם חקלאים שעבדו באדמות שלהם".

אל-קאק טען גם כי מיקום ההצתות הפתיע את התושבים. "המכוניות הוצתו ממש מול בתי התושבים, בין הבתים. תחשבי על משפחות שחיות שם ומתעוררות למציאות כזאת", הוא אמר.

רכב בוער בדיר אבו משעל

"נקמה". חלק מהכתובות שרוססו על קירות בתים

בדיר א-סודאן, לפי ראש המועצה ראפת אבו מוסא, הוצתו שתי מכוניות ורוססו כתובות גזעניות. "באחד הבתים היו ילדים. הם נבהלו מאוד מהאירוע", סיפר. "זו לא הפעם הראשונה שזה קורה באזור. לפני כחודשיים הציתו מתנחלים מכוניות במרחק של כ-200 מטרים מאתמול. באופן טבעי, התושבים מפוחדים וחרדים. כשאתה רואה אש מתפשטת ומכונית מתפוצצת, זה מפחיד. כולם נבהלו וכולם חוששים. אבל למרבה הצער, מה הם כבר יכולים לעשות?".

אבו מוסא הצביע גם על התקווה לשינוי פוליטי בישראל, שעשוי, לדבריו, להשפיע על המציאות בשטח. "אנחנו מקווים מאוד ששינוי הממשלה יוביל לשינוי משמעותי במצב". אל-קאק מכפר מאלכ נשמע פחות אופטימי: "אם תקום ממשלה חדשה ללא איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', יש לנו מעט תקווה שהתקיפות יפחתו".

לא בחלל ריק

ההצתות הלילה בכפרים הפלסטיניים מגיעות אחרי ש בריטניה ואוסטרליה הטילו בשבוע החולף סנקציות מחודשות על ישראל . הלילה אמר יו"ר בית הנבחרים המיועד בארה"ב, הדמוקרט האקים ג'פריס, כי מה שקורה ביהודה ושומרון חייב להשתנות. כשנשאל על הצעת החוק "לעצור את ההתנחלויות" (Stop the Settlements), שלא מקודמת בקונגרס, הוא השיב כי "עלינו לחולל שינוי דרמטי בכל הנוגע לכיוון שאליו הדברים מתקדמים, הן בגדה המערבית והן בעזה. המוות, ההרס והחורבן שאזרחים פלסטינים חוו בעזה הם בלתי מתקבלים על הדעת ומנוגדים לערכים האמריקניים".

הרכבים של תושבי מאלכ הוצתו ליד בתיהם ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

מלבד התגובות של ראשי המפלגות ובהם גדי איזנקוט, יו"ר ישר! שהגדיר את המעשה "טרור יהודי", הגיעה תגובה גם מצידו של ח"כ שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר. "כשנתניהו ושריו שותקים ולא פועלים נגד הטרור היהודי משיקולים פוליטיים, הם מסכנים את ביטחון אזרחי ישראל", הוא כתב. "אבל המחיר לא מסתכם בביטחון. השתיקה הזו פוגעת גם ביחסי החוץ, במעמדה הבינלאומי ובכלכלה הישראלית. בלי יחסי חוץ תקינים ובלי שותפות מסחריות בעולם, גם ההייטק והתעשייה הישראלית ישלמו את המחיר ובסופו של דבר גם כל אחד ואחת מאזרחי ישראל, בביטחון ובכיס. על ממשלת ישראל ומערכת הביטחון להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותן, כדי לעצור את הפורעים ולנקוט נגדם סנקציות קשות".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הזהיר כי "יהודה ושומרון על סף פיצוץ. מי שרוצה למנוע אינתיפאדה שלישית חייב להחליף את הממשלה הנוכחית שנותנת רוח גבית לטרור היהודי ומפקירה את הביטחון. הטרור היהודי פוגע בפלסטינים חפים מפשע ובחיילי צה"ל, ומביא את ישראל לבידוד בינלאומי חסר תקדים. בממשלה שנקים יהיה אפס סובלנות לכל טרור, פלסטיני או יהודי. נחזיר את המעצרים המנהליים, נפעל בנחישות, ביד קשה ובאפס פשרות נגד כל מי שמפעיל אלימות נגד אזרחים וחיילים".

מספר 2 ב"ביחד", יאיר לפיד, הוסיף: "הטרור היהודי הוא תוצר של הפקרות פושעת מצד ממשלת ישראל. בשתיקתם שרי הממשלה מעודדים את הפרעות האלה בכוונת מכוון. כשנקים ממשלה נטפל בטרור הזה ונחזיר את המשילות, החוק והסדר".