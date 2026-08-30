מנהיגת האופוזיציה גודרון הפשטיינסדוטיר, שהובילה את קמפיין ה"לא", טענה מנגד כי הנימוק הכלכלי מוגזם. "אלה לא בעיות שבריסל תפתור עבורנו. אלה בעיות שפוליטיקאים איסלנדים חייבים לפתור", הדגישה. גורם מוביל בקמפיין ה"לא" היה

תעשיית הדיג רבת-ההשפעה של איסלנד