נשיא צרפת עמנואל מקרון הדף היום (ד') את טענותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי מהגרים ומוסלמים עומדים מאחורי הפּרעות שנרשמו בצרפת בסוף השבוע ובימים שקדמו לו. בדבריו טען מקרון כי מנהיגים זרים, כולל כאלה הנמצאים "מעבר לאוקיינוס האטלנטי", מנסים לנצל את האקלים החברתי המתוח בצרפת לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם.
טראמפ, נזכיר, טען כבר בתחילת השבוע שעבר, במהלך ההפגנות שהוצגו כגל מחאה על התנאים בבתי הספר בצרפת, כי בפועל לא מדובר בהפגנות על המצב במוסדות החינוך, אלא בהשתלטות עוינת של מוסלמים על המדינה: "מה שקורה בצרפת אינו אלא הגירה המונית שיצאה מכלל שליטה", כתב אז טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "זה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאיסלאם שרוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה!". השבוע, אחרי המהומות בשבת שבהן נעצרו יותר מ-2,000 בני אדם וכ-3,000 חנויות נבזזו או ספגו נזק אחר, כתב טראמפ: "צרפת בוערת! ההגירה של אנשים מעולם אחר לחלוטין, אנשים עם שנאה בלב, ריסקה את המדינה הזו, שהייתה פעם גדולה. סִגרו את הגבולות שלכם וקחו שליטה, לפני שיהיה מאוחר מדי!".
היום, במהלך הביקור שהוא עורך במדינות המפרץ, הגיב מקרון על הדברים ואמר כי אחרי מעשי הביזה בפריז ובערים צרפתיות נוספות בסוף השבוע הייתה "מניפולציה זרה של מידע", וכי הדבר הוביל להצהרות בלתי מתקבלות על הדעת ומטופשות מצד אנשים רבים, "כולל מנהיגים זרים". כשנשאל על-ידי כתב אם הוא מתכוון לטראמפ השיב מקרון: "בין היתר". אחר כך הוסיף כי מעשי ההטעיה כללו הפצה של "תמונות שנוצרו בבינה מלאכותית ומציגות מראות שמעולם לא התרחשו בצרפת בפועל. היו לנו אנשים שטענו שפלשו אלינו המוני מהגרים ואיסלאמיסטים, וזה שקרי לחלוטין".
מקרון הוסיף: "העובדה היא שכל האנשים שמדברים סרה על המדינה שלנו כרגע הם אנשים שלא אוהבים את המדינה שלנו, ולכן האנשים האלה ממש מפריעים לי. כשאני רואה מנהיגים שנמצאים בעיצומם של מסעות בחירות, בין אם באזור ובין אם מעבר לאוקיינוס האטלנטי – שלעתים חוזרים בתמימות על תוכן שנוצר בבינה מלאכותית או מפיצים נרטיבים שחוגים מסוימים מנסים בבירור לקדם לגבי מה שקרה בצרפת – הם משתמשים במדינה שלנו לקמפיינים הפוליטיים שלהם. ואנחנו לא צריכים את זה".
החברה הישראלית, הסוגיה הפלסטינית והשמאל הקיצוני
יצוין כי במהלך המהומות בצרפת אכן הופצו גם תמונות שבדיעבד התברר כי נוצרו בבינה מלאכותית, בין השאר של בני זוג מבוגרים שנשדדו והושארו לכאורה רק בבגדיהם התחתונים, אולם בדבריו היום לא פירט מקרון לאילו תמונות הוא מתכוון בהקשר האיסלאמיסטי ולא אמר כיצד הוא יודע שהתוכן שקרי. הוא לא פירט גם מיהם הגורמים הזרים שהיו אחראים למניפולציות, אך שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו אמר כי משרדו יכול לספק למדינות הנוגעות בדבר את ההבהרות הנדרשות, "כדי לסייע להן להימנע מהפצה או העצמה של מידע כוזב ומהעלאת טענות חסרות שחר ברשתות החברתיות".
ראוי להזכיר כי רק בשבוע שעבר הזהיר שר החוץ בארו מניסיונות של גורמים זרים מחוץ לצרפת להתערב בבחירות לנשיאות שייערכו באפריל ובמאי, והזכיר בין הגורמים את המיליארדר אילון מאסק וכן "חֶברה ישראלית". השר הזהיר אז כי גורמים זרים "מנצלים את המחלוקות בינינו, ועושים שימוש ציני בהגירה, בחילוניות ובסכסוך הישראלי-פלסטיני ככלי נשק כדי ללבות שנאה ומתחים". בארו ציין באופן ספציפי חברה ישראלית שיצרה לדבריו חשבונות צרפתיים מזויפים "כדי לביים עימותים מלאכותיים סביב הסוגיה הפלסטינית", ונראה שהתכוון בכך לחברת BlackCore. בחודש יוני טענו הרשויות בצרפת כי חברה זו הפעילה חשבונות מזויפים וניהלה באמצעותם קמפיין השמצה נגד מועמדי מפלגת השמאל הקיצוני "צרפת הבלתי-כנועה" (LFI) של ז'אן-לוק מלנשון בבחירות המוניציפליות שנערכו במרץ. צרפת ביקשה בזמנו גם את סיועה של ישראל בחקירת העניין.
בעוד צרפת הרשמית אינה קושרת מפורשות בין מדינת ישראל לבין מבצע ההשפעה שמתנהל לכאורה בנוגע לבחירות לנשיאות, מי שכן טורח לעשות זאת הוא מלנשון, שהוא כיום אחד הפוליטיקאים החזקים בצרפת ומועמד בכיר לעלות לסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות באפריל – סיבוב שבו צופים לו הסקרים תבוסה מול מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן. בהצהרה שנשא רק אמש, ושבה התייחס לפגישה שמתכנן ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו עם כוחות פוליטיים וחברתיים שונים כדי לדון, בין השאר, בסיכונים הטמונים בבחירות בשנה הבאה, האשים מלנשון כי מקור הסיכונים הללו הוא לא אחר מאשר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו: "אנחנו לא כאן כדי לדון איתו (עם לקורנו) בסיכוני הבחירות לנשיאות, כי אנחנו יכולים לומר לו מראש מהם הסיכונים בבחירות לנשיאות – הם לא נשקפים מארגוני השמאל הקיצוני, אלא ממר נתניהו שמשפיע על הבחירות במארסיי, בטולוז, ברובה ובפריז".
בתקשורת הצרפתית ציינו כי דבריו של מלנשון נאמרו על רקע המעורבות לכאורה של אותה חברה ישראלית בבחירות המקומיות מוקדם יותר השנה, התערבות שנועדה לכאורה לפגוע בסיכוייהם של מועמדי מפלגת ה-LFI של מלנשון. ה-LFI הייתה הרוח החיה מאחורי ההפגנות שהתלקחו בשבועות האחרונים לכדי אירועים אלימים ברחובות צרפת, ורבים במערכת הפוליטית הצרפתית הטילו את האחריות לכך על מלנשון. מלנשון, נזכיר, ידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות הקיצוניות ובתמיכתו הנלהבת בפלסטינים, ובצרפת מאשימים אותו כבר שנים במתן דלק לאנטישמיות ובעידוד שנאה לישראל.
צרפת מתוחה לקראת שבת, מקרון בכלל בסעודיה
בינתיים, בזמן שבארצו נערכים כוחות הביטחון ליום נוסף של מחאת ענק בשבת, יום שעלול להידרדר גם הוא למהומות, ממשיך הנשיא מקרון במסעו במדינות המפרץ, והערב הגיע במפתיע לביקור שלא הוכרז מראש בסעודיה. מקרון הוא המנהיג המערבי הראשון שמגיע לממלכה מאז החרפת המתקפות של החות'ים עליה בתחילת אוקטובר, ונראה כי ביקורו נשמר בסוד עד לרגע האחרון מטעמי ביטחון. בסעודיה, שבה נחת אחרי ביקורים בכוויית, איחוד האמירויות, בחריין וקטאר, נפגש מקרון עם יורש העצר והשליט בפועל מוחמד בן סלמאן.
מקרון ספג בימים האחרונים ביקורת חריפה בצרפת על כך שהחליט לצאת למסע בשעה רגישה כל כך בארצו. לאורך הביקור שלו באזור הדגיש הנשיא הצרפתי שוב ושוב שהוא ממלא את תפקידו ושמטרת הנסיעה היא להבטיח אספקת סולר וגז ממדינות המפרץ כדי להפחית את מחירי הדלק, אחד הגורמים לזעם ברחוב הצרפתי.
מריאד יצא מקרון עם התחייבות מצד השלטונות הסעודיים להאריך "ככל שיידרש" את כמויות הסולר הנוספות שהובטחו, העומדות על היקף של 95,000 טונות בחודש עבור אוקטובר ונובמבר. הוא הבטיח בנוסף אספקה של 200,000 טונות סולר בחודש מאיחוד האמירויות ומבחריין. בסך הכול מדובר בכמות השווה ליותר מ-10% מהצריכה החודשית של צרפת.