ראוי להזכיר כי רק בשבוע שעבר הזהיר שר החוץ בארו מניסיונות של גורמים זרים מחוץ לצרפת להתערב בבחירות לנשיאות שייערכו באפריל ובמאי, והזכיר בין הגורמים את המיליארדר אילון מאסק וכן

"חֶברה ישראלית"

. השר הזהיר אז כי גורמים זרים "מנצלים את המחלוקות בינינו, ועושים שימוש ציני בהגירה, בחילוניות ובסכסוך הישראלי-פלסטיני ככלי נשק כדי ללבות שנאה ומתחים". בארו ציין באופן ספציפי חברה ישראלית שיצרה לדבריו חשבונות צרפתיים מזויפים "כדי לביים עימותים מלאכותיים סביב הסוגיה הפלסטינית", ונראה שהתכוון בכך לחברת BlackCore. בחודש יוני טענו הרשויות בצרפת כי חברה זו הפעילה חשבונות מזויפים וניהלה באמצעותם קמפיין השמצה נגד מועמדי מפלגת השמאל הקיצוני "צרפת הבלתי-כנועה" (LFI) של

ז'אן-לוק מלנשון