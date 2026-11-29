"הגיע טנדר לבן וירדו ממנו אנשים לבושי שחור עם אלות, ברזלים וסכינים. הרגשתי מוות וחשבתי שזהו, נגמר. הרביצו לי במקלות ועם אבנים עד שהצלחתי לברוח" – כך סיפר היום (ראשון) מוג'יר עודתאללה, בן 32 ממזרח ירושלים, אחד מעובדי חברת החשמל המזרח-ירושלמית שהותקפו אתמול על ידי פורעים יהודים כשהגיעו לתקן תשתית בכפר אל-מורייר שבאזור בנימין, בשטח C. צפו בדברים שסיפר ל-ynet:
ארבעה עובדים נפצעו בתקרית, שניים מהם ממזרח ירושלים ושניים תושבי הרשות הפלסטינית. בעקבות זאת עצרה המשטרה תשעה חשודים בתקיפה, אחד מהם חייל צה"ל.
על השתלשלות האירוע בשבת סיפר עודתאללה, תושב שועפט: "יצאנו לאזור רמאללה והתחלנו לעבוד. אחרי כמה דקות עבר רכב קטן עם שני מתנחלים. הם עשו סיבוב וחזרו. אחרי כמה דקות הגיע טנדר לבן וירדו ממנו אנשים לבושים בשחור עם אלות, ברזלים וסכינים.
"אני ישבתי במשאית, וקודם הם תקפו את שני העובדים שעמדו על הכביש. הם ברחו ואז באו אליי. הם התחילו בלזרוק זכוכית על המשאית ואז קרעו את הצמיגים ושברו את הזכוכית עם מוטות הברזל. הם נכנסו והרביצו לי עם מקלות ועם אבנים עד שהצלחתי לברוח מהדלת השנייה. הם רדפו אחריי עד שהתרחקתי מספיק. רצתי קילומטר".
תושב אחד הכפרים בסביבה סייע לו והזמין אמבולנס פלסטיני. לדברי עודתאללה, למקום הבריחה שלו הגיעו גם לוחמי מג"ב: "אחד מהם הסתכל עליי ואמר לשוטרת שלידו 'אין לו כלום'. לא הצלחתי לדבר, הייתי בהלם. נלקחתי לבית החולים והתברר ששברו לי את היד וצלעות. יש לי כאבים בכל הגוף, ואני לא מרגיש את אזור הכתף. אני לא מצליח לאכול ורק מקיא. אני מקווה שמשטרת ישראל תעשה את החקירה כמו שצריך ותעצור את כולם".
דחיפת העיתונאית הספרדית ביריחו:
זה שנים, וביתר שאת מאז תחילת כהונתה של ממשלת נתניהו ומלחמת חרבות ברזל, נתונים פלסטינים ביהודה ושומרון למתקפות אלימות, הצתות והפקעת קרקעות מצד פעילים קיצונים ממאחזים וחוות. עיקר הפעילות האלימה מתבצעת בשטחי C, הנמצאים בשליטה אזרחית מלאה של ישראל, אך בשנה האחרונה היא התרחבה גם לשטחי B ואפילו A.
מוקדם יותר היום הודיעה המשטרה כי פתחה בחקירה בעקבות תיעוד שפורסם בחו"ל ובו מתנחלים תקפו עיתונאית ספרדית שסיקרה את האירועים האלימים סביב ההתנחלות החדשה ביריחו. בתיעוד מהאירוע נראה יהודי דוחף בחוזקה את לאורה דה צ'יקלאנה מערוץ הטלוויזיה הספרדי "אינפורמטיבוס טלסינקו".