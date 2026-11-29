על השתלשלות האירוע בשבת סיפר עודתאללה, תושב שועפט: "יצאנו לאזור רמאללה והתחלנו לעבוד. אחרי כמה דקות עבר רכב קטן עם שני מתנחלים. הם עשו סיבוב וחזרו. אחרי כמה דקות הגיע טנדר לבן וירדו ממנו אנשים לבושים בשחור עם אלות, ברזלים וסכינים.

על השתלשלות האירוע בשבת סיפר עודתאללה, תושב שועפט: "יצאנו לאזור רמאללה והתחלנו לעבוד. אחרי כמה דקות עבר רכב קטן עם שני מתנחלים. הם עשו סיבוב וחזרו. אחרי כמה דקות הגיע טנדר לבן וירדו ממנו אנשים לבושים בשחור עם אלות, ברזלים וסכינים.

על השתלשלות האירוע בשבת סיפר עודתאללה, תושב שועפט: "יצאנו לאזור רמאללה והתחלנו לעבוד. אחרי כמה דקות עבר רכב קטן עם שני מתנחלים. הם עשו סיבוב וחזרו. אחרי כמה דקות הגיע טנדר לבן וירדו ממנו אנשים לבושים בשחור עם אלות, ברזלים וסכינים.

"אני ישבתי במשאית, וקודם הם תקפו את שני העובדים שעמדו על הכביש. הם ברחו ואז באו אליי. הם התחילו בלזרוק זכוכית על המשאית ואז קרעו את הצמיגים ושברו את הזכוכית עם מוטות הברזל. הם נכנסו והרביצו לי עם מקלות ועם אבנים עד שהצלחתי לברוח מהדלת השנייה. הם רדפו אחריי עד שהתרחקתי מספיק. רצתי קילומטר".

"אני ישבתי במשאית, וקודם הם תקפו את שני העובדים שעמדו על הכביש. הם ברחו ואז באו אליי. הם התחילו בלזרוק זכוכית על המשאית ואז קרעו את הצמיגים ושברו את הזכוכית עם מוטות הברזל. הם נכנסו והרביצו לי עם מקלות ועם אבנים עד שהצלחתי לברוח מהדלת השנייה. הם רדפו אחריי עד שהתרחקתי מספיק. רצתי קילומטר".

"אני ישבתי במשאית, וקודם הם תקפו את שני העובדים שעמדו על הכביש. הם ברחו ואז באו אליי. הם התחילו בלזרוק זכוכית על המשאית ואז קרעו את הצמיגים ושברו את הזכוכית עם מוטות הברזל. הם נכנסו והרביצו לי עם מקלות ועם אבנים עד שהצלחתי לברוח מהדלת השנייה. הם רדפו אחריי עד שהתרחקתי מספיק. רצתי קילומטר".