של יהודים בפאתי יריחו. בסרטון נראית לאורה דה צ'יקלאנה מוקפת על ידי קבוצת יהודים, ואז נדחפת בחוזקה על ידי אחד מהם ונהדפת אל קיר.

של יהודים בפאתי יריחו. בסרטון נראית לאורה דה צ'יקלאנה מוקפת על ידי קבוצת יהודים, ואז נדחפת בחוזקה על ידי אחד מהם ונהדפת אל קיר.

, פלסטינית בת 72, מירי של מתנחל, ושני ישראלים נפצעו. צה"ל טען אז שמדובר היה בפיגוע נגד יהודים - ולפי תחקיר שנערך נפגעה וודהה מירי "שכוון לעבר מיידי אבנים".

, פלסטינית בת 72, מירי של מתנחל, ושני ישראלים נפצעו. צה"ל טען אז שמדובר היה בפיגוע נגד יהודים - ולפי תחקיר שנערך נפגעה וודהה מירי "שכוון לעבר מיידי אבנים".