בתקשורת בספרד התפרסם אתמול (שבת) תיעוד שבו מותקפת עיתונאית ספרדייה שסיקרה את ההתרחשויות סביב ההתנחלות החדשה של יהודים בפאתי יריחו. בסרטון נראית לאורה דה צ'יקלאנה מוקפת על ידי קבוצת יהודים, ואז נדחפת בחוזקה על ידי אחד מהם ונהדפת אל קיר.
תיעוד האלימות כלפי דה צ'יקלאנה:
האירוע התרחש לפני כשבוע וחצי, אחרי תקרית שבה נהרגה פדחא וודהה, פלסטינית בת 72, מירי של מתנחל, ושני ישראלים נפצעו. צה"ל טען אז שמדובר היה בפיגוע נגד יהודים - ולפי תחקיר שנערך נפגעה וודהה מירי "שכוון לעבר מיידי אבנים".
על רקע זה החלו במקום סיורי עיתונאים זרים סביב הבתים שנרכשו על ידי תנועת נחלה. אחת מהם הייתה צ'יקלאנה, המועסקת בערוץ הטלוויזיה הספרדי "אינפורמטיבוס טלסינקו". בכתבה ששודרה אתמול נמסר כי היא הותקפה בזמן שסיקרה את תופעת ההתנכלות של מתנחלים לפלסטינים.
האירועים התרחשו כאמור על רקע כניסתן של כ-20 משפחות יהודיות לשמונה בתים בפאתי יריחו בתחילת החודש, במהלך שהובילה תנועת נחלה בגיבוי מועצת בנימין. בצה"ל הבהירו אז כי כניסת המשפחות נעשתה ללא תיאום מוקדם וללא אישור הצבא, וכי בעקבותיה נאלצו להסיט כוחות ממשימות ביטחוניות אחרות לטובת אבטחת ההתיישבות החדשה.
חשד: הציתו עשרות כלי רכב
לפנות בוקר פורעים יהודים הציתו לפי החשד מגרש מכוניות ישן בעיירה הפלסטינית צוריף, סמוך לחברון. בשריפה ניזוקו 30 כלי רכב, ולא היו נפגעים. האש כובתה. לפי הדיווחים הפלסטיניים, עשרות מתנחלים השתתפו בהצתה, שהתרחשה במוסך של תושב המקום וגם "תקפו בתים ורכוש".
חאזם גנימאת, ראש מועצת צוריף, אמר ל-ynet כי בין 25 ל-30 מתנחלים רעולי פנים תקפו בתים ורכוש פלסטיני בשני מוקדים. הוא הוסיף כי צוותי ההגנה האזרחית הישראלית הגיעו בעקבות קריאת התושבים, אך לא הצליחו להיכנס לאזור משום ששער המעבר נחסם על ידי צה"ל.
בהמשך הגיעו למקום כוחות צה"ל, המשטרה והמת"ק, והנחו את התושבים להגיש תלונה במשטרה. גנימאת קרא לממשלת ישראל ולקהילה הבינלאומית לפעול להסרת המאחזים הסמוכים לבתי התושבים: "יוצרים חיכוך ופוגעים בביטחון ובשקט של כולם, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני. הסרתם תביא יותר שקט לכולם".