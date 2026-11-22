יממה לאחר הרצח המזעזע של קוסאי אלג'ולאני בן ה-13, שנורה למוות סמוך לבית ספר במחנה הפליטים שועפט במזרח ירושלים - ואין עצורים. הנער (16) שנעצר אתמול (שבת) בכפר הפלסטיני אל-ג'יב שוחרר לאחר חקירה קצרה שהעלתה כי הוא לא קשור לרצח, ובמשטרה טוענים כי אין התקדמות בחקירה. בינתיים, משפחתו של קוסאי הביעה זעם וטענה כי המשטרה פשטה הלילה דווקא על ביתה. "במקום לתפוס את הרוצח, הם התנפלו על בני המשפחה ואזקו אותם", אמרו. "אם הקורבן היה יהודי - היו מקימים קול זעקה גדולה".

"לא הגיע לו למות"

אחד החשדות שנבדקים הוא שהרצח בוצע על רקע מאבקים בין קבוצות שונות בתחום הסמים. לטענת המשפחה, המשטרה פשטה הלילה על ביתה, אזקה כמה מבני המשפחה ואף תקפה אותם באלימות. "כשמדובר בערבי, היחס שונה לחלוטין", אמרו.

בני משפחה נוספים סיפרו כי הם עוד מתקשים להתאושש מההלם מהרצח שהתרחש לאור יום - בעוד קוסאי עם תיק הלימודים על גבו. מוסטפא אלג'ולאני, בן משפחתו של קוסאי, אמר בכאב: "אסור לעבור לסדר היום על התנהגות כזו, מי שעשה את זה הוא אדם שפל ובזוי שצריך להתבייש". לטענתו, "צריך לדרוש בכל תוקף מהרשויות לפעול בנחישות כדי למצות עמו את הדין. למה רצחו את קוסאי, באיזו זכות ובגלל איזה חטא? ילד שלא הגיע לו למות. מי נתן הזכות לקחת ממנו את חייו ואת עתידו?".

בילאל אלג'ולאני, קרוב משפחה נוסף, סיפר כי "אמו של קוסאי כלל לא רצתה לשלוח אותו לבית הספר באותו בוקר, משום שלא הרגיש טוב, אך הילד התעקש ללכת ולחזור תוך שהוא אומר 'קניתי בגדים חדשים ואני רוצה ללבוש אותם לבית הספר' - אלא שהוא יצא מהבית ולא חזר. מקרה מזעזע שהרס את כולנו".

"הרצח לא הותיר רק משפחה אחת שבורה"

קרוב משפחה אחר אמר כי "הזעזוע מורגש גם בקרב תושבי האזור. כמה מהם סיפרו כי ילדיהם חוששים כעת ללכת לבית הספר, וחלקם אף מסרבים לצאת ללימודים מחשש שייקלעו לאירוע ירי דומה. בית הספר, שאמור להיות מקום בטוח, הפך לזירת רצח שבה נגדעו חייו של ילד. מאחוריו נותרו משפחה שבורה, ילדים מפוחדים והורים ששואלים עד מתי ימשיכו להיות בסכנה - אפילו בדרכם לספסל הלימודים".

ואכן, הורים נוספים באזור סיפרו על החשש של ילדיהם ללכת לבית הספר בעקבות הרצח. "הם עדיין מתקשים לעכל את מה שראו", סיפרו הורים לילדים שהיו עדים למראות הקשים אתמול. "במקום להגיע לבית הספר כדי ללמוד, לשחק ולפגוש חברים, הם נאלצים להתמודד עם פחד וחרדה, לאחר שהיו עדים לרצח של ילד בגילם".

"גם הדרך לבית ספר הפכה למסוכנת". תיעוד הרצח





הורים אחרים שיתפו גם הם על המצוקה שאיתה הם מתמודדים. "הילדים חוזרים הביתה ומספרים שוב ושוב על הירי. הם מפחדים, שואלים הרבה שאלות ומתקשים אפילו להירדם". לדבריהם, תחושות האימה וחוסר הביטחון מורגשות היטב. "קשה לנו לראות את הילדים שלנו חיים במציאות שבה גם הדרך לבית הספר הפכה למקום מסוכן", אמרו. "הם מפחדים לצאת מהבית, לא רק ללכת לבית הספר. אנחנו לא יודעים איך להרגיע אותם ומה לענות להם".

לדבריהם, "הרצח של קוסאי לא הותיר רק משפחה אחת שבורה, אלא גם ילדים רבים שנחשפו לאירוע טראומטי, והורים שחיים כעת בחרדה מפני האפשרות שהאירוע הבא יתרחש שוב ".