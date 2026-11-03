כלפי חוץ בליכוד משדרים בתקשורת קור רוח ביחס ל אפשרות שיהדות התורה תתמוך במפלגות גוש השינוי להקמת ממשלה, ואולי אף בממשלה בראשות גדי איזנקוט, אך בשיחות פנימיות נחשפת תמונה אחרת. בזמן שביהדות התורה מתכננים ככל הנראה לא להמליץ על אף מועמד לקבלת המנדט , מקורביו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהירו בשיחות עם בעלי השפעה ברחוב החרדי כי היעדר תמיכה מפורשת בנתניהו ייחשב כסיוע בפועל ל"ממשלת שמאל".

גלריה גולדקנופף, נתניהו, אשר ( צילום: יואב דודקביץ', אלכס קולומויסקי, אביגיל עוזי )

מהשיחות עולה כי בליכוד חוששים מהאפשרות לאבד את תמיכת החרדים, והמקורבים אמרו לנציגים החרדים כי "אם ג' חלילה תימנע בבית הנשיא, ולא תהיה בעד נתניהו באופן ברור - בפועל היא ממליצה על מי שנלחם בלומדי התורה ומבזה את החרדים בלי סוף: יאיר גולן, לפיד, ליברמן והגורמים שיהיו שותפים לשלטון בישראל. חבל שזה המהלך".

בסביבת ראש הממשלה ציינו בנוסף כי כל ניסיון "להפעיל לחץ" או לנקוט בעמדה ניטרלית ברישום ההמלצות בבית הנשיא עלול "לגרור השלכות פוליטיות חסרות תקדים". כך למשל טופז לוק, יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שניסה ככל הנראה לסכסך בין החרדים לגוש השינוי, שיתף ברשת X תמונת AI שבה נראה יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן משרת את ראשי המפלגות החרדיות. לתמונה שנמחקה מחשבונו (אך נותרה בחשבון המקורי שבו פורסמה) צורף הכיתוב "ברית המשרתים". לאחר מכן לוק התנצל: "אני אוהב את הציבור החרדי. הם אחים".

כרזת ה-AI ששיתף יועץ נתניהו

עם זאת, כאמור, כלפי חוץ ממשיכים בכירי המפלגה לנסות ולמזער את הדיווחים על המתיחות מול סיעת יהדות התורה. בליכוד מגדירים את המגעים מאחורי הקלעים כחלק מטקטיקת משא ומתן רגילה לקראת הכרעת הנשיא, אך הלחץ הגובר בסביבת נתניהו מעיד על ההבנה ששינוי בעמדת החרדים עשוי להטות את הכף ולשנות את מפת הקואליציה העתידית.