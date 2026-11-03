מצעד הממליצים בבית הנשיא ייצא מחר לדרך, ויש עדיין כמה סימני שאלה: בזמן שכל חברות גוש השינוי הודיעו שימליצו על יו"ר ישר! גדי איזנקוט לראשות הממשלה, יתר המפלגות עדיין לא מסרו מה תהיה המלצתן בפני הנשיא יצחק הרצוג.
סבב ההתייעצויות יחל מחר (שלישי) אחר הצהריים, ואתמול הודיע הרצוג כי הוא יפתח אותו דווקא עם נציגי הסיעות הקטנות, בסדר עולה, כך שלמפלגות הללו יהיה פחות זמן לקבל החלטה במי לתמוך כמועמד להרכבת הממשלה. "מטרת ההחלטה - לייצר חשיבה מחוץ לקופסה", נמסר מבית הנשיא. הראשונה להגיע מחר תהיה הציונות הדתית-זהות בשעה 17:00, ואחריהן ש"ס ב-18:15 וישראל ביתנו ב-19:15.
יו"ר ישראל ביתנו הודיע אתמול שיצטרף לביחד של נפתלי בנט ולדמוקרטים וימליץ על איזנקוט, תוך שהוא מותח עליו ביקורת חריפה ואומר כי הקמפיין "האגואיסטי", כלשונו, "הוריד לנו שבעה-שמונה מנדטים". מנגד, בבלוק של בנימין נתניהו, שטרם ברור אם הוא יציב כבעבר, עדיין לא מסרו רשמית על מי ימליצו.
לציונות הדתית-זהות ולעוצמה יהודית אין אופציה לממשלה מלבד תחת נתניהו ולפי כל ההערכות הן ימליצו עליו. גם ש"ס צפויה בסבירות גבוהה להמליץ על נתניהו - אף שיו"ר המפלגה אריה דרעי לא ענה לטלפונים מיו"ר הליכוד, שפרסם אתמול הודעת תמיכה בו כדי לוודא שלא "יברח" לו. יהדות התורה, לעומת זאת, היא סיפור שונה, ושם לפי ההערכות לא ימליצו על איש.
נציגי המפלגה החרדית-אשכנזית יהיו הראשונים שיגיעו לבית הנשיא ביום חמישי, בשעה 8:30. אחריהם יגיעו ב-9:45 נציגי עוצמה יהודית, ב-11:00 הדמוקרטים, ב-12:15 רע"מ, ב-16:45 הרשימה המשותפת וב-18:00 נציגי סיעת ביחד של נפתלי בנט. נציגי שתי המפלגות הגדולות יגיעו אחרונים - ישר! ב-19:15 והליכוד ב-20:30.
מלבד חברי בלוק נתניהו, גם המפלגות הערביות - שקיבלו בבחירות האחרונות מספר שיא של 18 מנדטים - טרם מסרו רשמית על מי ימליצו, אם בכלל. עם זאת, לפי ההערכות - והצהרות קודמות - הן רע"מ והן הרשימה המשותפת ימליצו בסופו של דבר על איזנקוט.
אתמול, לראשונה מאז הבחירות, התקיימה במלון בנצרת פגישה בין הנהגות הרשימה המשותפת ורע"מ, במטרה לחזק את התיאום ולבחון שיתוף פעולה פוליטי בין הצדדים לקראת התקופה הקרובה. ככל הנראה, ההמלצה שלהן לנשיא תהיה מתואמת.
המלצת כל חברות גוש השינוי מעניקה לאיזנקוט 48 ממליצים, ואם רע"מ והמשותפת יצטרפו להמלצות - הוא כמעט בוודאות יקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה. גם אם הן לא ימליצו על איזנקוט בסופו של דבר, הוא עשוי לקבל את המנדט מהרצוג, אם יהדות התורה לא תמליץ על נתניהו. במקרה כזה, לנתניהו יהיו 46 ממליצים - פחות מלאיזנקוט. הנשיא נוהג להטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שהוא בעל הסיכוי הטוב יותר לעשות זאת, ובדרך כלל מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים.
לפני תחילת ההתייעצויות ייפגשו היום ראשי גוש איזנקוט במטרה לבחון את האפשרויות העומדות על הפרק לקראת קבלת המנדט להרכבת הממשלה. גורמים בכירים בגוש אומרים כי על הפרק נמצא באופן מיידי מה שמכונה "השתלטות על הכנסת", החלפת היו"ר אמיר אוחנה, הקמת הוועדה המסדרת וביטול חקיקה שנויה במחלוקת שהובילה הקואליציה במהלך הקדנציה החולפת.
אתמול נמסר מטעמו של הרצוג כי "הנשיא מבקש לשמוע את עמדותיהן של כלל הסיעות, ולבחון אם קיימים כיוונים נוספים או חלופות שעשויות לסייע בגיבוש הסכמות ובהרכבת ממשלה. זאת, מתוך תפיסה כי בשעה זו חשוב למצות את כלל האפשרויות, להרחיב את השיח ולבחון כל דרך שעשויה לקדם את התהליך. כמו כן, הנשיא אינו שולל סבב התייעצויות נוסף, ככל שהדבר יידרש".
עוד לפני פתיחת הקלפיות, וכפי שאמר בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", הרבה הנשיא לקרוא לראשי הסיעות לשים את המחלוקות בצד ולפעול למען ממשלת אחדות. הוא המשיך בקריאה זו גם אחרי פרסום תוצאות האמת של הבחירות, כאשר קרא לנציגי הסיעות להגיע עם "ראש ולב פתוח" לקראת ההתייעצויות אצלו.
למי שיקבל את המנדט ראשון יהיו 28 ימים להציג ממשלה. הנשיא רשאי להאריך את התקופה ב-14 ימים נוספים. אם המועמד נכשל, הנשיא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: הראשונה, להטיל את המשימה על חבר כנסת אחר, כנראה מועמד הגוש הנגדי, ל-28 ימים - ללא אפשרות הארכה.
האפשרות השנייה היא להודיע שהוא לא רואה אפשרות להרכיב ממשלה. ואז נפתחת תקופה של 21 ימים - שבהם יכולים 61 חברי כנסת לפנות לנשיא בכתב, ולבקש שיטיל את התפקיד על אחד מהם. אותו חבר כנסת יקבל 14 ימים להרכיב ממשלה. אם באף אחד מהתהליכים האלה לא תושבע ממשלה, הכנסת תתפזר אוטומטית - וישראל שוב תלך לבחירות.