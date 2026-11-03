לציונות הדתית-זהות ולעוצמה יהודית אין אופציה לממשלה מלבד תחת נתניהו ולפי כל ההערכות הן ימליצו עליו. גם ש"ס צפויה בסבירות גבוהה להמליץ על נתניהו - אף שיו"ר המפלגה אריה דרעי לא ענה לטלפונים מיו"ר הליכוד, שפרסם אתמול הודעת תמיכה בו

כדי לוודא שלא "יברח" לו