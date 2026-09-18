בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל היום (שישי) את העתירה שהגיש עו"ד דניאל מירסקי על תנאי מעצרה של אגם צרפי - הנאשמת במעורבות ברצח בניהו רזי - ודחה את עמדת שב"ס, שפרסם לאחרונה

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל היום (שישי) את העתירה שהגיש עו"ד דניאל מירסקי על תנאי מעצרה של אגם צרפי - הנאשמת במעורבות ברצח בניהו רזי - ודחה את עמדת שב"ס, שפרסם לאחרונה