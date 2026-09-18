בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל היום (שישי) את העתירה שהגיש עו"ד דניאל מירסקי על תנאי מעצרה של אגם צרפי - הנאשמת במעורבות ברצח בניהו רזי - ודחה את עמדת שב"ס, שפרסם לאחרונה תיעוד משפיל שלה מהמעצר.
בית המשפט ביקר בחריפות את פעולות הסוהרים בסרטון ההתעמרות באגם ועל הוצאתו משב"ס, והנחה את שב"ס לבחון את האירוע. כמו כן, ניתנה הוראה לבחון את הבקשה לאפשר לה לשוחח עם הוריה, בניגוד לאיסור הגורף.
בנוסף, אסר בית המשפט על החזקתה בהפרדת יחיד, ותקופת ההפרדה הזוגית קוצרה מ-30 יום ל-6 ימים נוספים.
מטעם ההגנה נמסר: "מצופה מסוהרי שב"ס לכבד את עצמם, את החוק ואת חזקת החפות של אגם, בעוד הניסיון להעמיס על כתפיה הצעירות אחריות לאסון באישום גבולי מקומו להתברר בבית המשפט; ולהימנע מאובדן העשתונות ומהרמה המקצועית הנמוכה שנראתה בסרטון ובהדלפתו, שאינה מכבדת את שב"ס ואנשיו".
צרפי, חיילת בת 19 מירושלים הנאשמת ברצח בניהו רזי ובחבלה בכוונה מחמירה, תועדה במסדרונות שב"ס כשסביבה לוחמים רעולי פנים עם קסדות ומגנומטרים. הם נראים בין היתר מחפשים בתוך שקית, שבה נמצאים חפציה האישיים, כולל מוצרי היגיינה נשית. לצד הפרסום ה"בלעדי" של הסרטון נכתב - "מדיניות השר בן גביר: אגם צרפי מקבלת יחס של מחבלים".
ל-ynet נודע כי התיעוד המשפיל של צרפי פורסם יממה לאחר העתירה שהגישה על תנאי כליאתה.