נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיבל הערב (יום ה') בבית הלבן את פניו של נשיא סין שי ג'ינפינג, לפסגה ראשונה ביניהם בוושינגטון זה יותר מעשור, והשנייה השנה, לאחר פגישתם בחודש מאי בבייג'ינג. המפגש בין מנהיגי שתי הכלכלות הגדולות בעולם נערך כשברקע שורה ארוכה של מחלוקות נפיצות ביניהן – משיבושי הסחר הבינלאומיים והמרוץ המטריד לבינה המלאכותית, דרך שאלת טייוואן ועד המלחמה באיראן, הממשיכה לטלטל את שוק הנפט העולמי.
אף שהיחסים בין שתי המעצמות מתוחים כבר שנים, טראמפ מקפיד להדגיש כי יחסיו האישיים עם מקבילו הסיני מצוינים, והוא מקווה לרתום אותם כדי לשכנע את בייג'ינג להפעיל את כובד משקלה בסוגיות הבוערות מבחינת וושינגטון. טראמפ ביקש לגמול לשי על קבלת הפנים המפוארת שלה זכה בסין בחודש מאי, ועשה מאמצים ניכרים להרשימו: הוא וידא כי הקמתו של מנחת מסוקים חדש במדשאה הדרומית של הבית הלבן תושלם עוד טרם הביקור, ואמש בא לקבל באופן אישי את פניהם של שי ורעייתו פנג לי-יואן עם נחיתתם בבסיס אנדרוז. הייתה זו הפעם הראשונה שבה נשיא אמריקני מקבל שם מנהיג זר מאז פגש ברק אובמה את האפיפיור פרנסיסקוס ב-2015.
הערב קיבלו הנשיא טראמפ והגברת הראשונה מלניה את את נשיא סין ורעייתו בכניסה לבית הלבן, וצעדו עמם ממכוניתו של שי על גבי שטיח אדום שנפרס לכבודם. בדברים שנשאו השניים בפתח השיחות הדגישו שניהם את הקשר הבין-אישי שלהם, וטראמפ הכריז: "מאז שנבחרתי לראשונה לנשיא ב-2016 הנשיא שי ואני רקמנו ידידות נפלאה באמת, המושתתת על כבוד הדדי ועל האינטרסים החיוניים של עמינו". הנשיא האמריקני הוסיף כי הוא גאה ביחסי המדינות וציין: "אנחנו עובדים למען יחסי סחר מאוזנים יותר, ונדון גם בעניינים ביטחון, טכנולוגיה ובינה מלאכותית".
שי מצידו בירך את ארה"ב לרגל שנת ה-250 לעצמאותה, וציין כי סין וארה"ב הן שתיהן מדינות גדולות עם עמים נהדרים. "אני כאן כדי לקדם את הידידות שלנו ולהרחיב את שיתוף הפעולה. לסין ולארה"ב יש אחריות לקדם את הפיתוח האנושי", אמר הנשיא הסיני. בהתייחסו למתח המובנה בין המדינות הוסיף שי: "התחרות צריכה להיות בריאה ולהישמר בגבולות הטעם הטוב. זה צריך להיות מרוץ של הדבקת קצב הדדית, ולא קרב היאבקות שבו צד אחד מנצח והאחר מפסיד". כמחווה של רצון טוב הודיע שי כי ארצו תשלח שני דובי פנדה לגן חיות באטלנטה, וכי הם ישמשו "שגרירים של ידידות".
"חוק הג'ונגל" והפיקוח האנושי על ה-AI
סוגיית הבינה המלאכותית תופסת מקום מרכזי בשיחות, על רקע הדאגה הגלובלית מאובדן מקומות עבודה ואף מסיכונים קיומיים לאנושות. טראמפ הבהיר מוקדם יותר בפוסט ברשתות החברתיות כי הטכנולוגיה – שאותה הוא מנסה למתג מחדש כ"סופר-אינטליגנציה" – תעמוד בראש סדר היום, אך אותת כי הוא אינו מעוניין ברגולציה חדשה: "אני רוצה להשאיר את המצב בדיוק כפי שהוא. זו גם עמדתה של סין". שי התייחס הערב אף הוא לנושא והדגיש את הצורך בפיקוח אנושי: "יש לנו הן היכולת והן האחריות לפתח ולנהל את ה-AI לטובה, ולהבטיח שפיתוח הבינה המלאכותית יהיה תמיד תחת שליטה אנושית וישרת את רווחתם של בני האדם". שרי האוצר של המדינות, שנפגשו מוקדם יותר השבוע, אף דנו בהצעה אמריקנית לכינון "מנגנון דיווח" חדש לתקריות בינה מלאכותית שעלולות להשפיע על הביטחון הלאומי. עם זאת, אנליסטים מעריכים כי התחרות הטכנולוגית העזה תצמצם את היכולת של שתי המדינות להגיע להסכמות מעבר לרמה ההצהרתית.
בזירת הסחר, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע ברשת "פוקס ניוז" כי הצדדים סיכמו להאריך בחודשיים – עד ל-10 בינואר – את שביתת הנשק שהוכרזה למשך שנה במלחמת הסחר בין שתי המדינות ושנחתמה אשתקד בדרום קוריאה והייתה אמורה לפוג ב-10 בנובמבר. הם מקווים לגבש הסכם בר-קיימא יותר בהמשך. לשני המנהיגים יש תמריץ ברור להקפיא את מלחמת הסחר: מפלגתו הרפובליקנית של טראמפ סובלת מסקרים חלשים לקראת בחירות אמצע הכהונה בנובמבר ואינה יכולה להרשות לעצמה זעזועים כלכליים, בעוד שי מתמודד עם כלכלה מקומית מקרטעת לצד ייצוא הייטק חזק. עם זאת, הנשיא הסיני מצדו ממשיך לדרוש את הקלת הגבלות הייצוא האמריקניות על שבבים מתקדמים ביותר.
בסוגיות המדיניות והגאופוליטיות הדרך לפריצת דרך נראית עדיין חסומה. סין הבהירה כי היא רואה בטייוואן – שאותה היא מחשיבה לשטח ריבוני שלה ומתחייבת לספח בכוח במידת הצורך – את הסוגיה הרגישה ביותר ביחסים, ושי צפוי ללחוץ על טראמפ לעצור לצמיתות את מכירות הנשק לאי. ארה"ב מחויבת בחוק לספק לטייוואן אמצעי הגנה, אך בעלות בריתה של וושינגטון באסיה חוששות שטראמפ יפחית את תמיכתו בטיאפיי בתמורה להישגים כלכליים בשיחות עם סין. זאת לאחר שבפגישתם במאי כבר עיכב טראמפ אישור של עסקת נשק בשווי 14 מיליארד דולר לטייוואן, ואף הגדיר את סוגיית האי כ"קלף מיקוח טוב מאוד" מול בייג'ינג.
על הפרק בשיחות בין טראמפ לשי במהלך ביקורו צפויה לעמוד גם סוגיית המלחמה באיראן. טראמפ טען בחודשים האחרונים כי לסין, התלויה בנפט מהמפרץ יותר מאשר ארה"ב, יש שלל מנופים להביא את טהרן להיכנע לתנאים שהציבה וושינגטון לסיום המלחמה, שנמשכת זה כמעט שבעה חודשים. עם זאת לפי שעה אין סימנים שבייג'ינג מוכנה לעשות כן. סין מתחה ביקורת חריפה על הפעולה הצבאית של ארה"ב וישראל נגד איראן, ושי אף הזהיר בשעתו כי העימות מאותת על חזרה ל"חוק הג'ונגל". בייג'ינג הביעה דאגה עמוקה גם מהמבצע שעליו הורה טראמפ בוונצואלה, ושבו לכד בינואר הצבא האמריקני את הנשיא ניקולס מדורו, הדיח אותו מהשלטון והביא אותו למשפט בניו יורק בגין עבירות טרור וסחר בסמים.
למרות הוראת השופט: כתבים שוב לא הוכנסו לבית הלבן
הערב ייפגשו שני הנשיאים לארוחת ערב ממלכתית חגיגית בחדר המזרחי של הבית הלבן, לאחר שטראמפ הביע צער על כך שאולם הנשפים המתוכנן שלו טרם הושלם בזמן. מלניה טראמפ מסרה כי עיצוב האירוע "יישען על המשמעות התרבותית ארוכת השנים שיש לצבע האדום לאורך ההיסטוריה הסינית", והארוחה תיפתח בהרמת כוסית לזכר "הרמת הכוסית לשלום" ההיסטורית בין ריצ'רד ניקסון לג'ואו אנלאי ב-1972. ברשימת המוזמנים בולטים ענקי עמק הסיליקון – בהם ג'ף בזוס מאמזון, ג'נסן הואנג מאנבידיה ומארק צוקרברג ממטא.
קבלת הפנים המפוארת שעורך טראמפ למנהיג הסיני עוררה ביקורת מצד מחוקקים משתי המפלגות הגדולות בארה"ב ומצד בעלי ברית של הממשל. הסנאטור הרפובליקני רוג'ר וויקר ממיסיסיפי אמר למשל: "למען האמת, אילו הבית הלבן היה מבקש את עצתי הייתי מציע לנשיא שלא להזמין את שי ג'ינפינג לוושינגטון לקבלת פנים כה מפוארת כאן בארה"ב, על רקע כל הסוגיות המטרידות שיש לנו עם הנשיא שי ועם המפלגה הקומוניסטית הסינית".
על פסגת הנשיאים המשיך להעיב הערב העימות החריף של טראמפ עם התקשורת האמריקנית. שעות ספורות בלבד אחרי שהשופט הפדרלי טים קלי הקפיא ל-14 יום את האיסור שהטיל הנשיא על כניסת כתבי CNN, MS NOW ו"פוליטיקו" לבית הלבן, בנימוק שמדובר בצעד שככל הנראה אינו חוקתי ושפוגע בזכויותיהם להליך הוגן, נחסמה שוב כניסתם של עיתונאי שלושת הגופים לשטח המשכן. כלי התקשורת עתרו מיד בדרישה לקיים דיון דחוף מול השופט לנוכח מה שנראה כהפרת הצו. על רקע זה החריף גם חרם הסולידריות שעליו הכריז תא כתבי הבית הלבן, והתא סירב להציב מצלמות לסיקור משותף (pool) של קבלת הפנים שנערכה לשי במדשאה הדרומית. רשתות הטלוויזיה הגדולות, ובהן "פוקס ניוז" השמרנית ו-CNN, אף נמנעו מלהעביר בשידור חי את טקס הגעתו של המנהיג הסיני. בחלוף כמה שעות עדכנו CNN, "פוליטיקו" ו-MS NOW שאנשיהן הורשו להיכנס, אולם הסיבה לכך שהדבר נמנע מהם לפני כן אינה ברורה.