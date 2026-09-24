בזירת הסחר, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע ברשת "פוקס ניוז" כי הצדדים סיכמו להאריך בחודשיים – עד ל-10 בינואר – את שביתת הנשק שהוכרזה למשך שנה במלחמת הסחר בין שתי המדינות ושנחתמה אשתקד בדרום קוריאה והייתה אמורה לפוג ב-10 בנובמבר. הם מקווים לגבש הסכם בר-קיימא יותר בהמשך. לשני המנהיגים יש תמריץ ברור להקפיא את מלחמת הסחר: מפלגתו הרפובליקנית של טראמפ סובלת מסקרים חלשים לקראת

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