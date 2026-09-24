שופט פדרלי בארה"ב הורה הבוקר (יום חמישי) לנשיא דונלד טראמפ לחדש את הגישה של כתבי הרשתות CNN ו-MS NOW (לשעבר MSNBC), וכן אתר החדשות "פוליטיקו", לבית הלבן - ימים אחדים אחרי ההחלטה הדרמטית של טראמפ לאסור עליהם להיכנס למעונם הרשמי של נשיאי ארה"ב, בטענה שהם מפיצים נגדו "פייק ניוז".
השופט טימות'י קלי, שמונה על ידי טראמפ בכהונתו הראשונה, קבע כי סביר שהחרם של הנשיא על שלושת גופי התקשורת אינו חוקתי. הוא חתם על הצו שמחייב את הבית הלבן לחדש את הגישה שלהם למתחם אחרי דיון שנערך אמש בעתירה שהגישו שלושת כלי התקשורת נגד החרם, בטענה שהוא מפר את חופש העיתונות המעוגן בתיקון הראשון לחוקה ואת זכותם להליך הוגן, וכן את זכותו של הציבור כולו לסיקור עיתונאי עצמאי על מעשי הממשל. בהחלטתו קבע השופט כי שלילת אישורי הכניסה של כתבי הרשתות לבית הלבן אכן נעשתה ללא "הליך הוגן ההולם את דרישות החוקה", והוסיף כי "כלל האצבע" הוא ש"יש להודיע לאנשים ולאפשר להם להשמיע את טענותיהם לפני שהממשלה שוללת מהם זכות המוגנת בחוקה".
טראמפ, נזכיר, הודיע על החרם על שלושת כלי התקשורת בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social ביום שישי האחרון, ובו כתב כי האיסור נכנס לתוקף באופן מיידי - וכבר למחרת אכן נחסמו כתבי CNN, פוליטיקו ו-MS NOW בכניסה לבית הלבן, ותגי אישור הכניסה העיתונאי שלהם הוחרמו. טראמפ טען בפוסט המקורי שלו כי שלושת גופי התקשורת מפיצים "סיפורים שקריים", אבל בדיון אמש כבר טענו נציגיו בפני השופט שהחרם מוצדק לכאורה בשל הצורך להגן על הביטחון הלאומי. הם האשימו כי שלושת כלי התקשורת "סוחרים בשקרים" וכי הם מסכנים לכאורה את הביטחון הלאומי בפרסום של מידע מסווג או רגיש, אם כי בארה"ב אין כל חוק האוסר על פרסום של מידע כזה (בניגוד לישראל, לא קיים שם מערך צנזורה). "גישה לבית הלבן היא פריבילגיה - לא זכות", טען הממשל בתגובתו לעתירה.
נציגי הממשל הזכירו בהקשר זה את דיווחיהן של הרשתות המוחרמות בכל הנוגע למיזמי הבנייה שטראמפ מקדם בבית הלבן - מיזמים שלטענתו נחוצים גם ביטחונית - וכן סביב המלחמה באיראן והמחסור בתחמושת בצבא האמריקני. הדיווחים בנוגע למחסור בתחמושת עוררו במיוחד את זעמו של הנשיא, אבל הם אומתו על ידי ממשלו שלו בדו"ח שפרסם לאחרונה מבקר משרד ההגנה. נציגי טראמפ טענו עוד בדיון אמש שהממשל כן עמד בזכות של שלושת גופי התקשורת להליך הוגן וטענו כי נשלחו אליהם מכתבים המסבירים את ההחלטה - אבל בדיון התברר כי המכתבים נשלחו רק כמה ימים אחרי שהחרם כבר נכנס לתוקף.
כבר בדיון אמש אותת השופט קלי כי הוא תומך לכל הפחות בטיעון של העותרים בדבר פגיעה בזכותם של כלי התקשורת להליך הוגן, מפני שטראמפ הכריז על החרם בריש גלי ומבלי להעניק להם הזדמנות נאותה להשיב לטענותיו. קלי הזכיר פרשה קודמת ב-2018 שגם בה פסק נגד טראמפ - אחרי שהנשיא סילק מהבית הלבן את כתב CNN דאז ג'ים אקוסטה, בעקבות עימות סוער שהיה בין השניים. קלי קבע בפסיקתו אז שהופרה זכותו של אקוסטה להליך הוגן, והורה לחדש את אישור הכניסה שלו לבית הלבן.
טראמפ עצמו תקף את השופט בימים האחרונים, אחרי שהתברר כי הוא זה שידון בעתירה של שלושת גופי התקשורת, והבטיח לערער אם זה יוציא צו האוסר על המשך החרם: "הם קיבלו שופט מצוין, מבחינתם, אדם שפסק לטובת ג'ים אקוסטה, שכעת נראה כי נעלם מעל פני כדור הארץ. שמו של השופט הוא טים קלי, ולמרבה הצער הוא מונה לתפקיד על ידי 'טראמפ'", כתב הנשיא. בפוסט נוסף שפרסם אמש כינה טראמפ את קלי "שופט לא נאמן", ותקף שוב את CNN ואת MS NOW, אותה כינה MS NDC, תוך שימוש בראשי התיבות של הוועדה הדמוקרטית הלאומית. טראמפ טען של-CNN ול-MS NOW יש "אובססיית טראמפ" וכתב: "הם כולם חולים, בוגדנים ומטורפים!". לדבריו, אסור שלכלי תקשורת תהיה היכולת "לדווח או לכתוב באופן קבוע ב-ד-י-ו-ת וש-ק-ר-י-ם".
החרם של טראמפ הביא לשיא את המלחמה שהוא מנהל נגד התקשורת בארה"ב מאז שחזר לבית הלבן בשנה שעברה. אף שגם בכהונתו הראשונה נהג לתקוף את התקשורת הממסדית, והיה זה שהפך בעשור שעבר את המונח "פייק ניוז" למונח שגור בפי כל, נראה שבכהונתו השנייה הוא הסלים את צעדיו. בין היתר הגיש שלל תביעות נגד עיתונים ורשתות טלוויזיה שפרסמו דיווחים בעייתיים מבחינתו, כמו תביעת ענק של 10 מיליארד דולר נגד "וול סטריט ג'ורנל" שדיווח על ציור של אישה עירומה ששלח כברכת יום הולדת לפדופיל ג'פרי אפשטיין; לחץ על רשות התקשורת הפדרלית (FCC) להעניש רשתות ששידרו תכנים שלא לרוחו, וניסה למשל להביא לביטול תוכנית הלייט-נייט של ג'ימי קימל. ככלל טראמפ מרבה לעלוב בעיתונאים – בפרט עיתונאיות – כאשר אלו מפנים אליו שאלות קשות.
החרם שעליו הכריז טראמפ בסוף השבוע שעבר עורר סערה גדולה בארה"ב, ופרשנים הזהירו כי המלחמה של טראמפ בתקשורת עלולה ליצור "אפקט מצנן" לעיתונאים ברחבי העולם. שלל כלי תקשורת אמריקניים פרסמו הודעות סולידריות עם CNN, פוליטיקו ו-MS NOW, ולאות מחאה גם רשתות הטלוויזיה הגדולות האחרות - ABC, CBS, NBC ו"פוקס ניוז" - השהו את שירות הסיקור המשותף של הנשיא, שירות שבו כתבי הרשתות מלווים את הנשיא ומעבירים בשידור ישיר אירועים שבהם הוא משתתף. בעקבות החרם הנגדי דבריו של טראמפ בטקס חניכת מנחת המסוקים החדש בבית הלבן ביום שלישי האחרון נישאו מבלי שנשמעו בשידור הישיר שהועבר משם. ברשת "ניוזמקס" האמריקנית, שסיקרה את האירוע, אמרו כי מדובר בדוגמה קלאסית לכך שההתקפות של טראמפ על התקשורת "חוזרות אליו כבומרנג במידה מסוימת".
החרם של טראמפ מגיע גם על רקע תסכולו הגובר משלל הדיווחים על ההסתבכות שלו במלחמה מול איראן והזינוק במחירי הנפט, שהביאו לשפל את התמיכה בו בסקרים - ופוגעים דרמטית בסיכויי הרפובליקנים לשמור על השליטה בקונגרס בבחירות האמצע בנובמבר הקרוב.