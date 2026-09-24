השופט טימות'י קלי, שמונה על ידי טראמפ בכהונתו הראשונה, קבע כי סביר שהחרם של הנשיא על שלושת גופי התקשורת אינו חוקתי. הוא חתם על הצו שמחייב את הבית הלבן לחדש את הגישה שלהם למתחם אחרי דיון שנערך אמש ב

עתירה שהגישו שלושת כלי התקשורת נגד החרם