מהרגע הראשון שבו נכנס בסערה לפוליטיקה האמריקנית, אחת המעלות הפוליטיות הגדולות ביותר של דונלד טראמפ הייתה יכולתו להקסים ולשלהב את הקהל בעצרות שלו, עם נאומים שלוחי רסן שבהם הוא נוהג לחרוג מהנאום הכתוב שלו, אבל בימים האחרונים נשיא ארה"ב מעורר שוב ושוב הרמת גבה במחמאות שהוא מרעיף על המראה הגברי של כמה מהמועמדים בבחירות אמצע הכהונה הקרובות, ובפרט של מועמד ספציפי: הסנאטור הרפובליקני באוהיו ג'ון יוסטד, שכעת בכל עצרת מספר הנשיא לתומכיו כיצד "הסתכלתי לו על התחת" וכיצד הופתע מגופו השרירי. צפו במקטע שפרסמה CNN המאגד את ההתבטאויות האחרונות של טראמפ על המראה של כמה וכמה גברים:
טראמפ כבר התבטא לא אחת בעבר על המראה החיצוני של גברים אחרים בעצרות שלו, לעיתים באופן מחמיא ולעיתים באופן מזלזל, אבל לאורך החודש האחרון הוא נשמע נלהב הרבה יותר בתיאורים שלו, ומרבה לשבח את המראה של הסנאטור ג'ון יוסטד, בן 59 שמונה אשתקד על ידי מושל אוהיו להחליף את מקומו בסנאט של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, וכעת מתמודד בבחירות מיוחדות על השלמת כהונתו של ואנס, לשנתיים בלבד, אבל בסקרים משתרך בפער קטן אחרי המועמד הדמוקרטי והסנאטור לשעבר שרוד בראון – וטראמפ התגייס לקמפיין בניסיון להציל את המושב שלו וכך גם את הרוב הרפובליקני בסנאט, שנמצא בסכנה.
ההתבטאות הפומבית הראשונה של טראמפ סביב המראה של יוסטד, שבצעירותו היה שחקן פוטבול באוניברסיטת דייטון, הייתה כבר ב-3 באוקטובר, בעצרת באוהיו שבה סיפר מאמן הפוטבול לשעבר ג'ון גרודן על עברו האתלטי של יוסטד. "אני שומע שהיית שחקן פוטבול נהדר, ג'ון", אמר טראמפ בהמשך האירוע. "אף אחד לא סיפר לי שהיית ספורטאי מצטיין. עכשיו אני מסתכל עליו... לא ידעתי שהוא היה ספורטאי אלוף. וואו... שחקן הגנה אחורית. וואו". תשעה ימים אחר כך, בעצרת נוספת באוהיו, טראמפ כבר נשמע נלהב הרבה יותר, וסיפר לקהל כיצד בחן היטב את גופו של יוסטד: "אני לא עושה את זה עם גברים לעיתים קרובות. התחלתי לבחון את הגוף שלו כי לא ידעתי שהוא ספורטאי מצטיין, והסתכלתי עליו ובחנתי אותו מלמעלה למטה. הסתכלתי על התחת שלו, והסתכלתי לו על הכול. ואז הסתכלתי על הידיים שלו. תסתכלו על הידיים שלו. יש לו מעין טפרים כאלה. ואז הבנתי. אתה ספורטאי מצטיין".
בעצרות הבאות שלו חזר טראמפ על הסיפור הזה, ובכל פעם הצליח לסחוט גל צחוק מקהל תומכיו. בעצרת בשבת האחרונה בקנטקי הוא "שיפץ" מעט את הסיפור, וטען כי אחרי שטפח על כתפו של יוסטד היא הייתה כל כך שרירית ונוקשה עד שידיו כאבו. "בחנתי לו את התחת, ואז הסתכלתי על הכתפיים שלו. הסתכלתי על כפות הרגליים שלו. הסתכלתי על היד שלו. הסתכלתי על קו הלסת שלו. בחנתי אותו. איזה קו לסת יש לו. יהיה לכם מזל רע מאוד אם תבחרו להתקוטט איתו בבר. אחר כך טפחתי לו על הכתף, והיא הייתה כמו חתיכת פלדה. אני עדיין מתאושש מזה", הוא אמר, תוך שהוא מנופף בכפות ידיו כאילו הן כואבות. טראמפ טען בהמשך כי בזכות דבריו, כעת רבים יודעים על עברו הספורטיבי של יוסטד, באופן שחיזק לכאורה את התמיכה בו: "ברכות, עכשיו הם סוף-סוף יודעים".
המחמאות הללו מעוררות כאמור פליאה במערכת הפוליטית האמריקנית, ואפילו סגנו של טראמפ ואנס צחק עליהן בעצרת שערך אמש גם הוא באוהיו, כחלק מהניסיון של הרפובליקנים לעודד את תומכיהם לצאת ולהצביע ליוסטד. "אל תדאגו, אני לא הולך לדבר על התחת של ג'ון יוסטד, אני לא מדבר על זה", הוא אמר בחיוך. גם ברני מורנו, שמחזיק במושב השני של אוהיו בסנאט, התלוצץ באירוע שערך למען יוסטד ביום ראשון: "שלא כמו הנשיא של ארה"ב, אני לא הולך להתייחס לאנטומיה שלו, אבל כן אומר לכם שהוא סנאטור מאוד מאוד טוב, ואני צריך אותו שם כשותף שלי על מנת להבטיח שנשלים את העבודה שכולכם רוצים שתיעשה". הלילה השמיע לצופיו גם הקומיקאי ג'ימי פאלון קטע מעצרת נוספת של טראמפ בצפון קרוליינה שגם בה שיבח את מראהו של יוסטד (ותיאר את הישבן של הסנאטור כ"גוש של שרירים"). "טראמפ היה כמו: 'טוב, סקר אחד בדיוק עלה'", עקץ פאלון, תוך שהוא עושה שימוש במילה poll המזכירה את המילה pole – שמשמעותה "מקל" או "עמוד" – ברמיזה לאיבר מינו של הנשיא.
אבל יוסטד הוא לא היחיד שטראמפ מרעיף שבחים על המראה החיצוני שלו, ובעצרת בקנטקי בסוף השבוע הנשיא התייחס גם למראה של אחד המועמדים שם לבית הנבחרים, אד גלריין, שהביס בפריימריז את המורד הרפובליקני האנטי-ישראלי תומאס מאסי, אחרי שזכה בתמיכת טראמפ. "הייתי צריך מישהו שנראה טוב, ואז הבחור הזה נכנס דרך הדלת", הוא נזכר באופן שבו בחר לתמוך במועמדותו של גלריין. "אמרתי, תסתכלו על הבחור היפה הזה".
יום לפני כן, בעצרת בג'ורג'יה, טראמפ התייחס למראה החיצוני של הסנאטור ג'ון אוסוף, כוכב עולה במפלגה הדמוקרטית שצפוי לפי הסקרים לנצח בקלות יחסית את יריבו הרפובליקני במרוץ על המושב שלו, מייק קולינס. הפעם טראמפ התבטא באופן שלילי על אוסוף: "מישהו אמר לי שהוא גבר שנראה טוב. אני לא חושב שהוא נראה טוב. אני חושב שדווקא מייק קולינס נראה טוב – הוא כולו גבר. כולו גבר. אני לא בטוח לגבי אוסוף". טראמפ טען עוד כי הסנאטור הדמוקרטי נראה כמו "פי ווי הרמן", הדמות הקומית שגילם השחקן פול רובנס ושהפכה לפופולרית בתרבות האמריקנית במאה שעברה.
לא רק על דמוקרטים השמיע טראמפ אמירות ביקורתיות ביחס למראה שלהם, ובכמה מקרים קרא לבוחרים בטקסס להתעלם מהמראה החיצוני של המועמד הרפובליקני במרוץ על המושב בסנאט שמתנהל שם, קן פקסטון, שגם הוא משתרך בסקרים מאחורי המועמד הדמוקרטי ג'יימס טלריקו, שמקווה לחולל מהפך היסטורי במעוז השמרני הענקי. "האמת היא שיש כאלה שאולי לא אוהבים את האופן שבו הוא מתלבש. אני לא אוהב אותו", אמר טראמפ באירוע בחירות בחודש שעבר על פקסטון, מועמד שנחשב לחלש במיוחד על רקע היסטוריה של טענות לשחיתות. "יכול להיות שהוא לא הגבר הנאה ביותר שראיתי בחיי. אבל אתם יודעים מה הוא כן? הוא התובע הכללי הטוב ביותר באמריקה", הוסיף הנשיא, שציין כי יועציו ביקשו ממנו שלא להתייחס למראה של פקסטון, אבל לדבריו הוא היה חייב להביע את עמדתו מפני ש"זו האמת".
בעצרת בסוף השבוע האחרון בג'ורג'יה טראמפ שיבח מנגד את מראהו של ריק ג'קסון, שרץ שם לתפקיד המושל: "אני דווקא חושב שריק ג'קסון הוא בחור נאה מאוד, מכובד, בעל מראה מרשים". בהמשך, כשדיבר על הצבא ועל השינויים שחולל בו שר ההגנה פיט הגסת', ששם דגש גדול על כושר גופני, אמר הנשיא: "עכשיו מותר שיהיו לנו חיילים גדולים, חזקים ונאים". גם בחודש מאי, בנאום שנשא בטקס הסיום באקדמיה של משמר החופים האמריקני, התרשם טראמפ מהמראה הפיזי של הלוחמים, וכשבירך את אחד המצטיינים מביניהם על תוצאות מבחני הכושר שלו אמר: "וואו, הבחור הזה בטח משהו מיוחד. אני חושב שנצטרך להזמין אותו לעלות לכאן. עלה לכאן בבקשה. אני רוצה לראות. אני רוצה לבחון אותך מקרוב".
הבחירות לקונגרס, נזכיר, ייערכו ב-3 בנובמבר במסגרת מה שמכונה "בחירות האמצע" – הבחירות שמתקיימות אחת לארבע שנים באמצע כהונתו של נשיא מכהן, ונתפסות במידה רבה כמשאל עם על תפקודו. במסגרת הבחירות יעמדו לבחירה מחדש כל 435 המושבים בבית הנבחרים, הבית התחתון של הקונגרס, שחבריו נבחרים לכהונה של שנתיים; ושליש מ-100 המושבים בסנאט, שחבריו נבחרים לכהונה בת שש שנים. כיום מחזיקים הרפובליקנים ברוב דחוק מול הדמוקרטים בבית הנבחרים – 218 מול 214 (יחד עם עצמאי אחד שנוטה לצד הרפובליקני ושני מושבים פנויים בעקבות התפטרויות), ובסנאט יש להם רוב של 53 מושבים מול 47. על רקע יוקר המחיה והמלחמה באיראן, שאינה פופולרית בקרב האמריקנים, הסקרים מעידים על מרוצים צמודים מאוד גם במעוזים רפובליקניים מסורתיים כמו טקסס וקנזס, ובממשל יש חשש ממשי מאובדן השליטה בשני בתי הקונגרס, באופן שיקשה מאוד על טראמפ בשנתיים שנותרו לכהונתו.