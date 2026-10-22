מהרגע הראשון שבו נכנס בסערה לפוליטיקה האמריקנית, אחת המעלות הפוליטיות הגדולות ביותר של דונלד טראמפ הייתה יכולתו להקסים ולשלהב את הקהל בעצרות שלו, עם נאומים שלוחי רסן שבהם הוא נוהג לחרוג מהנאום הכתוב שלו, אבל בימים האחרונים נשיא ארה"ב מעורר שוב ושוב הרמת גבה במחמאות שהוא מרעיף על המראה הגברי של כמה מהמועמדים ב

בחירות אמצע הכהונה

הקרובות, ובפרט של מועמד ספציפי: הסנאטור הרפובליקני באוהיו ג'ון יוסטד, שכעת בכל עצרת מספר הנשיא לתומכיו כיצד "הסתכלתי לו על התחת" וכיצד הופתע מגופו השרירי.