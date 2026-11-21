סרטון שפורסם בסוף השבוע ברשתות תיעד לפי החשד כמה יהודים יורדים מטנדר באזור השומרון וגונבים ארגזי פירות וירקות מבסטה פלסטינית בכפר פנדקומיה שסמוך לג'נין. היהודים תועדו מעמיסים את הסחורה על הרכב, בזמן שבעלי הבסטה צופים במתרחש מבלי להגיב. משטרת ישראל גבתה עדויות מבעלי הבסטה, והחקירה נמשכת.
באמצע השבוע הודיעה אוסטרליה על סנקציות חדשות נגד שלושה אזרחים וארבעה ארגונים ישראליים בגין הרחבת ההתנחלויות ואלימות של פורעים יהודים ביהודה ושומרון, בטענה כי אלו "מחסלים" את פתרון שתי המדינות.
שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה אז בהצהרה כי "האישים והארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ותמיכה במתנחלים אלימים".
וונג הוסיפה: "אנו נוקטים בצעדים אלה משום שההתרחבות המהירה של ההתנחלויות ואלימות המתנחלים מחסלות את האפשרות לפתרון שתי המדינות". היא הזכירה בהודעתה את מכרז E1, הפרויקט האסטרטגי ש"קובר את רעיון המדינה הפלסטינית". לדבריה, באזור E1 "התרחשו בשבועות האחרונים הריסות ועקירה של פלסטינים".
קודם לכן הודיעה בריטניה על סנקציות חדשות נגד חברות ישראליות ועל פעילי תנועת "צו 9" שמעורבים בחסימת משאיות סיוע לרצועת עזה. מדובר בסנקציות ראשונות שעליהן מכריזה בריטניה מאז הבחירות לכנסת ה-26, דבר שעשוי לשקף את חוסר הסובלנות שלה למתרחש בישראל, ואולי גם יכול להעיד על הכיוון שאליו הולכת המערכת הפוליטית בישראל בעיני לונדון. בהודעה הבריטית נאמר כי הסנקציות הוטלו על שמונה חברות בנייה שבונות בהתנחלויות.
חבילת הסנקציות פורסמה זמן קצר לפני מועדי הסגירה הסופיים של המכרז ב-E1, השטח האסטרטגי שלפי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בנייה בו "קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית". שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר אז: "ההגנה על פתרון שתי המדינות היא כוכב הצפון בגישתה של הממשלה שלנו. המסר שלי בנוגע ל-E1 ברור: אל תגישו הצעות, אל תבנו ואל תרוויחו מהרס פתרון שתי המדינות".
הצעדים הללו מממשים את התחייבותו של שר החוץ הבריטי מיליבנד מ-8 בספטמבר, לפיה בריטניה תגיב להאצה בהרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון, שמאיימת להפוך את פתרון שתי המדינות לבלתי אפשרי למימוש.