שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה אז בהצהרה כי "האישים והארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ותמיכה במתנחלים אלימים".

שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה אז בהצהרה כי "האישים והארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ותמיכה במתנחלים אלימים".

שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה אז בהצהרה כי "האישים והארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ותמיכה במתנחלים אלימים".

וונג הוסיפה: "אנו נוקטים בצעדים אלה משום שההתרחבות המהירה של ההתנחלויות ואלימות המתנחלים מחסלות את האפשרות לפתרון שתי המדינות". היא הזכירה בהודעתה את מכרז E1, הפרויקט האסטרטגי ש"קובר את רעיון המדינה הפלסטינית". לדבריה, באזור E1 "התרחשו בשבועות האחרונים הריסות ועקירה של פלסטינים".

וונג הוסיפה: "אנו נוקטים בצעדים אלה משום שההתרחבות המהירה של ההתנחלויות ואלימות המתנחלים מחסלות את האפשרות לפתרון שתי המדינות". היא הזכירה בהודעתה את מכרז E1, הפרויקט האסטרטגי ש"קובר את רעיון המדינה הפלסטינית". לדבריה, באזור E1 "התרחשו בשבועות האחרונים הריסות ועקירה של פלסטינים".

וונג הוסיפה: "אנו נוקטים בצעדים אלה משום שההתרחבות המהירה של ההתנחלויות ואלימות המתנחלים מחסלות את האפשרות לפתרון שתי המדינות". היא הזכירה בהודעתה את מכרז E1, הפרויקט האסטרטגי ש"קובר את רעיון המדינה הפלסטינית". לדבריה, באזור E1 "התרחשו בשבועות האחרונים הריסות ועקירה של פלסטינים".

. מדובר בסנקציות ראשונות שעליהן מכריזה בריטניה מאז הבחירות לכנסת ה-26, דבר שעשוי לשקף את חוסר הסובלנות שלה למתרחש בישראל, ואולי גם יכול להעיד על הכיוון שאליו הולכת המערכת הפוליטית בישראל בעיני לונדון. בהודעה הבריטית נאמר כי הסנקציות הוטלו על שמונה חברות בנייה שבונות בהתנחלויות.

. מדובר בסנקציות ראשונות שעליהן מכריזה בריטניה מאז הבחירות לכנסת ה-26, דבר שעשוי לשקף את חוסר הסובלנות שלה למתרחש בישראל, ואולי גם יכול להעיד על הכיוון שאליו הולכת המערכת הפוליטית בישראל בעיני לונדון. בהודעה הבריטית נאמר כי הסנקציות הוטלו על שמונה חברות בנייה שבונות בהתנחלויות.