אחרי השיחה שקיים השליח האמריקני המיוחד ג'ארד קושנר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, עולה כי כדי ליישם את שיקום רצועת עזה, מועצת השלום מתכוונת לעבור ממודל הדרגתי של מסירת הנשק של חמאס ויתר ארגוני הטרור בשלבים למהלך אחד - הוצאת כל הנשק מהרצועה, שבעקבותיו צה"ל ייסוג באופן מוחלט.

אחרי הפגישה: קושנר תועד בי-ם ( צילום: יח"צ )





גורם במועצת השלום אומר שהמעבר למודל זה "יקטין את ההימור" של המדינות המעורבות. "אנחנו רוצים פירוק מלא בלי פשרות בנושא ולא מתכוונים לאפשר תרגילים למיניהם", אמר. "הכוונה היא לפירוק בפועל, אמיתי ומלא ומהיר. אנחנו לא עוסקים בניחושים. אם חמאס יתפרק זה מצוין. אם לא יתפרקו - אז יהיה לישראל גיבוי מדיני בינלאומי לעשות את זה בכוח".

קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, עזב אמש את ישראל לאחר הפגישה עם נתניהו, אך לפני שהמריא הספיק להעניק ריאיון לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית מירושלים. בריאיון הוא הבהיר למעשה כי אם הדברים יתקדמו כמתוכנן ניתן יהיה לראות התקדמות בעזה תוך חודש אחד, בתקווה שהליך הוצאת הנשק יצא לפועל, וכן תחול התקדמות בסתימת חלק ממנהרות הטרור הרבות.

גלריה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP, AP Carlos Osorio, אלכס קולומויסקי )

בפוקס דווח כי קושנר הציב בפני חמאס "אולטימטום נחרץ" לכבד את ההסכמים שעליהם חתם ולהתפרק מנשקו, או שהדבר יבוצע בכוח על-ידי צה"ל, ש"יסיים את העבודה". קושנר אמר בריאיון כי "ייקח זמן כדי לומר אם מפת הדרכים בת 15 הנקודות תיושם", אך "אם הם לא יפעלו בהתאם למחויבויות שלהם, כולם יראו שהם לא כנים בנוגע לשלום, ואז לישראל תהיה הרבה יותר תמיכה מארה"ב וממדינות אחרות ללכת לסיים את העבודה כמו שצריך".

על הפגישה עם בכירי החמאס במצרים - שספגה ביקורת הן מצד נתניהו והן מהרשות הפלסטינית - קושנר אמר כי "הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אבל כמובן שמאוד-מאוד קשה לבטוח בארגון טרור שביצע כל כך הרבה זוועות. הייתה לנו פגישה טובה, אז ניתן להם הזדמנות לבצע".

קושנר נפגש גם עם הנשיא הרצוג במהלך ביקורו ( צילום: שלו שלום )

נתניהו נועד אתמול במשך ארבע שעות עם קושנר, שהגיע לישראל כדי להתניע את תהליך שיקום עזה. הפגישה החלה בארבע עיניים, ובהמשך הצטרפו אליה ראש מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, וכן טוני בלייר ונציגים אחרים שלה. על פי גורם מדיני ישראלי, סוגיות לבנון ויהודה ושומרון לא עלו בפגישה המורחבת, ולא ברור אם עלו בשיחה בארבע עיניים.

בפגישה הסכימו שני הצדדים ששיקום עזה לא יתבצע ללא פירוק חמאס מנשקו בכל הרצועה. גורם ישראלי ציין שנתניהו דרש שהצעד הראשון יהיה מסירת הנשק של הארגון להשמדה אצל מפקד כוח הייצוב הבינלאומי לעזה (ISF), הגנרל ג'ספר ג'פרס, מהלך שיתבצע תחת פיקוח אמריקני.