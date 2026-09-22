שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (שלישי) על התקנות המסדירות את אחריות המדינה על אנשים עם מוגבלות בשעת חירום - כחודשיים לאחר אישור התקנות בוועדת הרווחה של הכנסת. בתחילת השבוע פורסם ב-ynet כי חתימת השר מתעכבת, בנימוק כי לא נמצא מקור תקציבי ליישום התקנות. כעת, כאמור, אושרו התקנות באופן סופי.
תקנות משרד הביטחון בנושא צרכים קיומיים של אנשים עם מוגבלות בשעת חירום עברו בכנסת בחודש יולי - 20 שנה לאחר שהכנסת התחייבה לעשות כן. לאורך השנים מצאו את עצמם עשרות אלפי אנשים עם מוגבלות, שאין להם נגישות למרחב מוגן, ללא פתרונות ולעיתים אף ללא כתובת ברשות המקומית שאליה יוכלו לפנות על מנת לבקש עזרה.
בסבבי הלחימה האחרונים, על רקע הפגישה הקשה בעורף, גבר הלחץ הציבורי להעביר את התקנות שיסדירו את גבולות האחריות של המדינה על אוכלוסיית הנכים והקשישים שנותרים בבתיהם ללא מיגון בשעת האזעקה.
התקנות שעברו בכנסת קובעות בין השאר כי מיגוניות חדשות שיוצבו במרחב הציבורי יחויבו בהנגשה, וכי באחריות המדינה להנגיש מידע והנחיות לאנשים עם מוגבלות באופן שווה לזה של כלל האוכלוסייה. התקנות מסדירות גם אספקה של צרכים קיומיים כמו מים, מזון ותרופות לאנשים עם מוגבלות.
העיכוב באישור התקנות נגרם על-רקע מחלוקת בנוגע לאחריות התקציבית על התומכים הקהילתיים - שתפקידם יהיה ליצור קשר עם האנשים עם מוגבלות והאזרחים הוותיקים בשעת חירום. לבסוף סוכם כי האחריות תוטל על מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי, שיוכשרו לתפקיד באמצעות תוכנית שתגובש ברשות לשירות לאומי-אזרחי בשיתוף משרד הרווחה, משרד הביטחון ומרכז השלטון המקומי.
בשבוע שעבר, על רקע העיכוב, פנו ארגוני זכויות לאנשים עם מוגבלות לשר כ"ץ בדרישה כי יאשר את התקנות. "בהיעדר מענים מותאמים, אנשים עם מוגבלויות, ובהם אנשים עם מוגבלויות מורכבות, נותרים ללא יכולת ממשית להגן על עצמם או לקבל מענה לצורכיהם הבסיסיים והחיוניים, ואיתם נותרים חסרי הגנה גם בני משפחה ומטפלים" נכתב בפניית הארגונים, שעימם נמנים בין השאר "בזכות", "איל"ן", ו"אלו״ט". הארגונים קראו לשר הביטחון לחתום על התקנות לאלתר, "כדי שניתן יהיה להבטיח כי ההסדרים החיוניים הכלולים בהן יהיו בתוקף ויוכלו לתת מענה לאנשים עם מוגבלות כבר במצב החירום הבא".