ארכיון ( צילום: עמותת נגישות ישראל )

תקנות משרד הביטחון בנושא צרכים קיומיים של אנשים עם מוגבלות בשעת חירום עברו בכנסת בחודש יולי - 20 שנה לאחר שהכנסת התחייבה לעשות כן. לאורך השנים מצאו את עצמם עשרות אלפי אנשים עם מוגבלות, שאין להם נגישות למרחב מוגן, ללא פתרונות ולעיתים אף ללא כתובת ברשות המקומית שאליה יוכלו לפנות על מנת לבקש עזרה.

בסבבי הלחימה האחרונים, על רקע הפגישה הקשה בעורף, גבר הלחץ הציבורי להעביר את התקנות שיסדירו את גבולות האחריות של המדינה על אוכלוסיית הנכים והקשישים שנותרים בבתיהם ללא מיגון בשעת האזעקה.

התקנות שעברו בכנסת קובעות בין השאר כי מיגוניות חדשות שיוצבו במרחב הציבורי יחויבו בהנגשה, וכי באחריות המדינה להנגיש מידע והנחיות לאנשים עם מוגבלות באופן שווה לזה של כלל האוכלוסייה. התקנות מסדירות גם אספקה של צרכים קיומיים כמו מים, מזון ותרופות לאנשים עם מוגבלות.

העיכוב באישור התקנות נגרם על-רקע מחלוקת בנוגע לאחריות התקציבית על התומכים הקהילתיים - שתפקידם יהיה ליצור קשר עם האנשים עם מוגבלות והאזרחים הוותיקים בשעת חירום. לבסוף סוכם כי האחריות תוטל על מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי, שיוכשרו לתפקיד באמצעות תוכנית שתגובש ברשות לשירות לאומי-אזרחי בשיתוף משרד הרווחה, משרד הביטחון ומרכז השלטון המקומי.