בשלוש השנים שחלפו מאז 7 באוקטובר נשחק מעמדה הבינלאומי של ישראל. תמונות ההרס וההרג מעזה דחקו בהדרגה את תמונות החטופים והנרצחים הישראלים, ואת מקומה של ההזדהות הראשונית תפסה ביקורת הולכת וגוברת. המחיר המדיני הלך והצטבר.

גלריה הנזק שגרמו מתנחלים בכפר הפלסטיני ג'אלוד ( צילום: אלכס גמבורג )

תמונות שמקשות על ידידיה של ישראל. ההרס בג'אלוד ( צילום: אלכס גמבורג )

( צילום: אלכס גמבורג )

על רקע זה, הלחץ הציבורי המתמשך על ממשלות, בעיקר באירופה, מתורגם כעת לדרישה לצעדים מעשיים נגד ישראל. קולות שהסתפקו בעבר בגינוי דורשים היום להטיל סנקציות, להגביל קשרים ולבחון מחדש שיתופי פעולה.

תיעוד של אלימות מתנחלים נגד תושבים פלסטינים בגדה המערבית מעניק רוח גבית למי שקוראים שזה זמן להחרים את ישראל ולנתק עמה קשרים. התמונות הללו מעמיקות את הפגיעה במעמדה ומקשות גם על ידידיה להגן עליה בזירה הציבורית והמדינית.

תיאוריית "הקומץ"

אוזלת ידה של הממשלה בהגנה על פלסטינים ובאכיפת החוק על התוקפים, וביתר שאת, הרושם כי מדובר בעצימת עין מכוונת מצד ירושלים, מספקת למתנגדי ישראל תחמושת מדינית והסברתית. בשעה שישראל נאבקת בחרמות ובבידוד גובר, התנהלות ממשלתה מעניקה למקדמי הצעדים נגדה טיעונים נוספים.

השיא היה כאשר שגריר ארה"ב מייק האקבי, הידוע כתומך נלהב במפעל ההתנחלויות, החליט להגיע לכפר תורמוס עיא ולגנות בקולו ולמול מצלמות הטלוויזיה את פעולות הפורעים היהודים. בזמן הביקור, ולעיניו הנדהמות של השגריר האקבי, הגיע רכב של מתנחלים לשטח של המשפחה הפלסטינית כאילו רצה להגיד "מ.ש.ל". השגריר האקבי נדהם מהחוצפה שלהם.

נתניהו מקפיד לקרוא להם "קומץ" אבל מעולם "קומץ" לא גרם נזק כה חמור לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. דומה שנתניהו ממעיט מחומרת הבעיה כדי לכסות על אוזלת ידה של הממשלה שלו. וגם אם זה קומץ - מדובר בהתארגנות טרוריסטית לכל דבר. אבל מדינת ישראל לא קוראת לתינוק בשמו. אלה טרוריסטים וכך צריך לטפל בהם.

ביקורו של השגריר האקבי בתורמוס עיא ( צילום: John Wessels / AFP )

ואיפה ראש השב"כ דוד זיני? זה לא איום על הביטחון הלאומי שלנו? במדינה מתוקנת - השב"כ היה צריך לקבל פיקוד על האירוע ולטפל באיום החמור הזה. אי אפשר לסמוך על בצלאל סמוטריץ' או איתמר בן גביר שיטפלו ב"קומץ" שמגיע מקרבם. אבל הממשלה הזאת מסתפקת בגינויים, גם מעל בימת האו"ם, אבל לא משתמשת בכלים שברשותה ויש לה הרבה מאוד כלים.

אף אחד לא קונה את תיאוריית "הקומץ", כי אומרים שאם זה קומץ, איך ייתכן שצה"ל החזק לא מצליח לעצור אותו? וגם שומעים דברי תמיכה משרים בממשלה. אז כן, הגלגל מתגלגל לכיוון יותר חוקי חרם ודעת קהל אנטי ישראלית גם בחוגים שבעבר תמכו בנו. וכמובן לא רק בארה"ב, אבל שם זה הכי חמור.

ההצבעה בסנאט - וההשלכות

בעיתוי גרוע מאוד מבחינת ישראל - מחר או מחרתיים (ככל הנראה) עולה להצבעה החלטה S.Res.852 מכוח סעיף 502B, בהובלת ואן הולן, קיין וסנדרס, ולצידם שהין (הבכירה הדמוקרטית בוועדת החוץ) ומוריי. ההחלטה מחייבת את מחלקת המדינה של ארה"ב להגיש תוך 30 יום דו"ח על הריגת 9 אזרחים אמריקנים בגדה בידי מתנחלים או כוחות ביטחון מאז 2022, ועל מעצר ילדים פלסטינים. אם הדו"ח לא יוגש, רוב הסיוע הביטחוני לישראל ייאסר עד להגשתו. זו החלטה מיוחסת, ולכן המגישים יכולים לכפות הצבעה במליאה.

הסיכויים שההחלטה תעבור אומנם נמוכים. נדרשים כל 47 הדמוקרטים ועוד 4 רפובליקנים לפחות, וגם גורמים בסנאט מעריכים שזה לא יעבור. המדד האמיתי הוא מספר הדמוקרטים שיתמכו: כבר עכשיו יש 24 שותפים רשמיים, כמחצית מהסיעה. להשוואה, החלטת 502B של סנדרס על עזה בינואר 2024 קיבלה כעשרה תומכים בלבד. סביר שהתמונות מג'אלוד יוסיפו עוד תומכים להצעה. הכעס על ישראל ועל המתנחלים עצום. אם המתנחלים מודאגים לעתידם ביהודה ושומרון הם חייבים להוקיע את "הקומץ".

אי אפשר לסמוך עליהם שיטפלו ב"קומץ" שמגיע מקרבם. איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' ( צילום: גדי קבלו )

אם ההחלטה נכשלת (התרחיש הסביר) אין השלכה מעשית על הסיוע, אבל נוצר תיעוד רשמי של הצבעה ורף חדש של ביקורת דמוקרטית ממוסדת. זה בסיס לצעדים הבאים, כמו מגבלות על שימוש בסיוע בגדה או סנקציות על מתנחלים, במיוחד אם הדמוקרטים יתחזקו בנובמבר. כישלון עם הרבה תומכים מחזק את המגמה ולא בולם אותה.

אם ההחלטה עוברת (תרחיש קצה) הממשל כנראה יגיש דו"ח מינימלי כדי למנוע הקפאת סיוע, אבל זה יהיה מסמך רשמי של מחלקת המדינה ותקדים ראשון להפעלת 502B מול ישראל. מעבר מחייב גם רפובליקנים, כלומר השחיקה חוצה מפלגות.

המדרון התלול

יו"ש, זו החזית שבה התמיכה בישראל נשחקת הכי מהר, וזו גם החזית שבה לישראל יש הכי הרבה שליטה לשנות את המגמה. ההצבעה בסנאט מגיעה בזמן שהממשלה עסוקה באיראן ובבחירות. מבצע מול איראן לפני הבחירות עלול להיתפס בוושינגטון כמהלך פוליטי ולהעמיק את השחיקה.

ללא ספק המצב הזה הוא תולדה של התנהלות כושלת ומופקרת של ממשלת נתניהו, כישלון נוסף בזירה המדינית שסובלת ממפולת. ממשלה עתידית יכולה לטפל באלימות מתנחלים ביעילות ולמנוע את המפולת של ישראל בזירה האמריקנית - לפחות בהיבט הזה.

רוח גבית לקוראים לחרם וניתוק קשרים. מתנחלים מתפרעים בקוסרה

אבל זו לא רק ארה"ב. 12 מדינות, כולל קנדה, בריטניה, צרפת ועוד, חתמו על איסור ייבוא מוצרים מיו"ש (הולנד כבר מיישמת) והן עובדות על יישום. בצרפת כבר יש הצעות חוק שעלו לדיון, ומדובר גם על הקפאת נכסים בבנקים, צמצום וביטול הטבות מכס וצעדים דומים שיפגעו בכל הייבוא הישראלי.

הנימוקים לכל הצעדים האלה הם תמיד הידרדרות המצב והאלימות הגוברת ביו"ש, וכן התרחבות ההתנחלויות. אלה צעדים חסרי תקדים שכמובן מהדהדים בתקשורת ומשחירים את תדמית ישראל בדעת הקהל הכללית, תוך גרירת חרמות ונידויים כלפי כל דבר הקשור לישראל.