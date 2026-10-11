צבא ארה"ב הודיע הלילה (בין שבת לראשון) כי השבית ספינת משא מסחרית במפרץ עומאן, לאחר שצוות הספינה התעלם מאזהרות וניסה לפרוץ את המצור הימי המוטל על איראן. "מטוס קרב אמריקני פגע בירכתי הספינה Ocean Molica, הידועה גם בשם Arika Sun ומפליגה תחת דגל פנמה - באמצעות חימוש מדויק", נמסר בהודעה של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM). "הפגיעה השביתה לחלוטין את מערכת ההנעה של הספינה מבלי לפגוע בצוות". פיקוד המרכז ציין כי ספינת המשא ניסתה לשוט במימי האזור לאחר שיצאה מנמל איראני.

סנטקום: תקפנו מכלית שניסתה לשבור את המצור על איראן ( צילום: מתוך חשבון ה-X של U.S. Central Command )





"כוחות CENTCOM חידשו ב-14 ביולי את המצור האמריקני על כל הספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם", נמסר עוד. "במהלך שלושה חודשים של אכיפה קפדנית, הושבתו ארבע ספינות מסחריות ו-135 ספינות נאלצו לשנות את מסלולן ולחזור על עקבותיהן. בנוסף, באותה תקופה השמידו כוחות ארה"ב 10 מכליות הקשורות לרשת הצללים של משמרות המהפכה האיסלאמית - רשת המגלגלת מיליארדי דולרים".

בפיקוד המרכז האמריקני הדגישו כי "כל הימאים נקראים להישמע לאזהרות המצור מצד כוחות CENTCOM. כמו כן, על הצוותים להמשיך ולעקוב אחר שידורי 'הודעות לימאים' וליצור קשר עם כוחות הצי האמריקני בעת הפלגה במפרץ עומאן ובמבואות למצר הורמוז".

לפני כן דיווחה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) כי מכלית הותקפה על-ידי "טיל לא ידוע" במצר הורמוז, וכי אש פרצה על הסיפון. אנשי הצוות לא נפגעו.

הפעולה האמריקנית מגיעה ברקע שיגור הטיל הבליסטי לנמל התעופה הבינלאומי בבירת סעודיה על-ידי המורדים החות'ים בתימן, שלוחיה של איראן. בתקיפה נהרגו לפחות 12 בני אדם, ובהם אזרח אמריקני, ונפצעו יותר מ-300. בהמשך לכך אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי "אולי ארה"ב תצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים", אך הבהיר שעדיין לא קיבל החלטה.

( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP, REUTERS/Stringer )

בימים האחרונים הצהיר טראמפ כי ארה"ב "לא תתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שיתקיימו ב-3 בנובמבר". הוא הוסיף כי טהרן וארה"ב מנהלות "שיחות פרודוקטיביות", וטען כי הנפט זורם במספרי שיא דרך מצר הורמוז.

בפוסט שפרסם בלילה שבין רביעי לחמישי ב-Truth Social שבבעלותו, כתב טראמפ: "אנו מנהלים דיונים פרודוקטיביים עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן. אני רוצה להבהיר לכולם שבעוד שאיראן נמצאת במצב גרוע מאוד, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, ובעוד שהמצור יישאר בעוצמה מלאה, כשהנפט זורם במספר שיא של חביות דרך מצר הורמוז (22 מיליון חביות, רק אתמול בלילה, מבלי שחבית אחת מגיעה מאיראן או הולכת אליה!), לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שיתקיימו בארה"ב ב-3 בנובמבר. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני!".