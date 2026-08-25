עם זאת, המסר האמריקני אינו שקול לסיום המערכה. לפי גורם אמריקני ששוחח עם "אקסיוס", רוביו אמנם הבהיר כי וושינגטון אינה מתכננת כרגע לחזור לפעולות לחימה משמעותיות, אך לא שלל תגובה צבאית אם איראן תהיה הראשונה לתקוף. גורם אמריקני נוסף אף אמר כי המדיניות הזו צפויה להימשך לפחות עד לאחר

בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר